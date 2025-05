Google KI Assistent: „Ask for me“ gibt den Telefonisten 🤖

Manchmal hat man ja das Gefühl, Google wolle einem das Denken abnehmen. Jetzt wollen die Mountain Viewer auch noch das Telefonieren übernehmen. „Ask for me“ heißt ein neues Experiment aus dem KI-Düsentriebs Google Labs. Deutsche bleiben bei „Ask for me“ derzeit außen vor. Amerikaner hingegen können Google bitten, für sie in der Werkstatt anzurufen, um nach Preisen für den nächsten Ölwechsel zu fragen. Auch Nagelstudios sind im Testlauf dabei. Da geht was. Der reinste KI-Wahnsinn.



Und jetzt alle mitsingen! London, äh, 🎼 KI is calling to the outer world🎼

The Clash – London Calling (Official HD Video)

Vor Jahren gab es schon „Duplex“, ein System, das Restaurants anrief und Tische reservierte. Damals waren alle fasziniert und ein bisschen beunruhigt: Die KI sprach so natürlich, dass man den Unterschied zu einem Menschen kaum bemerkte. Jetzt geht Google einen Schritt weiter. Wer keine Lust hat, selber anzurufen, kann die KI vorschicken, um Preis und Verfügbarkeit zu erfragen. Praktisch? Klar. Gruselig? Vielleicht nur Gewohnheitssache.

Google Duplex: A.I. Assistant Calls Local Businesses To Make Appointments

Man fragt sich ja, wo das hinführt. Heute ruft Google für Sie in der Werkstatt an, morgen vielleicht beim Immobilienmakler? Und wenn dann ein Google-Callcenter-Agent einen Deal einfädelt, kassiert Google dann eine Maklergebühr? Oder stellt uns Google bald einen virtuellen Butler, der alle unsere lästigen Aufgaben übernimmt? Zum Arzt gehen? Macht die KI. Das haut leider nicht hin… Steuererklärung? Auch kein Problem (das wäre herrlich, denn Steuern sind mein pain in the ass). Und währenddessen können wir uns alle entspannen. Oder in Panik verfallen. Jeder nach seinem Gemüt.

Die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ist atemberaubend. Vor zehn Jahren hätte sich niemand träumen lassen, dass eine Maschine in unserem Namen telefoniert und dabei so überzeugend klingt, dass der Mensch am anderen Ende nicht einmal merkt, dass er mit einem Roboter spricht. Heute ist es Realität – zumindest in Amerika.

Klar, das Ganze birgt Chancen. Aber auch Risiken. Ein paar Jahre noch, und wir werden uns fragen: Wann habe ich eigentlich das letzte Mal selbst mit jemandem gesprochen? Und was ist, wenn Google irgendwann entscheidet, nicht mehr in unserem, sondern im eigenen Interesse anzurufen? Na gut, dass ist vielleicht zu viel von der typisch deutschen Schwarzmalerei.



Phew. Ich atme erst einmal durch.

Hey, DALL-E 3!

Ja?

Text ist immer noch nicht deine Stärke.

Stimmt.