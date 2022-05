In den letzten Jahren ist der IT-Sektor rasch gewachsen. Es ist nicht überraschend, dass das wachsende Interesse daran viele dazu veranlasst, einen Job bei einem der beliebten Unternehmen anzustreben. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nichts Unrealistisches oder Schwieriges daran gibt. Zumal viele IT-Unternehmen nicht nur Programmierer und Tester, sondern auch viele andere Fachkräfte einstellen.

Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit als Freelance-TexterIn zu arbeiten. Es ist also eine gute Idee, zunächst genau herauszufinden, in welchem Bereich Sie arbeiten und was Sie tun möchten, und dann zu sehen, welche Stellen im IT-Bereich derzeit angeboten werden.

Wer kann im IT-Bereich arbeiten: Die beliebtesten Stellen

Traditionell wurde die Informationstechnologie mit Entwicklern in Verbindung gebracht, die Programmiersprachen und viele technische Details kennen müssen. Diese Sichtweise gilt heute als veraltet. Natürlich sind Programmierer und Tester nach wie vor sehr gefragt, aber dieser Bereich ist auch für andere Berufe offen. Zu den gefragtesten Fachkräften gehören zum Beispiel:

HR-Manager;

Werbetexter;

Web-Designer;

Projektleiter.

Das sind nur einige der Bereiche, in denen bei beliebten IT-Unternehmen die meisten Stellen zu besetzen sind. Daher kann jeder, der über berufliche Fähigkeiten verfügt (vom Verfassen von SEO-Texten bis hin zur Organisation von Mitarbeiteraktivitäten), eine Stelle in diesem Bereich finden. Das Wichtigste ist, dass man sich auf eine ständige Weiterentwicklung einstellt, denn IT-Unternehmen bewegen sich schnell und bleiben nicht stehen. Auch viele Agenturen suchen händeringend nach Fachkräften!

Warum träumen viele Menschen davon, in der IT zu arbeiten

Jobs in IT-Unternehmen sind für viele Menschen interessant, auch für diejenigen, die nicht mit der Programmierung vertraut sind. Und daran ist nichts Seltsames. Viele, die in diesem Bereich arbeiten, stellen fest, dass die Unternehmen nicht nur eine rasche Entwicklung aufweisen, sondern auch zur Effizienz ihrer Mitarbeiter beitragen. Zum Beispiel:

Organisation über plattformübergreifende Kalender-Apps

Organisation von verschiedenen Arten von Schulungen;

Teilnahme an einem Bildungskurs bezahlen;

Nutzung von Literatur und kostenpflichtigen Programmen zu ermöglichen.

Außerdem sind in der IT-Branche in der Regel sehr loyale und freundliche Menschen tätig, die sich gegenseitig helfen, sich weiterzuentwickeln. Die meisten Mitarbeiter in solchen Unternehmen zeigen ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, wissen, wie man im Team arbeitet und sind bereit, ihre Kollegen zu unterstützen. So kann jeder, der bereit ist, sich auf Neues einzulassen, „auf dem Laufenden bleiben“ und mit den Trends Schritt halten.

Ein Vorteil der Arbeit in diesem Bereich ist die erhöhte Loyalität der Arbeitgeber. In der IT-Branche sind nicht nur die Gehälter hoch (was durch Statistiken immer wieder bestätigt wird), sondern auch die Sozialleistungen werden ausgebaut. In der Regel müssen sich die Beschäftigten der Unternehmen keine Sorgen über die Pünktlichkeit der Bezahlung machen und darüber hinaus erhalten sie eine Reihe von Boni, darunter die Möglichkeit, Fitnessstudios und Sprachkurse zu besuchen usw.

Im IT-Bereich ist es möglich, aus der Ferne oder offline zu arbeiten. Es ist nicht schwer, bei der großen Zahl von Stellenangeboten eine passende Variante zu finden. Häufig lagern Unternehmen in diesem Bereich ihre Mitarbeiter aus und arbeiten lieber mit Freiberuflern zusammen. Dies ist besonders wichtig für diejenigen, die von zu Hause aus arbeiten oder sich eine zusätzliche Einkommensquelle erschließen wollen.

Einen Traumjob zu finden, ist nicht schwer. Am besten nutzen Sie dazu Aggregator-Webseiten, die eine vollständige Liste der Angebote verschiedener Unternehmen bereitstellen. Dazu gehören sowohl Vollzeit- als auch Teilzeit- und geringfügige Beschäftigungen. Sie können auch versuchen, Vertreter des Unternehmens, an dem Sie interessiert sind, direkt anzurufen, um herauszufinden, ob sie die passende Stelle haben, Ihren Lebenslauf zu verschicken oder ihn auf Websites zu veröffentlichen.