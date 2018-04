Layouts mit CSS: Flexbox oder Grid?

Wie wir Websites gestalten, hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder mal mehr, mal weniger radikal geändert. Mit der Einführung von CSS Flexbox hat eine entscheidende Erneuerung stattgefunden. Kurz darauf ist mit CSS Grid ein weiteres Layoutmodell hinzugekommen. Welches ist nun wofür besser geeignet? Muss ich mich für ein Modell entscheiden?

Vom Tabellenlayout zu CSS-Flexbox

Wer schon etwas länger im Webdesign unterwegs ist, wird sich an die Zeiten des Tabellenlayouts erinnern. Als es noch kein CSS gab, wurden abenteuerlich verschachtelte Tabellen gebastelt und Schriften, sowie Farben, direkt im HTML ausgezeichnet.

Mit der Einführung von CSS wurden Inhalt und Gestaltung voneinander getrennt und die Gestaltung per CSS begann ihren Siegeszug. Dank relativer und absoluter Positionierungen konnten HTML-Elemente beliebig platziert werden. Und die „float“-Eigenschaft ermöglichte es, Elemente nebeneinander darzustellen. War „float“ eigentlich dafür gedacht, Texte an Bildern entlang fließen zu lassen, wurde die Eigenschaft zu einer der wichtigsten in der Gestaltung von Layouts.

Doch Websites mussten auf der einen Seite dank unterschiedlicher Auflösungen und Ausrichtungen von Geräten immer flexibler gestaltet werden. Auf der anderen Seite wurden Weblayouts immer komplexer. Um dem Rechnung zu tragen, entstand das Flexbox-Modell.

Flexiblere Layouts dank Flexbox

CSS Flexbox setzt im Grunde an die Idee der Float-Layouts an. Per Flexbox ausgerichtete Elemente können in einer Reihe angeordnet werden. Dabei wird optional am Ende der Reihe in die nächste Zeile umgebrochen.

Im Gegensatz zu den Float-Layouts liefert das Flexbox-Modell noch weitere Features. So lässt sich die Breite einzelner Elemente innerhalb eines Flexbox-Layouts sehr variabel definieren. So wird per „flex-basis“ eine Standardgröße für Elemente definiert. Mit „flex-grow“ und „flex-shrink“ wird festgelegt, wie groß oder klein ein Element maximal sein darf. Auch die Ausrichtung der Elemente kann einfach und unkompliziert definiert werden.

Dazu kommt, dass eine Anordnung nicht nur horizontal möglich ist, sondern ebenso vertikal. Wer also aus dem typischen Zeilenlayout lieber ein Spaltenlayout zaubern möchte, kann dies mit CSS-Flexbox sehr einfach tun.

Umfangreiche Layouts mit CSS-Grid

Kurze Zeit, nachdem das Flexbox-Modell die Runde gemacht hatte, erblickte mit CSS Grid das zweite neue Layoutmodell das Licht des Internets. Während Flexbox eher vergleichbar ist mit den lange sehr beliebten Float-Layouts, erinnert das Grid-Modell eher an die guten alten Tabellenlayouts.

Aber auch hier gibt es natürlich entscheidende Unterschiede und vor allem Vorteile. Zunächst einmal ist CSS-Grid insbesondere dafür geeignet, komplexe Layouts zu erstellen. Dazu wird zunächst ein Gitter definiert, welches aus Zeilen und Spalten besteht. Mit den Eigenschaften „grid-template-rows“ und „grid-template-columns“ legst du die Anzahl und Größen der Gitterelemente fest. Dabei werden die Breiten und Höhen mit der neuen Einheit „fr“ für „fraction“ festgelegt.

Ein Wert von „1fr“ macht alle Spalten und Zeilen gleich groß und verteilt sie über den zur Verfügung stehenden Platz. Will man eine Spalte doppelt so groß haben wie die anderen, weist man ihr „2fr“ zu. Natürlich können aber auch absolute Einheiten wie Pixel verwendet werden.

Anschließend müssen die einzelnen HTML-Elemente noch im Gitter platziert werden. Dazu ist es wichtig, zu definieren, welche Bereiche des Gitters ein Element einnehmen soll. Hierfür gibt es die vier CSS-Eigenschaften „grid-column-start“, „grid-column-end“, „grid-row-start“ und „grid-row-end“.

Mit „grid-gap“ richtest du Abstände zwischen den einzelnen Gitterbereichen ein.

CSS-Flexbox oder CSS-Grid?

Bleibt die Frage, für welches Layoutmodell du dich nun entscheiden solltest. Glücklicherweise handelt es sich nicht um eine Entweder-oder-Frage. Denn beide Modelle haben ihre Berechtigung und ein unterschiedliches Einsatzgebiet.

Wann immer es darum geht, ein komplexes Layout zu entwickelt, bietet sich CSS-Grid an. Du kannst es einsetzen, um dein Grundlayout für eine Website festzulegen. Im Gitter definierst du Bereiche für den Header, die Navigation, den Inhalt und den Footer. Je nach Auflösung hast du dank CSS ja zudem die Möglichkeit, die Anordnung für kleine Displays komplett anders aussehen zu lassen.

Wann immer es darum geht, Elemente neben- oder untereinander anzuordnen, bietet sich CSS-Flexbox an. Es ist etwa die richtige Wahl, wenn du eine Galerie gestaltest oder Links entsprechend ausrichten möchtest.

Grundsätzlich lässt sich sagen: CSS-Flexbox dient der eindimensionalen Anordnung von Elementen. Die Elemente laufen also immer nur in eine Richtung – entweder nach rechts oder nach unten, wobei optional ein Zeilen- beziehungsweise Spaltenwechsel möglich ist. CSS-Grid ist zweidimensional, da du hierbei eine gerasterte Fläche zur Verfügung hast, auf der du Elemente frei platzieren kannst.

Browserkompatibilität

Das einzige Argument, welches gegen den Einsatz von CSS-Grid spricht, ist die Browserkompatibilität. Das Flexbox-Modell wird mittlerweile von allen Browsern unterstützt, teils schon seit mehreren Versionen. Selbst der Internet Explorer 11 ist dabei, wenngleich er hier und da so seine Probleme damit hat.

Das Grid-Layout hingegen wird zwar von Chrome, Firefox und Safari bereits länger unterstützt. Aber weder Internet Explorer noch Edge können etwas hiermit anfangen. Dies solltest du also beim Einsatz berücksichtigen.