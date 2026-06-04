JPEG XL nimmt nach Jahren der Erprobung Fahrt auf und verspricht deutlich kleinere Bilddateien bei gleicher Qualität. Für Website-Betreiber rückt damit ein spürbarer Hebel für Ladezeiten und Core Web Vitals in Reichweite.drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügenQualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & DiscoverJetzt hinzufügen
Das Bildformat JPEG XL ist aus jahrelangen Open-Source-Experimenten bei Google hervorgegangen. Safari unterstützt es nativ seit 2023, Chrome und Firefox führen es bislang als experimentelle Funktion, und Apples Systeme binden es direkt ein.
Das Wichtigste in Kürze
- Kompression bis 0,06 Bit pro Pixel, rund das 35-fache gegenüber Internet-Qualität
- Native Unterstützung in Safari, iOS, macOS und visionOS
- Unterstützt HDR und erweiterten Farbraum, anders als das JPEG von 1992
Warum lohnt sich der Blick auf JPEG XL fürs Web?
Weniger Gewicht: Kleinere Bilddateien senken die Ladezeit, und die Ladezeit ist seit den Core Web Vitals ein direkter Rankingfaktor. Schon der Vorläufer Jpegli machte den klassischen JPEG-Encoder 2024 schneller und HDR-tauglich. Wie Bilder und Technik aufs Ranking wirken, vertieft der Ratgeber zu den SEO-Grundlagen.
Breite Adoption: Über das Web hinaus zieht JPEG XL in Fotografie und Medizin ein, etwa in Apple ProRAW, das Digital-Negativ-Format und den DICOM-Standard. Diese Verankerung erhöht die Chance, dass auch Chrome die Unterstützung wieder vollständig aktiviert. Den Werkzeugkasten für die eigene Optimierung zeigt der SEO-Tools-Vergleich.
Empfehlung: Testen Sie JPEG XL vorerst mit einem Fallback auf WebP oder AVIF, solange Chrome und Firefox das Format nur experimentell führen. Für die saubere technische Basis hilft die Onsite-SEO-Checkliste. Den technischen Werdegang beschreibt Google in seinem Open-Source-Blog.
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