Der Jeans-Gigant baut mit Azure und Copilot einen intelligenten Assistenten, der alle Mitarbeiter-Anfragen über eine zentrale Schnittstelle beantwortet. Das Ziel: schnellere Prozesse vom Lager bis zur Chefetage.

Wenn 175 Jahre Tradition auf KI treffen

Kennen Sie das? Ihre Mitarbeiter jonglieren täglich mit einem Dutzend verschiedener Tools und Systeme, nur um eine einfache Frage beantwortet zu bekommen. Levi Strauss & Co. hat dieses Problem erkannt und geht jetzt einen radikalen Weg.

Das Unternehmen entwickelt gemeinsam mit Microsoft einen sogenannten Superagent. Dabei handelt es sich um einen zentralen KI-Assistenten, der in Microsoft Teams eingebettet ist und sämtliche Mitarbeiteranfragen über eine einzige Schnittstelle bearbeitet.

Ein Agent, viele Spezialisten

Das Konzept dahinter ist clever durchdacht. Der Superagent fungiert als zentrale Anlaufstelle, hinter der ein ganzes Netzwerk spezialisierter Sub-Agenten arbeitet. Fragt ein Lagermitarbeiter nach Bestandsdaten, leitet der Superagent die Anfrage an den zuständigen Spezial-Agenten weiter.

Levi's setzt auf KI-Superagent von Microsoft

Das Marketing-Team benötigt Kampagnendaten? Derselbe Einstiegspunkt, anderer Agent im Hintergrund. Für die Nutzer bleibt die Komplexität verborgen.

Technologie-Stack für Entscheider

Die technische Basis bilden Microsoft 365 Copilot, Copilot Studio und Azure AI Foundry. Besonders interessant für IT-Verantwortliche: Levi’s nutzt Azure AI Foundry und Semantic Kernel für intelligente Automatisierung. Diese Kombination ermöglicht es dem Unternehmen, Security-Agents und Policy-Orchestrierung zu betreiben und gleichzeitig ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell aufrechtzuerhalten.

Die Zahlen sprechen für sich

Levi Strauss & Co. ist kein kleiner Testkandidat. Mit einem Jahresumsatz von 6,4 Milliarden US-Dollar, rund 3.200 Stores weltweit und Präsenz in etwa 120 Ländern zeigt diese Partnerschaft, wohin die Retail-Branche steuert. Chief Digital Officer Jason Gowans formuliert es deutlich: KI steht im Zentrum der Transformation vom Großhandel hin zum Direct-to-Consumer-Geschäft.

Retail im Wandel

Die Partnerschaft fügt sich in einen größeren Trend ein. Traditionelle Einzelhändler stehen unter Druck, ihre Legacy-Systeme zu modernisieren und gleichzeitig Kundenerlebnisse zu personalisieren. Levi’s migriert parallel Anwendungen von lokalen Rechenzentren auf Azure und stattet Mitarbeiter mit Surface Copilot+ PCs aus. Die ersten Rückmeldungen sprechen von deutlichen Verbesserungen bei Geschwindigkeit und Datenverarbeitung.

Verfügbarkeit und Ausblick

Einige der Sub-Agenten sind bereits im Einsatz, weitere befinden sich in der Entwicklung. Wenn Sie ähnliche Transformationsprojekte planen, lohnt sich ein Blick auf die Kombination aus Azure AI Foundry, Copilot Studio und Teams als Deployment-Plattform. Die Integration in bestehende Microsoft-Infrastruktur senkt die Einstiegshürden erheblich.