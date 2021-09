Interkulturelles Marketing: Was muss ich für professionelle Übersetzungen unbedingt beachten?

Reklame

So wird etwa aus der „Pizza Quattro Stagioni“ eine „Pizza vier Bahnhof“. (Richtig wäre die Übersetzung „Pizza Vier Jahreszeiten“.) Solche Fehlübersetzungen sind im besten Fall erheiternd, können aber im schlimmsten Fall geschäftsschädigend sein. Dann fragt man sich, warum man keinen Muttersprachler drüberschauen lassen hat.

Wenn es mal hart auf hart kommt und schnell eine Übersetzung her muss, vertrauen viele auf Online-Übersetzungstools und tappen so in die Übersetzungsfalle. Maschinelle Übersetzungen eignen sich noch am ehesten für sich wiederholende Standardtexte. Sobald ein guter Stil oder branchenspezifisches Fachwissen gefragt ist, sollte der Text besser von Fachkräften übersetzt werden.

Richtig peinlich wird es, wenn die Übersetzung in Unternehmen bei Marketing-Kampagnen schief geht. Für Unternehmen und Organisationen kann das nach hinten losgehen und neben Image-Schäden sogar immense Kosten verursachen.

Agiert ein Unternehmen international, sind korrekte Übersetzungen Basis und Schlüssel zum Erfolg zugleich. So ist es für ein professionelles, interkulturelles Marketing unabdingbar, mit Übersetzer*innen – die meist Muttersprachler sind – zusammenzuarbeiten. Wichtig ist da, die kulturellen Feinheiten aus dem Effeff zu kennen. Hier handelt es sich um ein spannendes Umfeld, lassen sich viele Marketing-Botschaften in keinster Weise einfach so in eine andere Sprache übersetzen. Da braucht es viel Fingerspitzengefühl, um die Botschaft der Muttersprache in eine andere Sprache zu transportieren und den gleichen Pfiff bzw. Sprachwitz beizubehalten.

Woran scheitern Übersetzungen?

Der Klang des Markennamens bedeutet im Zielland etwas ganz anderes.

bedeutet im Zielland etwas ganz anderes. Die gewählten Markenbotschafter, also Personen, die für das Produkt werben, gehören im Zielland nicht gerade zu den Publikumslieblingen. Das hat die Konsequenz, dass das werbende Unternehmen boykottiert wird: hier mangelt es an interkulturellem Wissen.

Falsche Marketing-Übersetzungen führen zu peinlichen Botschaften .

. Manche Begriffe lassen sich schlichtweg nicht übersetzen.

Ein unpassender Stil ist ebenfalls ein Fauxpas.

Was wie Anfängerfehler aussieht, unterläuft selbst den größten Unternehmen dieser Erde. Denn es wurde an professionellen Übersetzern gespart und Marktanalysen nicht weitreichend durchgeführt.

Was sind Beispiele für gelungene Übersetzungen?

Größere Bekanntheit hat das Beispiel von Coca Cola aus dem Jahr 1928, als Coca Cola angeblich in die Bedeutung „Kaulquappe beißt in Wachs“ übersetzt wurde. Das ist aber eine unwahre Geschichte, die so nie passiert ist. Coca Cola hat bereits vor fast 100 Jahren alles richtig gemacht und die Marke nach „可口可乐“ (ausgesprochen kě kǒu kě lè und frei übersetzt in etwa „Schmeckt gut, macht Spaß“) übersetzt. Ein Meisterstück einer professionellen Übersetzung also.

Auch Siemens hat mit „西门子“ (ausgesprochen xī mén zi) und der Bedeutung „Tor zum Westen“ eine ausgesprochen gelungene Translation hinbekommen.

Generell ist es für die Abnahme immer ratsam, Übersetzungen gegenzuprüfen. Hierzu braucht es von Seiten der Mitarbeiter*innen des Unternehmens jedoch eine gute Sprachkenntnis sowie gutes Sprachgefühl.

Wie kommt man an professionelle Übersetzer?

Viele Übersetzer*innen sind als Einzelunternehmer*innen tätig und meist in einer Sprache versiert. Durch diese Eins-zu-eins-Betreuung kann ein langjähriger Kontakt entstehen, weil der oder die Richtige gefunden wurde. Oftmals entstehen diese Kontakte durch Mund-zu-Mund-Propaganda, will man nicht „die Katze im Sack kaufen“. Auch gibt es Übersetzungsbüros. Diese haben den Vorteil, dass sie eine Vielzahl an Sprachen abdecken können. So etwa das Übersetzungsbüro Marketing, das neben den gängigen Sprachen etwa den asiatischen Sprachraum bedient.

Aber auch Übersetzer*innen haben ihre Spezialgebiete. Auch hier ist es wichtig, dass der Profi mit dem Thema vertraut ist.

Klar wird, stellt sich das Marketing international auf, spielt die interkulturelle Kompetenz eine gewichtige Rolle. So sollen essentielle Übersetzungen nicht unter Zeitdruck geschehen. Auch ein Übersetzer sollte die Zeit haben bei weitreichenden Slogans nochmal drüber schlafen zu dürfen, um die bestmögliche adäquate Übersetzung finden zu können.

