Behoben: Google Analytics und die Warnung “Leverage Browser Caching”

Wenn du deine Website auf Speed optimierst und dabei nach den Richtlinien von GooglePage Speed Insights vorgehst, dann kennst du diese Warnung. Aktiviere »Leverage Browser Caching« für das Google Analytics Script. Oftmals ist es gerade diese Warnung, die es verhindert, die berühmten 100 von 100 PageSpeed Punkte zu erhalten. Genau da liegt das Problem, wie kann man eine Datei cachen, die sich nicht auf dem eigenen Server befindet? Wir bieten dir heute drei Lösungsansätze.

Google Analytics ist eine feine Sache und immer noch das Tool der Wahl für jeden Nutzer, der den Traffic auf seiner Website genauestens unter die Lupe nehmen möchte. Allerdings kann das Script auch einiges Kopfzerbrechen bereiten, wenn man seine Website gern auf die berühmten 100 Punkte von GooglePage Speed optimieren möchte.

Problematisch ist, dass einige der von Google gewünschten und empfohlenen Punkte deinen Blog nicht beschleunigen werden und daher nicht empfehlenswert sind. Wenn du zum Beispiel dein komplettes CSS (zumeist mehrere Dateien inklusive der Plugin Stylesheets) in das HTML inline einfügst, dann gratuliert Google dir zu dieser Entscheidung.

Wenn du jedoch nur ein kleines und durch eine Versionierung hervorragend cachbares Stylesheet im Header hast und den Rest des CSS im Footer, dann versucht Google dir mitzuteilen, dass dies deine Seite langsamer macht. Natürlich ist das Gegenteil der Fall.

So verhält es sich auch bei dem Google Analytics Fehler. Das Script wird von Google für zwei Stunden gecacht. Google möchte jedoch einen längeren Zeitraum haben. Das erhöht die Geschwindigkeit deiner Website ebenfalls nicht.

Google bemängelt hier das zu kurze Caching des eigenen Analytics-Scripts und zeigt daher nur maximal 99 der begehrten 100 Punkte an. Um dieses Problem zu lösen, bieten sich mehrere Möglichkeiten an. Drei davon stelle ich Dir heute vor.

Bevor wir beginnen: Stelle sicher, dass du Browser Caching nutzt

Solltest du in deiner .htaccess-Datei noch keinen Code für ein Caching verwenden, dann wird es höchste Zeit. Denn einfaches Browser-Caching kombiniert mit einer Kompression der Dateien sorgt bereits für einen ordentlichen Geschwindigkeitsschub. Hier findest du den benötigten Code, füge ihn in die .htaccess im Hauptverzeichnis deines Blogs ein.

View the code on Gist.

Lösung 1: Hoste das Analytics-Script lokal

Hoste das Script auf deinem Server. Diese Lösung ist ambivalent. Auf der einen Seite behebt es den Fehler sofort und du bekommst die 100 Punkte lässig. Auf der anderen Seite ist es etwas aufwändig, weil du sicherstellen musst, dass das Script upgedatet wird.

Mir erscheint diese Lösung als sehr gut, denn erstens wird das Script auf meinem Server schneller ausgeliefert, zweitens lässt es sich mit etwas Aufwand durchaus automatisch updaten – wenn du einen richtigen Cronjob auf deinem Hosting-Paket starten darfst.

Schritt 1: Analytics.js herunterladen

Lade dir das im Google Analytics Code verwendete Script auf deinen Computer herunter. Die URL ist die folgende:

https://www.google-analytics.com/analytics.js

Lade das Script in das Hauptverzeichnis von WordPress. Der neue Pfad zur Datei könnte dann so aussehen:

https://deinewebsite.de/analytics.js

Suche nun deinen Google Analytics Code im Theme oder in deinen Plugins. Solltest du ein Plugin einsetzen, dass deinen Analytics-Code dem Theme hinzufügt, deaktiviere das automatische Hinzufügen in dein Theme. Ansonsten suche in der header.php oder der footer.php. Eventuell wirst du auch in der functions.php deines Themes fündig.

Ersetze die Original-URL gegen deine URL. Siehe Script:

View the code on Gist.

Füge den bearbeiteten Code in den Footer deines Themes ein – in die footer.php oberhalb oder unterhalb von wp_footer(); . Lade die Datei anschließend wieder in deinen Theme-Ordner hoch.

Schritt 2: Erstelle ein Script, das dein lokales Script aktuell hält

Erstelle eine leere Datei und nenne sie analytics-update.php. Füge den folgenden Code in die Datei ein.

