Microsoft Designer to the people: KI Power Webdesign und Grafikdesign?

So ein Designpreis ist eine feine Sache, wenn man ihn auch gewinnt. Insbesondere Werbeagenturen können und wollen auf ihrer Website mit solch einem Preis werben. In der heutigen Aufmerksamkeitsökonomie hat der potentielle Kunde nur eine Aufmerksamkeitsspanne von wenigen Sekunden. Die Verleihung eines Qualitätssiegels, wie das von dem Designpreis Focus Open 2022, kann Dir als Produktdesigner neue Aufträge einbringen. Denn Du darfst damit werben, und platzierst das Gütesiegel natürlich schön prominent auf Deiner Website, sodass es auch jeder innerhalb kürzester Zeit zu Gesicht bekommt. Doch, davor… Nach vielen durchwachten Nächten und kannenweise starkem Kaffee hast Du Dein Produktdesign endlich eingereicht. Nun beginnt das Warten. Trifft Dein Entwurf auf Wohlwollen bei der Jury? Wen aus der Jury muss ich vorher unbedingt noch zu einem Kaffee einladen, um dem Glück auf die Sprünge zu helfen? Wie groß ist die Konkurrenz? Ruhig Blut. Schaue am besten erst einmal auf der Ausschreibungsseite vorbei, lese in Ruhe das Kleingedruckte, und lasse Dich von den Preisträgern der Vorjahre motivieren. Anmeldeschluss ist der 18.3.2022.