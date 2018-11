10 Jahre später: Lebenszeitverschwendung XS Max?

Vor exakt zehn Jahren veröffentlichte ich hier bei Dr. Web den Beitrag „Lebenszeitverschwendung 2.0”, den du gleich im Anschluss nochmal konsumieren kannst. Dachte ich damals schon, dass sich die Diskussionskultur auf die völlige Zerstörung ihrerselbst zubewegt, muss ich heute konstatieren, dass alles noch viel schlimmer gekommen ist, als ich es damals vorhersagen konnte. Aber, eins nach dem anderen. Starten wir mit dem damaligen Beitrag.

Sie kennen das doch sicher auch. Zu einem interessanten, vorzugsweise politischen Beitrag irgendwo in der Weite des Netzes hinterließen Sie einen Kommentar. Es dauerte nicht lange bis der erste Wadenbeißer seinen Kommentar unten dran hängte, kurze Zeit später war das schönste verbale Hauen und Stechen im Gange. Lautstärke hoch, Sachlichkeit niedrig. Staunend verfolgten Sie die Diskussion… In den letzten Monaten wurde viel geschrieben über die zumeist anonyme Meute, die sich im Internet auszutoben pflegt und dabei jedwede Form von Anstand beiseite fegt. Manch einer überlegte ernsthaft, die Kommentarfunktion unter seinen Beiträgen komplett abzuschalten, um z.B. seine Gedanken nicht durch unqualifiziertes Geschmiere herabwürdigen zu lassen oder weil sie schlicht keinen Bock darauf hat, sich in ihrem eigenen Wohnzimmer blöd anmachen lassen zu müssen. Ich beobachte die Blogosphäre auch schon seit Jahren und habe sicherlich genügend Erfahrungen in dieser Richtung machen müssen. Mir scheint sich die Problematik insofern etwas zu verlagern, als ich die grob polemisierenden Kommentarmassen nur noch in Ausnahmefällen vorfinde. Da scheint es, vermutlich durch konsequenteres löschendes Durchgreifen der Betreiber eine Abmilderung des Phänomens zu geben. Auffällig finde ich jedoch die Verschärfung des allgemeinen Tons in den Kommentaren, ohne dass man ihn gleich als polemisch inakzeptabel diagnostizieren müsste. Da wird stereotyp behauptet, der Autor habe keine Ahnung von diesem oder jenem, Belege für diese Behauptung bleiben natürlich aus. Da wird beklagt, Beitrag X oder Y passe nicht zum – wohlgemerkt kostenlos lesbaren – Blog und vieles mehr. Der Kommentator im Allgemeinen entwickelt ein Selbstverständnis, dass ich nicht mehr als kooperativ ausgerichtet identifizieren kann. Vielmehr scheint der Wunsch weitestgehender Selbstverwirklichung ungeachtet eigener Einflussgrenzen zum Trend zu werden. Jeder ist Experte für alles, alle anderen sind mindestens schlechter, wenn nicht gleich ganz ahnungslos. Massenhaft Bundeskanzler- und/oder Präsidentenanwärter kommentieren sich durch Blogdorf. Bist du fit in WordPress? Wenn nicht, schau dir unser E-Book-Bundle an und spare satte 26%. Du bekommst die E-Books WordPress Sicherheit, WordPress Performance und Effektives Online-Marketing, damit du so richtig durchstarten kannst. Mehr