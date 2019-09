So entfernst du das Gutenberg-CSS aus WordPress

Seit gut einem Jahr, genauer mit dem Maintenance Release 4.9.8 im August 2018, ist der neue Gutenberg-Editor fester Bestandteil von WordPress.

In diesem Release war eine Gutenberg-Demo enthalten und musste nicht mehr aktiv vom Benutzer als Plugin installiert werden. Somit konnten alle Benutzer den neuen Editor testen, bevor er mit WordPress 5.0. „Bebo“ der neue Standard-Editor von WordPress wurde.

Das Problem war nur: Nicht jedes Theme oder Plugin war zum Start von Gutenberg bereit, mit dem neuen Editor zusammenzuarbeiten. Auch Gutenberg selbst war und ist nicht fehlerfrei.

Das hat zu großen Diskussionen innerhalb der WordPress-Community geführt und neben diversen Plugins, die Gutenberg abschalten, ClassicPress hervorgebracht, ein Fork von WordPress aus der Zeit vor Gutenberg.

Ich möchte an dieser Stelle aber gar nicht auf das Für und Wider von Gutenberg eingehen, sondern will dir kurz aufzeigen, was es bei der Abschaltung von Gutenberg zu beachten gibt.

Zu Anfang gab es noch einige Plugins, die den Gutenberg-Editor deaktiviert haben. Mittlerweile hat sich ganz klar ein Plugin etabliert, wenn du deine Website ohne Gutenberg betreiben möchtest oder musst:

Mit über 5 Millionen aktiven Installationen (Stand August 2019) ist der Classic Editor das Mittel der Wahl.

1. Den Classic-Editor installieren

Nach der Installation und Aktivierung des Plugins kannst du den Editor global als Standard-Editor einstellen. Das Plugin bringt keine komplexen Konfigurationen mit sich, sondern regelt die Einstellungen „Gutenberg oder nicht“ für deine WordPress-Installation an zentraler Stelle unter Einstellungen › Schreiben.

Nach der Installation des Classic Editors kannst du selbigen in Einstellungen › Schreiben aktivieren.

Nach erfolgreicher Umstellung auf den Classic Editor sieht deine Eingabemaske wieder wie vor dem Gutenberg Update aus und alle Komponenten, egal ob Theme, Plugin, etc. arbeiten wie gewohnt.

Das wars, alter Zustand wieder hergestellt? Fast!

2. Das Gutenberg-CSS entfernen

Einen Schönheitsfehler bringt das WordPress Update seit der Version 5 mit sich. Mit der Umstellung auf Gutenberg werden auch neue Ressourcen (Javascript, CSS) im Frontend ausgegeben.

Da wir gerade den Editor ausgetauscht haben, brauchen wir z.B. das gesamte „Block CSS“, welches uns WordPress ausspielt, nicht mehr.

Für Gutenberg wird im Frontend die Datei wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css mit einer Dateigröße von ca. 30KB geladen.

Das ist für unsere Lösung ohne Gutenberg nur unnötiger Ballast, denn in Zeiten von Performance-Optimierungen zählt jedes Byte und jeder Request. Mehr zu Performance- Optimierung in WordPress findest du bei uns hier.

Du kannst das Laden der Datei aber ganz einfach mit folgendem Code in deiner functions.php unterbinden:

add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'drweb_remove_gutenberg_block_css', 100 ); function drweb_remove_gutenberg_block_css() { wp_dequeue_style( 'wp-block-library' ); }

Durch das Ausführen des obigen Codes wird WordPress angewiesen, die Referenz auf wp-block-library-css zu löschen und die Datei wird nicht mehr automatisch ausgespielt. Somit sparst du dir einen unnötigen HTTP-Request und machst deine Seite einen Tick schneller.