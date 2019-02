HTML5: Wie das Template-Element komplexe Vorlagen ermöglicht

Zwar gibt es mit document.createElement() und anderen entsprechenden Methoden eine Möglichkeit, um per JavaScript HTML-Elemente zu erzeugen und dem DOM-Baum hinzuzufügen – komfortabel und übersichtlich ist das jedoch in der Regel nicht. Gerade ab einer gewissen Komplexität der zu erstellenden Elemente kann man schon mal den Überblick verlieren. Das HTML5-Template-Element soll für Abhilfe sorgen.

Elemente als Vorlage im Dokument ablegen

Das Prinzip des neuen Template-Elementes ist einfach. Statt per JavaScript Elemente zu erzeugen, ihnen Attribute zuzuordnen und sie zu verschachteln, wird der HTML-Quelltext einfach in ein Template-Element geschrieben:

<template> <h1>Überschrift</h1> <p>Hier steht <strong>ein beliebiger Text.</strong></p> </template>

Alles, was innerhalb des Template-Elementes steht, wird vom Browser zunächst einmal ignoriert. Das heißt, der Inhalt wird zwar geparst, aber nicht angezeigt und er erscheint auch nicht im DOM-Baum des Dokumentes. Darin enthaltene Verweise (zum Beispiel zu Bildern) werden ebenfalls ignoriert und nicht geladen. Es ist nicht möglich, beispielsweise per document.getElementsByTagName() auf Elemente innerhalb des Template-Elementes zuzugreifen.

Es ist jedoch möglich, die Inhalte des Template-Elementes per .content auszulesen:

var inhalt = document.querySelector("template").content;

Im Beispiel wird der Inhalt des Templates einer Variable zugewiesen. Dieser Inhalt kann nun beispielsweise mit appendChild() an einer Stelle innerhalb des DOM-Baumes eingebettet werden:

document.querySelector("body").appendChild(inhalt);

Im Beispiel wird der Inhalt einfach dem Body hinzugefügt. Ab diesem Moment sind alle Elemente des Templates Bestandteil des DOM-Baumes und werden entsprechend behandelt. Bilder werden geladen und gegebenenfalls enthaltene Scripte können ausgeführt werden.

Kompatibilität

Derzeit ist das Template-Element nur Bestandteil des sogenannten Living Standard zu HTML5, wird aber bereits von Edge, Firefox, Chrome, Safari und Opera unterstützt. Damit erreicht es laut Can I Use über 89 Prozent der weltweiten Nutzer. Andere Browser interpretieren das Template-Element in der Regel als einfaches Block-Element. Das heißt, sie sehen den Inhalt schlicht als Bestandteil des DOM-Baumes an.

Wer das Template-Element einsetzen möchte, kann über folgende Abfrage feststellen, ob das Element vom Browser unterstützt wird:

if ("content" in document.createElement("template")) { alert("Ja, es wird unterstützt."); }

Noch mal zum Mitdenken: Du könntest auf die Idee kommen, dass der Template-Tag keine besonderen Vorteile gegenüber einer Klasse, die etwa auf display: none gesetzt wird, hätte. Aber, der Vorteil des Elementes ist, dass alle darin enthaltenen Elemente nicht Bestandteil des DOM-Baumes sind. Die Kindelemente eines DIV- oder anderen Elements, welches du auf display: none setzt, werden jedoch automatisch Bestandteil des DOMs. Du kannst also alles Mögliche ins Template-Element setzen (Scripte, Videos, etc.), ohne dass es sich auswirkt – bis du den Template-Inhalt per JavaScript ausliest.

Fazit: Gerade wenn es um komplexe Elementstrukturen geht, ist der Einsatz des Template-Elementes sehr viel einfacher als das Erstellen von Elementen mit JavaScript. Es spart zudem auch noch Quelltext, da die direkte HTML-Auszeichnung mit deutlich weniger Zeichen auskommt als die Variante mit document.createElement() .

(Der Beitrag erschien im Original zuerst im April 2013 und wird seitdem aktuell gehalten. Das letzte Update stammt vom 10. Februar 2019)

(Artikelbild: Depositphotos)