erfahren » Eine geordnete Diskussionskultur kann ich nicht mehr erkennen, wobei Ausnahmen wie überall lediglich die Regel bestätigen. Eine ganze Weile habe ich mich darüber gewundert. Mittlerweile glaube ich die bestimmenden Faktoren benennen zu können. Zum einen spielt das alte kriminologische Prinzip von der Entfernung zwischen Tat und Täter sicher eine bedeutende Rolle. Bekanntlich begehen Menschen umso leichter umso schwerere Verbrechen, je weiter sie von ihren potenziellen Opfern entfernt sind und je mittelbarer die Auswirkungen der Tat erlebt werden. Will heißen, man rammt jemandem Auge in Auge schwerer ein Messer in die Brust, als dass man einen schweren Stein über eine hohe Mauer wirft und so jemanden erschlägt. Auch Holzklötze von Autobahnbrücken werfen wird in diesem Zusammenhang gern als Beispiel genommen. Im Web 2.0 ist solches Verhalten unproblematisch möglich. Unter Pseudonym aufzutreten ist mehr als üblich und wo man nicht identifiziert werden kann, hindert einen anscheinend nicht mal mehr das eigene Gewissen daran, verbal die Darmtuba zu spielen. Von schwereren Fällen, wie dem zunehmenden, gezielten Cybermobbing will ich gar nicht erst anfangen. Zum anderen darf man nicht vergessen, dass die Gruppe der Diskutierenden im Web 2.0 in keiner Hinsicht homogen ist. Hier treffen Menschen aufeinander, die im wahren Leben zwar möglicherweise aufeinander treffen, aber ohne Umschweife aneinander vorbeigehen würden. Da hätten sonstige nonverbale Faktoren der Vermeidung sozialer Konflikte gegriffen. Korrektive, die wir im Web nicht haben. Könnte ich erkennen, dass der Kommentator A ein pickeliger 17jähriger ist, würde ich sicherlich keinen Aufwand in eine Diskussion mit diesem Burschen stecken. Es sei denn, es ginge um das jüngste Album von Linkin Park. Wüsste ich, dass Kommentator B vor dem Rechner sitzend eine Trachtenjacke und einen Tirolerhut trägt, könnte ich mir eine Diskussion über die Sinnhaftigkeit der CSU-Politik in Bayern gleich sparen. Hätte ich gesehen, dass Kommentator C ein Pentagramm auf der Stirn trägt und auch ansonsten eher durchgehend schwarz gefärbt erscheint, ließe ich die Diskussion über christliche Werte sicher sein. Man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass gerade die genannten, überzeichneten Beispiele der Diskussion bedürfen würden. Da würde ich sogar zustimmen. Allein wären dies keine Diskussionen, die ich zu führen bereit wäre. Ich bewege mich nicht im Internet, um mich mit Leuten zu streiten, die aufgrund ihrer Jugend, ihres Alters, ihrer persönlichen Arroganz, ihrer Religion, ihrer politischen Ausrichtung oder aufgrund einer desaströsen Mischung mehrerer dieser Faktoren offenen Diskussionen überhaupt nicht zugänglich, weil nicht zugeneigt sind. Ich bewege mich nicht im Internet, um einen Verlust an Lebensqualität zu erleben. Ich beabsichtige den exakt gegenteiligen Effekt. Alles, was mir dabei in die Quere kommt, ist Lebenszeitverschwendung 2.0.

