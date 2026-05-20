Bei KPMG bekommen ab sofort 276.000 Mitarbeiter Zugang zu Claude. Anthropic landet damit nach PwC im zweiten Big-Four-Beratungsriesen. Was die Allianz für Steuer-Kunden, Private-Equity-Häuser und Mittelständler im DACH-Raum konkret bedeutet.

SciFi? Ein Berater entwickelt morgens einen KI-Agenten für eine neue Steuerregulierung. Vorher dauerte das laut KPMG-Tax-Vize Rema Serafi Wochen, weil zwischen mehreren Werkzeugen und Chat-Fenstern gewechselt werden musste. Jetzt dauert es Minuten. Das ist die Praxis-Konsequenz dessen, was KPMG und Anthropic heute als globale Allianz verkündet haben.

Das Wichtigste in Kürze

Claude wird in KPMG Digital Gateway eingebettet, der Microsoft-Azure-basierten Hauptplattform der Beratung

Jeder der weltweit 276.000 KPMG-Mitarbeiter erhält Claude-Zugang

Anthropic wird bevorzugter Partner für Private-Equity-Portfolio-Unternehmen

Erste Anwendungsfelder: Tax, Legal, Cybersecurity, IT-Modernisierung über KPMG Blaze

Joint-Forschung mit der McCombs School of Business der University of Texas zu Human-in-the-Loop

Was bedeutet die Integration in Digital Gateway?

Digital Gateway integriert Claude Cowork und Managed Agents für schnelle KI-Anwendungen in der Steuerberatung statt aufwendiger Tool-Verkettungen

Digital Gateway ist die zentrale Arbeitsplattform der Berater. Dort lebt das KPMG-eigene Steuer-Knowhow, dort liegen proprietäre Werkzeuge, dort sitzen die Mandantendaten. Mit Claude Cowork und Managed Agents direkt eingebaut, können Berater und Mandanten KI-Anwendungen in Minuten bauen, die bislang wochenlange Tool-Kettenarbeit verlangten. Für IT-Entscheider mit KPMG als Berater heißt das: Die Mandanten-Beratung wird zum direkten Claude-Touchpoint, ohne Umweg über separate KI-Tools.

Was ändert sich für Private Equity?

Anthropic ernennt KPMG zum bevorzugten Partner für Claude-Implementierungen in Portfolio-Unternehmen von Private-Equity-Häusern

Anthropic ernennt KPMG zum bevorzugten Partner für Private-Equity-Deployments. Übersetzt: PE-Häuser, die Claude in ihre Portfolio-Unternehmen rollen wollen, bekommen ihre Implementierungsberatung künftig direkt aus dem KPMG-Stack. Für deutsche Mittelständler in PE-Besitz wird das relevant, sobald der nächste Investor die KI-Strategie schreibt. KPMG Blaze, das neue Portfolio-Werkzeug, soll Claude Code in Legacy-Systeme einbetten und IT-Modernisierungen beschleunigen.

KPMG arbeitet in Branchen, in denen Genauigkeit, Verantwortlichkeit und Vertrauen keine Optionen sind, sondern Pflicht. Genau diesen Maßstab legen sie jetzt an KI an. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie weit reicht der Praxis-Effekt?

Rema Serafi, Vice Chair Tax bei KPMG US, demonstriert KI-Effizienz: KI-Agenten für Steuermandanten entstehen jetzt in Minuten statt Wochen

Rema Serafi, Vice Chair Tax bei KPMG US, beschreibt den Sprung konkret: „Einen KI-Agenten zu bauen, der Mandanten bei sich ändernden Steuerregelungen begleitet, hat früher Wochen gedauert. Mit Cowork und Managed Agents in Digital Gateway dauert dieselbe Fähigkeit Minuten.“ Für Steuerberater und Rechnungsprüfer in DACH-Mandaten heißt das: Die Beratungs-Latenz schrumpft, der KI-Output landet schneller in der Klausurprüfung. Wer als Mittelständler KPMG-Audits durchläuft, sollte den LLMs-Ratgeber bereithalten und prüfen, welches Modell hinter dem Audit-Vorschlag steckt.

Wo steht die Allianz im Branchenwettrennen?

Anthropic erweitert Beratungs- und Vertriebskapazitäten durch Stainless-Übernahme, Finanz-Agent-Templates und KPMG-Partnerschaft

Anthropic baut systematisch eine Beratungs-Vertriebsschicht auf. Im Mai 2026 schon die Stainless-Übernahme für SDK-Werkzeuge, die Finanz-Agenten-Templates für Banken, jetzt die KPMG-Allianz. Parallel überholt Anthropic OpenAI in der Bewertung. OpenAI hat mit der DeployCo nachgezogen, die Tendenz ist klar: Frontier-Modelle ohne Implementierungs-Tiefe verlieren den Enterprise-Markt. Die Geschäftsmodell-Logik dahinter zeigt, warum die Big Four die nächste Schlachtbahn werden.

Drei Punkte sollten DACH-Entscheider mitnehmen. Erstens prüfen, ob der eigene Wirtschaftsprüfer schon Claude im Workflow hat, denn die Audit-Tiefe verändert sich. Zweitens die Datenresidenz-Frage stellen: Digital Gateway läuft auf Microsoft Azure, die Datenflüsse müssen DSGVO-konform abgebildet sein. Drittens das Ko-Innovations-Angebot prüfen: KPMG und Anthropic wollen gemeinsam neue Mandanten-Produkte bauen, was für Mittelständler Türen öffnet, die vorher dem Beratungs-Adel vorbehalten waren.

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