KI-Agenten stehlen allen die Show – McKinsey verrät warum

McKinsey hat die 13 wichtigsten Tech-Trends für 2025 analysiert – mit überraschenden Gewinnern und Verlierern. Während alle über generative KI sprechen, explodiert das Interesse an autonomen KI-Agenten um fast 1000 Prozent. Was das für Ihr Unternehmen bedeutet.

Kennen Sie das? Während Ihre IT-Abteilung noch die letzten ChatGPT-Pilotprojekte evaluiert, arbeiten Ihre Wettbewerber bereits mit autonomen KI-Agenten, die komplette Workflows selbstständig abarbeiten. McKinseys aktueller Technology Trends Outlook 2025 zeigt: Die nächste Evolutionsstufe der künstlichen Intelligenz ist bereits da – und sie verändert die Spielregeln fundamental.

KI Agenten stehlen allen die Show Beitragsbild

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Während die Investitionen in klassische KI-Anwendungen 2024 bei beachtlichen 124 Milliarden Dollar liegen, verzeichnet der Bereich der agentischen KI ein Wachstum von 985 Prozent bei den Stellenausschreibungen. Diese „virtuellen Mitarbeiter“ planen und führen mehrstufige Prozesse autonom aus, kommunizieren untereinander und passen sich selbstständig an neue Informationen an. Stellen Sie sich vor, Ihre Buchhaltung, Ihr Kundenservice und Ihre Logistik würden nachts miteinander verhandeln und Probleme lösen – ohne menschliches Zutun.

Parallel dazu treibt der Hunger nach Rechenleistung eine weitere Revolution voran: Anwendungsspezifische Halbleiter entwickeln sich zum heimlichen Star der Tech-Welt. Mit einem Investitionsvolumen von 7,5 Milliarden Dollar entstehen hier maßgeschneiderte Chips, die KI-Training und -Inferenz bei drastisch reduziertem Energieverbrauch ermöglichen. Für Ihre Rechenzentren bedeutet das: Die Zeiten explodierender Stromrechnungen könnten bald vorbei sein.

McKinseys Analyse von 13 Technologietrends offenbart ein spannendes Muster: KI fungiert nicht mehr als isolierte Technologie, sondern als Katalysator für alle anderen Innovationen – von der Robotik über Bioengineering bis zu Quantencomputern. Mit Gesamtinvestitionen von über 800 Milliarden Dollar in die analysierten Technologiefelder zeigt sich:



Der Markt glaubt an die digitale Transformation. Interessant dabei: Während Immersive-Reality-Technologien (VR/AR) und Quantencomputing noch in den Kinderschuhen stecken, skalieren Cloud- und Edge-Computing sowie Cybersecurity-Lösungen bereits massiv.

Der perfekte Zeitpunkt für strategische Technologieentscheidungen ist jetzt. Nach dem Investitionsrückgang 2023 zeigt sich 2024 eine deutliche Erholung in fast allen Technologiebereichen. Besonders bemerkenswert: Die Konvergenz von zentraler Skalierung in gewaltigen Rechenzentren und dezentraler Edge-Innovation schafft neue Ökosysteme. Unternehmen, die jetzt die richtigen Weichen stellen, positionieren sich für die nächste Welle technologischer Disruption.

Wenn Sie nur drei Trends priorisieren können, empfiehlt sich der Fokus auf KI-Agenten für Prozessautomatisierung, anwendungsspezifische Hardware für Effizienzgewinne und fortgeschrittene Cybersecurity für das nötige Vertrauen. Der vollständige McKinsey Technology Trends Outlook 2025 steht kostenfrei zum Download bereit und bietet auf 108 Seiten detaillierte Einblicke in alle 13 Trends, konkrete Anwendungsfälle und Investitionsstrategien.