In den Kommentaren erntete ich viel Zustimmung, aber auch differenzierte Kritik. Unter diesem Beitrag findest du alle damaligen Kommentare zur Durchsicht. Ich bin gespannt, ob sich heute auch eine Diskussion entwickeln wird.

Wobei: Diskussion, das ist schon so ein Wort, das heutzutage zwar ständig benutzt wird, dabei aber eine völlig andere Bedeutung bekommen hat, als es eigentlich haben sollte. Innerhalb einer Diskussion, eines Diskurses werden Fragen erörtert, die die Allgemeinheit oder auch nur bestimmte Personengruppen interessieren und zu denen es unterschiedliche Auffassungen gibt. Wenn sich jemand in den Diskurs begibt, mithin seine Diskussionsbereitschaft signalisiert, so bedeutete das früher, dass er/sie zur Erörterung der relevanten Fragestellungen in einer konstruktiven Art und Weise bereit war, mit dem Ziel, wenn nicht zu einem Konsens, so doch zu einem Kompromiss zu gelangen. Dabei stand natürlich der Wunsch nach dem Obsiegen der eigenen Meinung schon damals im Vordergrund. Dennoch ging es in erster Linie darum, bestehende Probleme zu lösen.

Heutzutage ist eine Diskussion nur noch ein mehr oder minder lautes Geschrei, an dem sich möglichst viele Personen beteiligen, ohne dabei im Geringsten konstruktive Ansätze zu verfolgen. Heutzutage werden auch keine Probleme mehr diskutiert, sondern meist sogar von der Gegenseite noch das Bestehen eines Problems als solches negiert. Damit ist jegliche Diskussionsgrundlage vom Start weg entzogen. Wenn wir uns schon nicht mehr darüber einigen können, ob es Problem A überhaupt gibt, wo ist da der Ansatzpunkt für den Meinungswettstreit der alternativen Lösungsansätze?

Neben der Taktik, die Existenz des zu besprechenden Problems direkt zu verneinen, spielt die persönliche Diffamierung des Andersdenkenden eine Hauptrolle in der Diskussionskultur 2018. Dabei beschränkt man sich nicht darauf, den Andersdenkenden die Intelligenz abzusprechen oder sie auf andere Weise zu diskreditieren, um deren Glaubwürdigkeit zu unterminieren. Nein, heutzutage muss es direkt die Vernichtung der Existenz des Andersdenkenden sein, damit jeder weitere Andersdenkende als abschreckendes Beispiel sehen kann, was passiert, wenn er/sie sich nicht auf den vermeintlichen Meinungsmainstream einlassen will.

Gleichzeitig ist der Mainstream tatsächlich nur vermeintlich. Denn er speist sich nicht aus objektiven Mehrheiten, sondern lediglich aus relativen. Es sind die Lautesten, die sich schnell gegenseitig mobilisieren können und dann real, wie virtuell ruckzuck beeindruckende Zahlen aufs Tapet bringen. Dabei wird gern vergessen, dass in einem Land von 80 Millionen auch Demonstrationsteilnehmerzahlen von 250.000 nichts über Mehrheiten auszusagen im Stande sind. Mehrheiten werden also heutzutage nur behauptet, einen Mainstream können wir objektiv nicht festmachen.

In diesem Umfeld ist es vollkommen verständlich, wenn sich ein Politiker wie Sigmar Gabriel hinstellt und sagt:

Mit hundert jungen Influencern, die Tag und Nacht die sozialen Netzwerke bedienen, wären wir besser aufgestellt als mit einer doppelt so hohen Zahl von Mitarbeitern, die nur die Gruppeninteressen in der SPD austarieren und verwalten.

(Quelle: Stern)

Was meint er damit wohl? Genau diese beschriebene vermeintliche Mehrheitsmaschinerie, die dich glauben lässt, hier gäbe es einen Konsens, den es in der Realität gerade nicht gibt. Schon die Russen haben erkannt, dass über die sozialen Medien prima manipulieren ist und betreiben gut ausgerüstete „Trollfabriken”, in denen Menschen den ganzen Tag nichts anderes tun, als in sozialen Netzen Stimmung zu machen, Falschmeldungen zu verbreiten und Mehrheiten vorzugaukeln. Das hat bislang schon gut funktioniert, wieso sollte es für die SPD schlechter laufen?

Als ich den Beitrag zur Lebenszeitverschwendung schrieb, steckte Facebook noch in den Kinderschuhen, Leitmedien waren Kommentaren gegenüber wenig aufgeschlossen. Wer also seine Meinung kund tun wollte, war mehr oder wenig auf das Führen eines Blogs und das Kommentieren in selbigen angewiesen. Gebloggt wurde gerne anonym, kommentiert noch viel lieber. Meine Schlussfolgerungen schrieb ich nieder.

Zehn Jahre später stelle ich nun fest, dass ich mit meiner damaligen Einschätzung fast schon dünnhäutig wirken würde, wenn wir es aus heutiger Sicht betrachten. Blogs spielen zwar inzwischen praktisch keine Rolle mehr, zumindest nicht als Diskussionsplattform, als die sie ursprünglich mal ersonnen wurden, aber auf allen anderen Ebenen hat sich das Netz so stark geöffnet, dass du heutzutage wirklich an jeder Ecke und zu jedem noch so untergeordneten Mist deinen eigenen Senf dalassen kannst.

