Anthropic hat als erstes der großen KI-Labore den Antrag für den Börsengang eingereicht, noch vor OpenAI. Der eigentliche Treiber ist nicht Stärke, sondern ein Wettlauf um knappes Kapital. Für Unternehmen, die täglich mit Claude oder ChatGPT arbeiten, entscheidet dieses Rennen über künftige Preise und Abhängigkeiten.

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Der KI-Börsengang von Anthropic hat diese Woche ein Rennen eröffnet, das mehr über den Zustand der Branche verrät als jede Produktankündigung. Nutzt Ihr Unternehmen Claude oder ChatGPT inzwischen im Tagesgeschäft? Dann lohnt der Blick darauf, warum die beiden größten Labore ausgerechnet jetzt an die Börse drängen.

Das Wichtigste in Kürze

Anthropic reichte am 1. Juni vertraulich seinen S-1-Entwurf bei der SEC ein und zog damit am Rivalen OpenAI vorbei.

Keine Woche zuvor hatte das Labor 57 Milliarden Euro privat eingesammelt, bei einer Bewertung von rund 840 Milliarden Euro. Trotzdem reicht das Geld nicht.

Das erste Labor am US-Markt sichert sich einen überproportionalen Anteil am verfügbaren Kapital für Chips, Rechenzentren und Personal.

Zeitgleich verlor der Nasdaq 4,2 %, nachdem Broadcom seine KI-Prognose nur bestätigte statt anhob.

Warum drängen die KI-Labore ausgerechnet jetzt an die Börse?

Anthropic sammelt 57 Milliarden Euro, reicht kurz darauf Börsenprospekt ein. Massive Kosten für Rechenzentren, Chips und Forscher übersteigen private Finanzierungsmöglichkeiten

Kapitalhunger. Anthropic sammelte in der Series H rund 57 Milliarden Euro ein und reichte wenige Tage später trotzdem den Börsenprospekt ein. Diese Reihenfolge ist der Kern der Geschichte. Der Bau von Rechenzentren, der Einkauf von Nvidia-Chips und die Gehälter für KI-Forscher übersteigen, was selbst der größte private Finanzierungsmarkt liefern kann. Der Gang an die Börse ist kein Reifezeugnis, sondern eine Notwendigkeit.

Wettlauf. Die Banken sagten Anthropic und OpenAI dasselbe: Die öffentlichen Kapitalmärkte sind tief, aber nicht unendlich. Das erste Labor am Markt bindet einen überproportionalen Teil davon und sichert sich den Vorsprung bei Chips, Rechenleistung und Talenten. Deshalb ging Anthropic voran. OpenAI arbeitet seit Jahren am eigenen Börsengang und schloss Ende 2025 den Umbau zur profitorientierten Gesellschaft ab.

Was hat der Nasdaq-Absturz damit zu tun?

Broadcom bestätigte seine KI-Prognose nur und löste damit den Wochenrutsch aus.

Warnsignal. In derselben Woche verlor der Nasdaq Composite 4,2 %, den größten Wochenverlust seit über einem Jahr. Auslöser war Broadcom: Der Chipkonzern hob seine KI-Umsatzprognose nicht an, sondern bestätigte sie nur. Anleger lasen das als Hinweis, dass die KI-Nachfrage womöglich nicht mehr so schnell wächst. Nvidia gab 6,2 % nach, Broadcom 7,9 %. Genau dieses Zögern erklärt die Eile, denn das Finanzierungsfenster könnte sich schließen, bevor beide Labore durch sind.

Anthropic hat gerade 57 Milliarden eingesammelt und braucht trotzdem die Börse. Das sagt mehr über die Kapitalintensität dieser Technologie aus als jedes Benchmark-Ergebnis. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Dotcom-Echo. Das Muster ist nicht neu. Der Internet-Boom der späten Neunziger löste eine Welle von Börsengängen aus, finanzierte den Ausbau der Infrastruktur und endete im Crash. Viele Firmen verschwanden, die Glasfaser blieb, Überlebende wie Amazon wurden groß. Die heutige Welle reicht längst über die Sprachmodelle hinaus. Mit Unitree ging der erste „Embodied-AI“-Konzern an die Börse, und SpaceX peilt mit 1,54 Billionen Euro den größten Börsengang aller Zeiten an.

Was bedeutet das für Unternehmen im DACH-Raum?

Mit mehreren Anbietern behalten Sie bei Preiserhöhungen den Hebel in der Hand.

Preisdruck. Für deutsche Unternehmen hängt an diesem Rennen mehr als eine Schlagzeile. Die heutigen Token-Preise von OpenAI und Anthropic sind teils mit Wagniskapital subventioniert. Eine börsennotierte Gesellschaft muss zeigen, wie sie Gewinne erwirtschaftet, und dieser Druck landet früher oder später auf den API-Rechnungen ihrer Kunden. Hängt Ihr Prozess an einem einzigen Modell, geben Sie genau dann den Hebel aus der Hand, wenn die Preise steigen.

Vorsorge. Drei Maßnahmen verringern die Abhängigkeit:

Bauen Sie eine Abstraktionsschicht ein, die mehrere Anbieter ansteuert, statt eine API fest zu verdrahten. Rechnen Sie ein Szenario für Preiserhöhungen nach dem Börsengang durch und prüfen Sie Ihre Verträge auf Laufzeiten und Preisgarantien. Evaluieren Sie offene und europäische Modelle als Rückfallebene. Dass quelloffene Modelle aufholen, zeigt der jüngste Vorstoß von Qwen.

Der Sieger dieses Rennens steht noch nicht fest. Ihre Verhandlungsposition als Kunde sichern Sie sich aber heute, nicht erst nach dem Börsengang.

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