Inspirierende Illustrationen: 20 Farbexplosionen aus aller Welt

Heute haben wir 20 fantastische Illustrationen von Künstlern aus aller Welt für dich zusammengestellt. Hoffentlich kannst du ein bisschen Inspiration daraus ziehen. Manche dieser Illustrationen sind niedlich, andere ultramodern, aber alle sind sie wahre Farbexplosionen.

Slawek ist ein Konzeptzeichner für Animationen und Spiele. Auf seiner Website stellt er 65 Kunstwerke wie das folgende aus.



© Slawek Fedorczuk

Krzysztof ist ein freier Zeichner mit einer ausgeprägten Leidenschaft dafür, Umgebungen und Landschaften zu kreiieren.



© Krzysztof Roslan

Sam kommt aus dem Vereinigten Königreich und erstellt seine Werke für namhafte Kunden, wie Adobe, Sony, GQ, Easyjet, Samsung und viele weitere.



© Sam Chivers

Die Animateure von BluBlu Studios haben Niederlassungen in Warschau und Tokio. Sie produzieren Trickfilme, Anleitungsvideos und Zeichnungen.

© BluBlu Studios

Pierre Kleinhouse ist ein preisgekrönter Illustrator und Visual Designer. Er zeichnet am liebsten Tiere, Pflanzen oder Menschen und mischt dabei alte Techniken mit neuen Ideen.



© Pierre Kleinhouse

Yime ist ein spanischer Illustrator mit Sitz in London. Er erstellt am liebten Tattoos und Wandzeichnungen.



© Yime

Chris ist ein Animator und Illustrator aus Sydney. Er erstellt mobile Spiele mit durchgeknallten Charakteren, aber auch Material für den Bildungssektor oder – ganz profan – Websites.



© Crispe

Miquel Rodriguez ist ein Illustrator aus Barcelona. Er zeichnet gerne rauchende Personen, hasst aber Tabak.



© Miquel Rodriguez

Ray Oranges arbeitet als Illustrator in Florenz. Er zählt Coca-Cola, Airbnb, Wired, Creative Review und Vodafone zu seinen Kunden.



© Ray Oranges

Superludico ist ein junges, modernes Designstudio, in dem gerne mit kräftigen Farben gespielt wird. Dabei kommen dann interessante Kombinationen heraus, wie dieser Mix aus Illustration und echten Models.



© Superludico

Zuco erstellt Konzeptkunst, redaktionelle Arbeiten, Vektorgrafiken und sogar Spielzeug. Schau dir nur all die Farben an.



© Zuco

Nicolas ist Illustrator und Art Director bei CRCR in Paris. Er mag es farblich plakativ, aber reduziert.



© Nicolas Dehghani

Obwohl diese Illustration auf den ersten Blick simpel erscheinen mag, lohnt sich ein genauerer Blick. Denn hier wurde kein Detail dem Zufall überlassen.



© Loulou & Tummie

Die chinesische Illustratorin Jing lebt heutzutage in London. Auch sie hat illustre Kunden gewinnen können, darunter das europäische Parlament, IBM, Canon, Samsung und ein paar andere.



© Jing Zhang

Jones and Co. ist ein familiär betriebenes Studio aus Kapstadt in Südafrika. Wie es sich für ein kleines Studio gehört, konzentrieren sie sich auf alles, was Geld bringt.



© Jones & Co

Ngoc Thuy Do bezeichnet sich als Web/UI/UX und Grafik-Designer aus Vietnam und folgt dem Kawai-Trend.



© Ngoc Thuy Do

Charlie Bowden, Helen Boyle und Amy Kitcherside sind Pickled Ink. Sie konzentrieren sich seit vielen Jahren auf Kinder als Zielgruppe.



© Pickled ink

In der Agentur Umer Artists dindest du talentierte Künstler wie Marko Renko, eine außergewöhnliche Person.



© Marko Renko

Oscar ist ein Kreativarbeiter aus dem kolumbianischen Bogotá. Er spezialisiert sich auf den maximalen Farbeffekt.



© Oscar Ulloa Creativo

David ist ein Illustrator aus Barcelona. Schau dir die Fan-Art an, die er produziert, etwa für Uncharted oder Monkey Island.



© David Puerta

(Beitragsbild: Depositphotos)