View the code on Gist.

Nun musst du diese Update-Datei noch um den absoluten Pfad zu deiner Google-Analytics-Datei ergänzen. Hierzu muss Zeile 6 der PHP-Datei ergänzt werden.

Um den absoluten Pfad zu ermitteln, erstelle eine leere Datei namens dir.php und kopiere folgenden Code hinein:

View the code on Gist.

Kopiere diese Datei in das Hauptverzeichnis deines WordPress und rufe die Datei im Browser auf:

http://deinewebsite/dir.php

Der untere Pfad ist korrekt, kopiere ihn und ersetze damit die Angaben in der analytics-update.php in Zeile 6.

Lösche die dir.php im Anschluss wieder von deinem Server, sie stellt ein Sicherheitsrisiko dar. Stelle nun sicher, dass beide Dateien auf dem Server beschreibbar sind. Die Dateirechte CHMOD 755 sollten okay sein und funktionieren.

Nun musst du nur noch einen Cronjob erstellen, der die analytics-update.php Datei einmal in der Woche aufruft. Das funktioniert bei jedem Hoster und Betriebssystem anders, daher poste ich für diesen Job keinen Code.

Sollte dein Webhoster keine Cronjobs zulassen, dann nutze einen externen Dienst wie zum Beispiel cronjob.de.

Weiterführende Informationen:

HowTo: Add Jobs To cron Under Linux or UNIX?

Das Endergebnis unserer Bemühungen

Durch das Hosten der Datei auf dem eigenen Server kann diese vom Browser in den Cache befördert werden und GooglePage Speed Insights zeigt nun die gewünschten 100/100 Punkte an.

Lösung 2: Nutze ga-lite.js anstatt Google-Analytics.js

ga-lite ist eine abgespeckte Version des Scripts von Google Analytics. Es wurde auf Speed und optimales Browser-Caching entwickelt und optimiert. Es funktioniert tadellos und zeichnet die Grundfunktionen des Original-Codes von Google Analytics auf. Ein weiterer Vorteil: das ga-lite.js Script lädt wesentlich schneller als das Original.

Wenn du nicht nur Google überlisten willst, sondern wirklich etwas für die Performance deiner Website tun willst, dann ist ga-lite richtig für dich.

Allerdings hat es zurzeit auch Nachteile. Es können keinerlei benutzerdefinierte Notierungen verwendet werden. Die Bounce-Rate kann nicht angepasst und Links nicht getrackt werden. Die IPs lassen sich mittlerweile jedoch anonym auszeichnen.

Die Installation von ga-lite:

Füge den folgenden Code in die footer.php deines Themes ein, oberhalb oder unterhalb von wp_footer().

View the code on Gist.

Auch mit ga-lite wirst du nun das gewünschte Ergebnis bei GooglePage Speed erhalten.

Lösung 3: Wir überlisten Google

Du verwendest einen angepassten Analytics-Code und die beiden Lösungen oben kommen nicht für dich infrage? Du willst alles so behalten wie es ist, aber trotzdem die begehrten 100 Punkte für dein Ego?

Kein Problem, auch die Ego-Lösung ist im Angebot. Dazu verwenden wir eine kleine PHP-Funktion, der den Google Analytics Code für PageSpeed Insights einfach »unsichtbar« macht. Damit funktioniert das Analytics.js problemlos, außer auf der Seite von Google PageSpeed.

Ergänze deinen Analytics-Code folgendermaßen:

View the code on Gist.

Auch dieser Code sorgt für die gewünschten 100 Punkte, beschleunigt deine Website jedoch nicht. Dieser Code ist nur für dein persönliches Ego und erreicht die 100 Punkte ohne große Modifikationen.

Fazit:

Lösung eins erscheint mir persönlich als die Beste, wird allerdings nicht von Google empfohlen. Einsetzbar ist sie nur mit einem Cronjob, der die lokale Datei immer aktuell hält. Ohne diesen Schritt des Updates ist Lösung eins keinesfalls zu empfehlen. Lösung zwei ist ideal, wenn du bisher noch keine Anpassungen am Google Analytics-Code gemacht hast und nur die Standard-Funktionen der Analyse-Software nutzt. Diese bekommst du weiterhin ohne Probleme und schneller wird deine Website ebenfalls.

Lösung drei funktioniert ebenfalls, ist jedoch aus meiner Sicht nicht zu empfehlen. Ich persönlich würde lieber mit 99 Punkten oder weniger leben. Die Hauptsache ist doch, meine Websites laden deutlich unterhalb einer Sekunde.

Quelle: KeyCDN