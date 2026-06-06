KI-Chefs fordern Gesetz gegen Biowaffen

OpenAI, Anthropic und Google DeepMind ziehen erstmals an einem Strang: 85 Unterzeichner verlangen vom US-Kongress ein Pflicht-Screening für synthetische DNA. KI-Biowaffen galten lange als Drehbuch-Stoff, weil das nötige Fachwissen die meisten Täter abschreckte. Genau diese Barriere bröckelt, warnen nun die Spitzen der Branche in einem gemeinsamen Brief. Brisant wird der Fall an der Stelle, an der die vorgeschlagene Lösung an genau der Technik scheitert, die das Problem erst schafft.

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Das Wichtigste in Kürze

85 Unterzeichner, darunter Sam Altman, Dario Amodei, Demis Hassabis, Mustafa Suleyman und Alexandr Wang.

Zwei Forderungen: jede DNA- und RNA-Bestellung gegen eine Gefahrendatenbank prüfen und jeden Auftrag dokumentieren.

Der wunde Punkt: Dieselbe KI senkt die Wissenshürde und hebelt das Screening technisch aus.

In Europa regelt der AI Act das Modell, ein Pflicht-Screening für die DNA-Synthese fehlt.

Worum geht es in dem Brief?

Gegner und Befürworter von Synthetik-Regulierung unterzeichnen gemeinsame Petition für Herstellerkontrolle und Datenspeicherung bei verdächtigen Bestellungen

Erstmals unterschreiben die sonst zerstrittenen Lager dasselbe Papier. Die offene Petition verlangt zweierlei: Hersteller sollen jede Synthese-Bestellung gegen bekannte Gefahrensequenzen prüfen und die Identität der Besteller verifizieren, und sie sollen Bestelldaten aufbewahren, damit Ermittler verdächtige Aufträge zurückverfolgen können. Der Kernsatz: „Die Wissensbarrieren, die böswillige Akteure bisher von Biowaffen abgehalten haben, könnten spürbar erodieren.“

Warum reicht das Screening allein nicht?

Umgeschriebene Sequenzen rutschen durch das Raster, das eigentlich Gefahren stoppen soll.

Freiwillig und löchrig: Das Screening läuft heute über das International Gene Synthesis Consortium, dessen Mitglieder rund 80 % der weltweiten Synthese-Kapazität abdecken. Ein Fünftel bleibt ungeprüft, und neue Tischgeräte drucken DNA direkt im Labor, komplett am zentralen Engpass vorbei.

KI tarnt die Gefahr: Im Oktober 2025 zeigte ein Team um Microsoft-Forschungschef Eric Horvitz in Science, wie frei verfügbare KI-Werkzeuge 72 kontrollierte Gifte wie Rizin und Botulinumtoxin in über 70.000 Varianten umschrieben. Die Funktion blieb erhalten, die Sequenz änderte sich, und gängige Prüfprogramme übersahen je nach Werkzeug einen Großteil bis nahezu alle Varianten. Ein nachgereichter Patch fing einen Teil davon wieder ab, schloss die Lücke aber nicht.

Wissenshürde sinkt: Anthropic aktivierte im Mai 2025 für Claude Opus die Schutzstufe ASL-3, weil das Modell in Tests rund zweieinhalbmal so viel Hilfe auf dem Weg zur Biowaffe lieferte. OpenAI stuft kommende Modelle in der Biologie als „hoch“ riskant ein. Derselbe Reflex steckt hinter dem Beipackzettel für KI, den die G7 fordern.

Was bedeutet das für Europa?

Europa sichert das KI-Modell und lässt die DNA-Synthese ohne Pflicht-Screening offen.

Die USA kennen diesen Streit bereits: Eine Biden-Vorgabe zum Screening wurde kassiert, seither bleibt die Branche bei freiwilliger Selbstkontrolle. Ein Gesetz von Tom Cotton und Amy Klobuchar soll die Pflicht nun festschreiben.

Europa steht spiegelverkehrt da. Der AI Act nennt biologische Risiken ausdrücklich als systemisches Risiko, und der Verhaltenskodex für große Modelle verpflichtet dazu, CBRN-Gefahren zu prüfen. Geregelt wird also das Modell. Ein Pflicht-Screening für die DNA-Synthese selbst gibt es in der EU nicht, und der Digital Omnibus schiebt die AI-Act-Fristen zusätzlich nach hinten.

Für die Praxis bleibt zweierlei. Bestellen Sie synthetische DNA nur bei Anbietern, die nachweislich screenen und Bestelldaten aufbewahren, und halten Sie das im Einkauf fest. Setzen Sie biologienahe KI-Modelle ein oder justieren Sie sie nach, behandeln Sie CBRN als dokumentierte Risikoposition unter dem AI Act, nicht als Fußnote.

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