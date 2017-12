Grav CMS: Das blitzschnelle, einfache und moderne Markdown-CMS

Grav CMS ist eines der interessantesten neuen Content Management Systeme am Markt. Es geht einen völlig anderen Weg als bisher bekannte Systeme und kommt extrem leichtgewichtig daher. Die Voraussetzungen für die Installation sind so gering, dass ein sehr günstiges Webhosting-Paket bereits ausreicht, um mit Grav zu experimentieren. Das Grav CMS benötigt keinerlei Datenbanken und kann in der Tat innerhalb von 30 Sekunden installiert werden. Grav ist so neu und interessant, dass wir Ihnen das CMS heute etwas näher vorstellen möchten.

Das ist Grav CMS

Grav ist eine schnelle, einfache und flexible Datei-basierte Web-Plattform, die keinerlei Installation benötigt. Entpacken Sie einfach das ZIP-Archiv, und es läuft bereits. Das CMS verfolgt ähnliche Prinzipien wie andere Flat-File-CMS-Plattformen, besitzt jedoch eine völlig andere Design-Philosophie. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Administrationsbereich, jedoch befindet sich ein Adminzugang gerade in der Entwicklung.

Die zugrunde liegende Architektur von Grav wurde entwickelt, um es so einfach zu verwenden und zu erweitern wie nur möglich. Auf folgenden Schlüsseltechnologien beruht Grav:

Für Grav gibt es mittlerweile 19 Themes und 45 Plugins, mit denen man das Aussehen und die Funktionalität der Website schnell ändern kann. Themes und Plugins können entweder manuell oder auch mittels GitHub installiert werden. Wer es etwas einfacher haben möchte, installiert eines von 11 sogenannten “Skeletons”. Die Skeletons beinhalten den Grav-Core, ein Theme nach Wahl und die nötigen Plugins. Wenn es Sie interessiert, was man mit Grav alles machen kann, schauen Sie sich ruhig auf der mit Grav umgesetzten Homepage des CMS um.

Grav CMS: Voraussetzungen und Installation

Die Voraussetzungen für die Installation auf einem Webhosting-Paket sind denkbar gering. Grav benötigt nur ein Webhosting-Paket und PHP 5.4 oder neuer. Das war es auch schon.

Die Installation von Grav CMS

Laden Sie Grav auf Ihren Desktop herunter, entpacken die ZIP-Datei und befördern Sie den kompletten, entpackten Ordner auf Ihren Webspace. Vielleicht nennen Sie den Ordner noch in “Grav” um, damit Sie sich besser zurechtfinden und eine Domain auf den Ordner leiten können. Nachdem Sie das getan haben, ist Grav sofort einsatzbereit. Die komplette Installation dauert keine 30 Sekunden, wenn Sie sich beeilen. Sollten Sie das Core-Paket heruntergeladen haben, sieht Ihre Website anschließend so aus:

Dies ist ein sehr guter Ausgangspunkt, um etwas mit Grav zu experimentieren. Zu diesem Zeitpunkt existiert nur eine Seite, die jedoch jederzeit mit Markdown-Syntax bearbeitet werden kann. Die für den Inhalt zuständige Seite default.md finden Sie im Ordner “user => pages => 01.home => default.md“. Öffnen Sie diese Seite nun in einem Code- / HTML-Editor Ihrer Wahl und editieren Sie den Inhalt. Eine vollständige Liste mit allen verwendbaren Markdown Tags ist in der umfangreichen Dokumentation von Grav für Sie vorhanden.

Die Hauptseite (default.md) im Editor zum Bearbeiten geöffnet



Ein installiertes Grav-Skeleton

Etwas mehr Funktionalität und Aussehen bringt ein Skeleton mit sich, das bereits ein Theme und die zur Darstellung nötigen Plugin enthält. Die Installation eines Skeletons ist ebenso einfach wie bei dem Core-Paket: Die Datei entzippen, in “grav” umbenennen und auf den Server schubsen, fertig! Das von mir genutzte Skeleton heißt “Blog Site”. Das Blog-Skeleton liefert Demo-Blog-Inhalte, das Theme und die Plugins Pagination, BreadCrumbs und die Taxonomy List.

Blog umbenennen und einen Artikel verfassen

Der Blog lässt sich recht leicht an persönliche Bedürfnisse anpassen. Um den Blognamen zu ändern geht man folgendermaßen vor:

Unter “User => Pages => 01.Blog” finden Sie die blog.md-Datei. Diese öffnen Sie mit einem HTML-Editor Ihrer Wahl und können den Blog nun umbenennen.

Einen Artikel verfassen

Das Verfassen eines Artikels geht recht einfach, hierbei muss man sich nur um den Artikel direkt kümmern. Der Blogpost wird automatisch in die Übersichtsseite einsortiert. Für einen neuen Artikel gehen Sie folgendermaßen vor: erstellen sie einen Ordner mit dem Namen Ihres Artikels, dieser muss kleingeschrieben werden. Ein Beispiel: “mein-neuer-artikel“.

In den Ordner kommt ein Artikelbild hinein, das ruhig in größerer Auflösung vorhanden sein kann, da sich Grav automatisch um die korrekten Maße kümmert. Nun erstellen Sie eine Datei Namens item.md in den neu angelegten Ordner. Diese item.md-Datei muss dabei einen solchen Kopfbereich aufweisen:

Ein kompletter Artikel würde so aussehen:

Der neue Artikel verlinkt sich nun automatisch auf der Blog-Übersichtsseite.

Fazit

Grav verfolgt einen sehr interessanten Ansatz, der einen breiten Einsatzbereich für einfachere, nicht so aufwändige Websites eröffnet. Mir persönlich erscheint Grav wie ein statisches HTML-Projekt auf Viagra zu sein. Doch man muss sagen, dass die Arbeit mit dem CMS Spaß macht und vor allem sehr unkompliziert ist.

(dpe)