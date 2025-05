Kennst du das auch? Du willst einfach nur eine klare Ansage machen, mal so richtig Klartext reden, aber stattdessen wühlst du dich durch weichgespülte Bürofloskeln, um niemandem auf die Füße zu treten. Am Ende versteht trotzdem keiner, was du wirklich sagen willst. Genau hier setzt die Website „How to professionally say„ von Akash Rajpurohit an. Er zeigt dir, wie du direkte Aussagen in höfliche, aber bestimmte Formulierungen verpackst – ohne dabei komplett den Biss zu verlieren. Die Frage ist nur, ob du dich im Eifer des Gefechts an die Weichspülversion erinnerst…

20 Beispiele, wie du professionell sagst, was du eigentlich denkst, so in der Theorie, falls du vorher fleißig Phrases gelernt hast oder als Kind eines Diplomatenehepaars zur Welt gekommen bist:

„Du machst es komplizierter, als es sein muss.“

→ „Lass uns beim ursprünglichen Umfang bleiben, um die Effizienz zu wahren.“ „Dieses Meeting ist Zeitverschwendung.“

→ „Ich sehe hier keinen Mehrwert für mich, aber ich lese mir gerne das Protokoll durch.“ „Ich hab’s dir doch gesagt.“

→ „Das Ergebnis ist nicht überraschend, wie bereits angemerkt.“ „Das ist eine echt schlechte Idee.“

→ „Bist du sicher, dass das die beste Lösung ist, oder gibt es Alternativen?“ „Ich habe das schon mehrfach erklärt.“

→ „Ich hänge meine vorherige Nachricht nochmal an, falls sie übersehen wurde.“ „Kannst du bitte alle meine Fragen beantworten und nicht nur eine?“

→ „Ich würde mich freuen, wenn du auch auf die restlichen Punkte eingehen könntest.“ „Hast du meine Mail überhaupt gelesen?“

→ „Ich füge meine ursprüngliche Nachricht nochmal an, falls du sie verpasst hast.“ „Hör auf, mich zu nerven.“

→ „Es gibt aktuell keine neuen Informationen. Ich melde mich, sobald sich etwas ändert.“ „Ich will gerade nicht mit dir reden.“

→ „Ich bin gerade beschäftigt, aber ich komme auf dich zurück, sobald ich kann.“ „Mach einfach deinen Job!“

→ „Ich bin sicher, du bist die richtige Person für diese Aufgabe – oder soll ich es jemand anderem zuweisen?“ „Das ist nicht mein Problem.“

→ „Ich empfehle dir, das mit [Name] zu besprechen. Er kann dir sicher weiterhelfen.“ „Du gibst mir zu viel auf einmal. So kann ich nichts ordentlich erledigen.“

→ „Kannst du mir helfen, die Aufgaben zu priorisieren? Meine Kapazitäten sind aktuell begrenzt.“ „Beantworte bitte meine E-Mails.“

→ „Falls es eine bessere Möglichkeit gibt, mit dir zu kommunizieren, lass es mich wissen.“ „Wenn du meine Mail gelesen hättest, wüsstest du die Antwort.“

→ „Ich füge die relevanten Infos hier nochmal an.“ „Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.“

→ „Könntest du mir bitte mehr Kontext geben, damit ich besser helfen kann?“ „Hör auf, mich zu kontrollieren.“

→ „Ich bin zuversichtlich, das selbst zu managen, komme aber auf dich zu, falls ich Unterstützung brauche.“ „Beeil dich endlich und mach’s fertig!“

→ „Es wäre großartig, wenn wir das schnell abschließen könnten, um die Deadline einzuhalten.“ „Bleib bei deinen Aufgaben.“

→ „Danke für deinen Input – ich werde ihn bei meinen Entscheidungen berücksichtigen.“ „Ich hab’s dir schon zigmal gesagt.“

→ „Diese Info wurde bereits geteilt, falls es Unklarheiten gibt, lass es mich wissen.“ „Das ist einfach unverschämt.“

→ „Ich würde mir eine professionellere Herangehensweise wünschen.“

Diese Übersetzungen sind praktisch, wenn du Konflikte vermeiden willst – oder wenn du mit Leuten arbeitest, die eine subtile Ansprache bevorzugen. Manchmal hilft Diplomatie, aber seien wir ehrlich: Es gibt Situationen, da bringt Klartext reden mehr.



Wenn das ganze Büro in weichen Formulierungen versinkt, schläft am Ende jeder ein und nichts wird erledigt.



Eine klare Ansage spart Zeit, verhindert Missverständnisse, kann aber auch Porzellan zerschlagen.

Vielleicht ist der goldene Mittelweg die beste Lösung: höflich, aber direkt. Denn manchmal müssen Dinge einfach auf den Punkt gebracht werden – sonst wird aus „Ich würde mich freuen, wenn das bald erledigt wird“ ein monatelanges Warten.

Und jetzt nicht prokastinieren und zurück an die Werkbank! 🤓

Noch keine Lust? Dann gebe ich dir Futter: