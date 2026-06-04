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JPEG XL: Warum Ihre Website bald leichter lädt

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
2 Min. Lesezeit
JPEG XL: Warum Ihre Website bald leichter lädt

JPEG XL nimmt nach Jahren der Erprobung Fahrt auf und verspricht deutlich kleinere Bilddateien bei gleicher Qualität. Für Website-Betreiber rückt damit ein spürbarer Hebel für Ladezeiten und Core Web Vitals in Reichweite.

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Das Bildformat JPEG XL ist aus jahrelangen Open-Source-Experimenten bei Google hervorgegangen. Safari unterstützt es nativ seit 2023, Chrome und Firefox führen es bislang als experimentelle Funktion, und Apples Systeme binden es direkt ein.

Das Wichtigste in Kürze

  • Kompression bis 0,06 Bit pro Pixel, rund das 35-fache gegenüber Internet-Qualität
  • Native Unterstützung in Safari, iOS, macOS und visionOS
  • Unterstützt HDR und erweiterten Farbraum, anders als das JPEG von 1992

Warum lohnt sich der Blick auf JPEG XL fürs Web?

Verschweißte Klarsichttüte mit „JPEG XL“-Label und gefaltetem Landschaftsfoto darin
Kleinere Bilddateien mit JPEG XL verkürzen Ladezeiten, was ein direkter Google-Rankingfaktor ist

Weniger Gewicht: Kleinere Bilddateien senken die Ladezeit, und die Ladezeit ist seit den Core Web Vitals ein direkter Rankingfaktor. Schon der Vorläufer Jpegli machte den klassischen JPEG-Encoder 2024 schneller und HDR-tauglich. Wie Bilder und Technik aufs Ranking wirken, vertieft der Ratgeber zu den SEO-Grundlagen.

Breite Adoption: Über das Web hinaus zieht JPEG XL in Fotografie und Medizin ein, etwa in Apple ProRAW, das Digital-Negativ-Format und den DICOM-Standard. Diese Verankerung erhöht die Chance, dass auch Chrome die Unterstützung wieder vollständig aktiviert. Den Werkzeugkasten für die eigene Optimierung zeigt der SEO-Tools-Vergleich.

Bilder sind auf den meisten Seiten der größte Datenklotz. Ein Format, das sie deutlich schrumpft, zahlt direkt auf Ladezeit und Sichtbarkeit ein.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Empfehlung: Testen Sie JPEG XL vorerst mit einem Fallback auf WebP oder AVIF, solange Chrome und Firefox das Format nur experimentell führen. Für die saubere technische Basis hilft die Onsite-SEO-Checkliste. Den technischen Werdegang beschreibt Google in seinem Open-Source-Blog.

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Michael Dobler
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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