Schaust du dich in den Kommentarbereichen der großen Zeitungen um, stellst du schnell fest, dass es kaum jemals um eine Diskussion im Wortsinne geht. Da wird in schneller Folge geräuschvoll postuliert. Reflektiert auf Diskussionsbeiträge antworten selbst die Social-Media-Teams, die die Bereiche betreuen müssen, nur in den seltensten Fällen. Auf mich wirken diese vermeintlichen Diskussionen nicht viel anders als Massenschlägereien, bloß ohne körperliche Verletzungen.

Noch schlimmer geht es in den sozialen Medien zu, wo durch den Einsatz der viel gelobten Hashtags schnell mal eben eine größere Aufmerksamkeit als dem Thema angemessen wäre generiert werden kann. Sich auf Twitter zu äußern, hat in nicht wenigen Einzelfällen bereits zum Verlust der wirtschaftlichen Existenz geführt. Soweit indes darf eine Meinungsäußerung nie führen, denn dann wird das Äußern von Meinungen gefährlich. Wer weiß schließlich schon, wer es morgen schafft, den vermeintlichen Mainstream zu definieren, der dich dann mal eben aus deinem Beruf schießt, weil du dich nicht konform äußerst? Oder – noch schlimmer – dich vor zehn Jahren einmal nicht konform geäußert hast.

Nun könnten wir hoffen, dass es da ja eigentlich ein Korrektiv geben müsste. Immerhin spielt sich das alles in der Öffentlichkeit ab. Das allerdings ist eine trügerische Höffnung, denn durch die übergroße Öffentlichkeit geht die Öffentlichkeit verloren. Verstehst du nicht? Ist ganz einfach.

Dadurch, dass das Netz mit Aussagen überschüttet wird, ist es nicht mehr ansatzweise möglich, eine Art Überblick, einen Rahmen, eine Linie zu erkennen. Es ist eher so wie in der Silvesternacht 2015, als sich über 1.000 Täter an Hunderten weiblicher Opfer vergingen, aber nur sieben Täter letztlich verurteilt werden konnten. Das spielte sich ebenfalls alles in der Öffentlichkeit ab. Die war indes zu diesem Zeitpunkt durch die schiere Masse an Tätern dermaßen unübersichtlich geworden, dass die Ahndung oder sogar nur die Erfassung einzelner Vorgänge unmöglich geworden war.

Und so kloppen sich kleine Personengruppen, die sich als Mehrheit deklarieren, unbemerkt von echten Mehrheiten virtuell im Netz und reklamieren Dominanz in Wild-West-Manier: „Diese Stadt ist zu klein für uns beide.” Und viele Bewohner der Stadt bekommen es nicht einmal mit.

So verwundert es wohl nicht, dass es mir zehn Jahre nach dem Erstbeitrag nicht mehr genügen kann, die Streitkultur im Netz bloß als Lebenszeitverschwendung zu betrachten und in der Folge geflissentlich zu ignorieren. Denn das Netz hat dieser Tage einen Gefährlichkeitsgrad erreicht, der es niemandem mehr erlaubt, dessen Auswüchse einfach zu ignorieren.

Ich muss allerdings einräumen, dass ich keine Strategie sehe, die diese verfahrene Kiste wieder in die Spur setzen könnte. Mittlerweile ist es ja soweit, dass sogar der Journalismus erodiert, sich von seinen Aufgaben entfernt und frei nach Schnauze eigene Meinungen als echte Meldungen verkauft. Wenn alle hauen und stechen, warum dann nicht auch die Journalisten, die vielfach in prekären Beschäftigungsverhältnissen stecken und auch altersmäßig ganz gut in die Zeit passen – mithin also von gleichem Schrot und Korn sind. Das nennt sich dann Digital Native. Ich bevorzuge den Begriff Digital Naive. Somit geht jedenfalls jegliche Orientierung den Bach runter und Chaos wird wohl die Folge sein.

Nicht ganz zusammenhangslos erscheint vor meinem geistigen Auge gerade das Bild der jungen Familie, die ich gestern beim Joggen sah. Vater und Mutter gehen mit ihrem Kleinkind im Buggy spazieren. Vater schaut auf sein Smartphone, Mutter auf ihres. Dem Kleinkind schenkt niemand Beachtung.

Die Lage ist ernst. Was tun?

(Artikelbild: Depositphotos)