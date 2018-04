Helfer-Duo für Webdesigner: Htmlreference.io und CSSreference.io

Wir alle haben dicke Referenzen unserer Lieblings-Technikverlage im Regal stehen und wir kennen die monumentalen Ratgeber-Seiten im Stile von SelfHTML und anderen. Vielfach bräuchten wir aber nicht den dicken Wälzer, sondern den schlanken Helfer. Nur mal kurz nachschauen. Wie war das nochmal?

Genau zu diesem Zweck gibt es zwei visuelle Helferlein zu HTML und CSS. Beide entstammen der gleichen Schmiede und sind optisch kaum voneinander zu unterscheiden. Dennoch erhältst du Hilfe zu HTML unter htmlreference.io und Unterstützung zu CSS unter cssreference.io.

Hinter den beiden Kurzreferenzen und dem schlanken Framework Bulma, das die technische Grundlage beider Sites bildet , steckt der selbsternannte CSS-Guru Jeremy Thomas. Thomas finanziert sich über Sponsoren und das gelegentliche Schreiben kurzer E-Books.

Auf den ersten Blick scheinen die beiden Kurzreferenzen fast schon ein bisschen zu schmal zu sein. Der Eindruck aber täuscht und ist eigentlich eher ein Kompliment an die maximal reduzierte Darstellung der komplexen Thematik.

Die HTML-Referenz bearbeitet alle Elemente und Attribute. Du verzichtest auf nichts. Die CSS-Referenz hingegen erhebt diesen Vollständigkeitsanspruch nicht. Sie beschäftigt sich mit 129 der populärsten CSS-Eigenschaften. Wahrscheinlich wird dir auch hier nichts fehlen.

Von der Startseite kannst du entweder über die Liste der Elemente oder Eigenschaften dein Thema finden. Oder du verwendest eine Freitextsuche, um direkt zum Ziel deiner Wissensbegierde zu gelangen. Per Klick auf ein Element oder eine Eigenschaft kommst du auf die jeweilige Detailseite.

Hier findest du alle erforderlichen Informationen. Das können bei HTML-Elementen neben den Instruktionen zur Verwendung auch die verfügbaren Attribute oder ähnliche Essentialia sein. Stets liefert Thomas ein Beispiel an oberster Stelle. So siehst du das jeweilige Element in Aktion und als Sourcecode, so dass du die Korrelation zwischen beidem auch visuell schön aufgezeigt bekommst.

Pack dir Jeremys Referenzen auf jeden Fall in deinen Werkzeugkasten.

