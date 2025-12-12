Kritische Mineralien: Die Achillesferse der Energiewende

Die Welt braucht Lithium, Kobalt und Kupfer für die grüne Transformation. Doch Lieferketten sind fragil und China dominiert die Verarbeitung. Was Business-Entscheider jetzt wissen müssen.

Das Dilemma der sauberen Energie

Kennen Sie das? Sie investieren in Elektromobilität, Solaranlagen oder smarte Infrastruktur. Und plötzlich wird klar: Ohne kritische Mineralien läuft gar nichts.

Die Abhängigkeit ist enorm. Lithium, Kobalt, Kupfer, Nickel und Seltene Erden stecken in allem, was die Energiewende vorantreibt. Von Windturbinen über Solarpanels bis zu EV-Batterien. Auch Halbleiter für Smartphones, Server und Medizintechnik brauchen diese Rohstoffe.

Nachfrage explodiert, Lieferketten wackeln

Die Seltenheit von Seltenen Metallen verstehen | Data Science | ARTE

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Die International Energy Agency prognostiziert: Der Bedarf an kritischen Mineralien könnte sich bis 2030 mehr als verdoppeln. Bis 2050 sogar vervierfachen.

Die Reserven sind grundsätzlich vorhanden. Doch der Zugang ist komplex. Neue Minenprojekte brauchen durchschnittlich 15,5 Jahre von der Entdeckung bis zur ersten Produktion. Wer auf Engpässe wartet, bevor investiert wird, kommt zu spät.

Lesetipps:

China kontrolliert die Verarbeitung

Die geopolitische Konzentration ist alarmierend. Indonesien hält 42 % der weltweiten Nickelreserven. Die Demokratische Republik Kongo fördert 74 % des globalen Kobalts. Mit 40.000 Kinderarbeitern in Kleinbergwerken.

Nach der Förderung geht fast alles nach China. Das Land verarbeitet über die Hälfte des weltweiten Lithiums, zwei Drittel des Kobalts und nahezu alle Seltenen Erden. Frühzeitige strategische Investitionen und lange Zeit lockere Umweltstandards haben diese Dominanz ermöglicht.

Gegenmaßnahmen laufen an

Die EU reagiert mit dem Critical Raw Materials Act. Die USA stellen fast 100 Millionen Dollar für das Mine of the Future Programm bereit. Internationale Kooperationen wie das IEA Critical Minerals Security Programme sollen Lieferketten diversifizieren.

Recycling könnte den Bedarf an neuen Minen bis 2050 um 40 % für Kupfer und Kobalt senken. Seit 2022 wurden weltweit über 30 neue Recycling-Richtlinien eingeführt. Auch die Wiederverwendung von EV-Batterien mit noch 70 bis 80 % Restkapazität gewinnt an Bedeutung.

Handlungsempfehlung für Entscheider

Wenn Sie auf Clean Tech setzen, prüfen Sie Ihre Lieferketten jetzt. Transparenz-Initiativen wie EITI oder Standards wie The Copper Mark helfen bei der Risikobewertung. Green Procurement und Circular-Economy-Strategien reduzieren die Abhängigkeit von volatilen Märkten.