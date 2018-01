Große Leser-Aktion: Wünsch dir Wissen!

Was? Wir sind hier nicht bei “ Wünsch dir was”? Doch, genau da sind wir heute. Du wolltest schon immer was zu einem bestimmten Web-Thema lesen, konntest aber nichts zufriedenstellendes finden? Dann ist dieser Beitrag der, den du heute lesen solltest.

Man kann nicht unbedingt sagen, wir hier bei Dr. Web wüssten nicht wenigstens so ungefähr, welche Themen im Webworker-Alltag heutzutage wichtig sind. Immerhin ist 2018 das 21. Jahr unseres Bestehens ( Konfettiiii). Aber, wie das so ist bei Ärzten mit großer Erfahrung, der Scheuklappeneffekt lässt sich auf Dauer nicht vermeiden. Bestimmt könnten wir den einen oder anderen Seitenblick doch mal riskieren.