Darum mietet Google seine KI-Power ausgerechnet bei Musk

Google zahlt SpaceX bald rund 800 Millionen Euro im Monat für KI-Rechenpower. Der Cloud-Deal über 110.000 Nvidia-Chips wirkt wie ein Friedensschluss zwischen Erzrivalen. Tatsächlich legt er den wahren Engpass der KI-Branche offen.

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Der Google-SpaceX-Cloud-Deal, der aus einer Pflichtmitteilung von SpaceX hervorgeht, klingt nach Randnotiz: Der Suchkonzern mietet ab Oktober Rechenkapazität beim Unternehmen seines schärfsten Widersachers. Hinter der Schlagzeile steckt ein Wandel, der jeden betrifft, der KI-Dienste einkauft.

Das Wichtigste in Kürze

Google zahlt SpaceX von Oktober 2026 bis Juni 2029 rund 800 Millionen Euro im Monat für mindestens 110.000 Nvidia-Chips.

Die Kapazität stammt aus den Colossus-Rechenzentren, die SpaceX ursprünglich für das eigene KI-Modell Grok baute.

Sechs Tage vor dem Börsengang am 12. Juni sichert der Vertrag SpaceX planbare Mieteinnahmen bei einer Bewertung von rund 1,5 Billionen Euro.

Auch Anthropic mietet Colossus-Kapazität, für gut 1 Milliarde Euro im Monat bis 2029.

Warum mietet Google beim Erzrivalen?

Google mietet 110.000 fremde GPUs an, weil Stromkapazität der Engpass ist. Bestehende Infrastruktur erspart Jahre beim Bau neuer Rechenzentren

Google betreibt eigene TPU-Cluster und eine der größten Cloud-Sparten der Welt. Dass der Konzern trotzdem 110.000 fremde GPUs anmietet, ist das eigentliche Signal: Strom ist der Engpass, nicht Geld und nicht einmal die Chips. Ein eigenes Rechenzentrum muss erst gebaut, ans Netz angeschlossen und genehmigt werden. Das dauert Jahre. Mietkapazität, die bereits am Netz hängt, spart genau diese Zeit. Und die fehlt Google, weil die Nachfrage nach der Agentenplattform Gemini Enterprise schneller wächst als geplant.

Wieso fällt der Deal sechs Tage vor dem Börsengang?

Mietverträge über Rechenpower liefern SpaceX kurz vor dem Börsengang planbare Einnahmen.

SpaceX geht am 12. Juni an die Börse, bewertet mit rund 1,5 Billionen Euro. Über die Mietverträge werden aus teuren, schnell alternden GPUs planbare Einnahmen: Google steht für knapp 10 Milliarden Euro Jahresumsatz, Anthropic für noch mehr. Compute wird zur Finanzanlage. Dass Google schon im Oktober kündigen darf und beide Seiten ab 2027 mit 90 Tagen Frist aussteigen können, zeigt aber, wie weich diese Umsätze sind. Solche Klauseln sehen eher nach Kosmetik für den Börsenprospekt aus als nach einem stabilen Geschäft.

Einzelfall oder Muster?

Vom Erzrivalen zum Untermieter: Rechenzeit ist zur handelbaren Ware geworden.

Der Vorgang reiht sich in einen klaren Trend ein. Microsoft hat über 50 Milliarden Euro bei sogenannten Neoclouds zugesagt, allein rund 20 Milliarden beim Anbieter Nscale. Nvidia hält Anteile an GPU-Vermietern und finanziert deren Wachstum, kauft also indirekt eigene Chips zurück. Koopetition heißt das Muster: Anthropic lässt seine KI-Modelle parallel auf Googles TPUs, Amazons Trainium und Nvidia-GPUs laufen, um nicht von einem Anbieter abzuhängen. Gemeinsamer Nenner bleibt die Knappheit, denn Nvidias B200 ist bis Mitte 2026 ausverkauft.

Dass Google ausgerechnet beim Erzrivalen Rechenzeit anmietet, zeigt den wahren Engpass der KI-Branche. Knapp sind nicht Geld und nicht einmal Chips, sondern Strom und Baugenehmigungen. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Was bedeutet das für den Mittelstand?

Europas KI-Gigafabriken sollen die Abhängigkeit von US-Kapazität verringern.

Für deutschsprachige Unternehmen entsteht daraus ein Risiko. Die Rechenleistung hinter Gemini Enterprise oder Claude hängt nun an freier Kapazität eines US-Konzerns, und über Preise und Verfügbarkeit entscheiden Verträge, auf die europäische Kunden keinen Einfluss haben. Brüssel hat im Januar 2026 den Weg für eigene KI-Gigafabriken freigemacht: Bis zu fünf Standorte mit je rund 100.000 Chips sollen entstehen, gefördert mit 20 Milliarden Euro, dazu kommt der Exascale-Rechner Jupiter in Jülich. Gemessen an den rund 630 Milliarden Euro, die allein vier US-Hyperscaler 2026 investieren, bleibt das ein Tropfen auf den heißen Stein.

Konkret sollten Sie Ihre Cloud-Verträge auf Ausstiegs- und Portabilitätsklauseln prüfen, bevor ein Kapazitätsengpass die Preise treibt. Planen Sie zweigleisig, statt auf einen einzigen Anbieter zu setzen. Klären Sie zudem, wo Ihre Daten physisch verarbeitet werden, wenn Rechenzeit zwischen Wettbewerbern weitervermietet wird, denn die DSGVO-Verantwortung bleibt bei Ihnen.

Die von SpaceX beworbenen Rechenzentren im Orbit bleiben derweil Zukunftsmusik. Wirtschaftlich tragen sie sich erst, wenn Starship regelmäßig zu Kosten um 435 Euro je Kilogramm fliegt, also kaum vor den 2030ern. Bis dahin entscheidet sich alles am Boden, an Strom und verfügbarer Fläche.

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