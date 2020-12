Das große Dr. Web Icon-Set: 970 Icons, im SVG-Format, kostenlos.

Für Photoshop, Illustrator, Sketch & Co. Vollständig anpassbar. Größe, Breite, Form und Farbe können komplett an die Maßgaben deines Projekts angepasst werden. Alle Symbole sind Open Source unter MIT-Lizenz, können also in privaten und kommerziellen Projekten verwenden werden, ohne dass es einer Attribution bedarf.