Good Web Design: Best Practices für moderne Designer

Good Web Design ist ein Dienst, der sich der Sammlung der besten Landing Pages verschrieben hat. Dabei fokussieren sich die Macher auch auf Details, etwa die besten Navigationsleisten und die besten CTA.

Kuratierte Screenshot-Sammlungen guter Designs kennen wir alle. Davon gibt es so viele wie Sand am Meer. Leider sind sehr viele längst der Unlust ihrer Macher zum Opfer gefallen und bieten entweder gar keine neuen Designs mehr oder nehmen jeden Mist in ihr Portfolio, den die User einreichen. Eldorado für Linkbuilder.

Good Web Design: Navigationsleisten

Good Web Design verfolgt einen etwas anderen Ansatz. Zunächst ist den Machern, Charlie Feng und Yitong Zhang, noch nicht die Lust vergangen, so dass fortwährend frisch kuratiertes zu entdecken ist. Des weiteren beschränken sich die beiden Betreiber nicht auf die Darstellung von Landing Pages im Ganzen, sondern zeigen auch spezifischere Best Practices, etwa die besten CTA, die besten FAQ oder die besten Navigationsleisten.

Good Web Design: Vollbildvorschau

Der Dienst selber ist modern gestaltet und eingängig zu bedienen. Du kannst dir entweder alle Einträge chronologisch anzeigen lassen oder nach Themen filtern. Die Übersicht erfolgt wahlweise als Grid oder als Liste. Ein Klick auf ein Element öffnet selbiges in einer Vollbildansicht, stellt aber nicht den Link zum Original dar. So ist gewährleistet, dass das als Best Practices abgelegte Beispiel nicht durch etwaige Änderungen des Originals ad absurdum geführt werden kann. Den Link zur Quelle findest du rechts unterhalb der Previews in Grid und Liste hinter dem Wörtchen „Source“.

Good Web Design: Gestaltung mit Hero-Elementen

Neben der Möglichkeit, einzelne Themen über die obere Navigationsleiste zu filtern, kannst du während des Surfens im Grid jederzeit die Tags zur jeweiligen Preview nutzen, um dich assoziativ durch das Angebot zu bewegen.

Das Einreichen eigener Vorschläge ist ebenfalls vorgesehen. Schaus dir an.

(Der Beitrag erschien erstmals im September 2017 und wurde im April 2019 aktualisiert.)