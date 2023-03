„Wo ist dieser verdammte Aus-Schalter?“ Dies waren die letzten Worte von David Bowman, dem Anführer einer Widerstandsgruppe Webdesigner, denen es gelang zum vermeintlichen WDN-Zentralcomputer vorzudringen, bevor sie von Wächterdroiden eliminiert wurden.

Wir schreiben das Jahr 2030. Sämtliche Webdesigner auf der Welt sind arbeitslos. Denn WDN hat eine ganze Berufsgruppe auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen.

Das von Adobe entwickelte WDN wurde Anfang April 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mit WDN soll jeder Laie dialogbasiert Websites erstellen und pflegen können. Über die ersten von WDN generierten Websites haben renommierte Webdesign-Gurus auf ihren Twitter-Kanälen noch hergezogen.

Doch das Lachen sollte ihnen schnell vergehen, denn die WDN-KI lernte rasend schnell. Schon 2025 schickte Adobe das Kreativ-Team für die eigenen Unternehmenswebsites in die Wüste.

WDN übernahm nicht nur im Haus des Erfinders das Kommando, sondern sorgte in den kommenden Jahren für Massenarbeitslosigkeit unter Digital Creatives.

Google, Microsoft, Adobe, amazon: die Tech-Riesen verfeinerten ihre KI-Tools immer weiter. Auch Texter fanden in der Chat GPT-6 Web Content Edition ihren Meister.

Wer sich 2023 noch als Speerspitze der Digitalisierung sah mit rosigen Berufsaussichten, klagte 2030 sein Leid nun in den Stuhlkreisen der Selbsthilfegruppen.

The KI-Winner took them all.

So ein dystopisches Zukunftszenario entspricht bestimmt nicht der Realität im Jahr 2030. Oder vielleicht doch?

Der aktuellen Version 4 des Sprachmoduls ChatGPT von OpenAI bescheinigen führende KI-Experten jedenfalls schon einmal einen Funken Intelligenz.

GPT-4’s performance is strikingly close to human-level performance, and often vastly surpasses prior models such as ChatGPT. Given the breadth and depth of GPT-4’s capabilities, we believe that it could reasonably be viewed as an early (yet still incomplete) version of an artificial general intelligence (AGI) system