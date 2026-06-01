Japan setzt klare Prioritäten. Die Regierung hat 61 Produkte und Technologien identifiziert, in die strategisch investiert wird. Darunter: KI-Systeme, Quantencomputing, Halbleiter und Meeresdrohnen. 27 dieser Posten befinden sich bereits in einer beschleunigten Frühprüfung, darunter physische KI, Regenerativmedizin und autonome Unterwasserfahrzeuge.

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Der Schritt ist Teil einer nationalen Wirtschaftsstrategie, die Japan unabhängiger von ausländischen Technologielieferanten machen soll. Und der Zeitpunkt ist kein Zufall.

Warum gerade diese 61 Technologien?

Japans Schwerpunkte: KI, Quantencomputing und Halbleiter zur Sicherung der globalen Wettbewerbsfähigkeit und Industrietransformation

Die Auswahl folgt einem klaren Kriterium: strategische Bedeutung und wirtschaftliche Hebelwirkung. KI und Quantencomputing stehen ganz oben, weil beide Felder absehbar ganze Industrien transformieren werden. Halbleiter stehen drauf, weil Japan weiterhin eine zentrale Rolle in der globalen Chip-Fertigung spielen will, auch wenn Taiwan und Südkorea dominieren.

Physische KI-Systeme, also Roboter und autonome Fahrzeuge mit eingebetteter Intelligenz, sind ein Kernfeld japanischer Industriestärke. Toyota, Sony und Honda investieren seit Jahren massiv in diese Richtung. Der staatliche Fokus verstärkt diese privatwirtschaftlichen Bemühungen.

Wer verstehen will, wie Quantencomputing in die Sicherheitsarchitektur einzahlt, findet bei uns mehr dazu: Nadelspitze gegen Quantencomputer: MIT zeigt PQC-Chip.

Beschleunigte Frühprüfung: Was das bedeutet

Von den 61 Technologien befinden sich 27 in einem beschleunigten Prüfverfahren. Das bedeutet: Die japanische Regierung verkürzt bürokratische Hürden für Investitionen, Genehmigungen und Förderanträge in diesen Bereichen. Unternehmen, die in diese Felder investieren, können mit schnelleren Entscheidungen rechnen.

Das ist strukturell interessant. Japan hat traditionell langsame Entscheidungsprozesse in der Verwaltung. Dass jetzt explizit eine Beschleunigung für strategische Technologien eingeführt wird, zeigt den Druck, den Tokio in der globalen Innovationskonkurrenz spürt. Wie die KI-Hardware-Welle im Mittelstand zeigt, verändert sich auch hierzulande die Investitionslogik.

Japans Rolle im globalen Tech-Wettbewerb

Japan ist kein Nachzügler in der Technologiediskussion. Aber das Land hat in den letzten zwei Jahrzehnten Marktanteile verloren, besonders in Consumer Electronics und Software. Mit der neuen Prioritätenliste signalisiert Tokio: Dieser Trend soll gestoppt werden.

Meeresdrohnen auf der Prioritätenliste überraschen auf den ersten Blick, ergeben aber geopolitisch Sinn. Japan ist eine Inselkette mit langen Küsten und maritimen Interessen. Autonome Systeme für maritime Überwachung und Logistik sind eine natürliche Erweiterung der industriellen Stärke.

Für Unternehmen, die mit japanischen Partnern zusammenarbeiten oder Japan als Markt erschließen wollen, ist die Prioritätenliste ein Investitionsatlas. Wie McKinsey-Analysen zeigen, sind staatliche Investitionssignale oft Frühindikator für privatwirtschaftliche Investitionswellen.