GIF Bilder eignen sich sehr gut zur Aufwertung von Instagram Storys. Dabei ist es sehr einfach, diese GIF Bilder dort hinzuzufügen. Mit ein paar kreativen Kniffs gelingen Ihnen so im Handumdrehen ausgezeichnete Ergebnisse. Wir erklären, wie es geht.

Starke GIFs suchen und auf Instagram hinzufügen

Die größte Quelle für GIF Bilder ist die Datenbank Giphy. Dies ist eine riesige Bibliothek, in der Sie unzählige GIF Bilder finden. Benutzen Sie die Suchfunktion, um ein passendes Bild zu finden. Giphy bietet Ihnen alles, was Sie für die Integration in Instagram benötigen.

GIF Bilder können Ihre Instagram Storys deutlich aufwerten und bringen Ihnen mehr Besucher, mehr Umsätze und mehr Aufmerksamkeit. Außerdem können Sie Ihrem Instagram Profil durch die geschickte Nutzung von GIF-Bildern eine eigene Persönlichkeit und mehr Authentizität verleihen. So bauen Sie eine starke Fangemeinde auf, die Ihnen langfristig die Treue hält. Wie das am besten gelingt? Mit den nachfolgenden Tipps!

Tipp Nummer 1: Call-to-Action Elemente nutzen

Animieren Sie Ihre Instagram Story GIFs. So können Sie zum Beispiel Pfeile und andere Call-to-Action Elemente hinzufügen. Ihre Follower wissen dann genau, was sie tun sollen. Die sich bewegenden GIF Bilder stechen mit Animationen noch stärker ins Auge und halten Besucher dazu an, das Bild länger anzusehen. Verwenden Sie Hinweise wie zum Beispiel „nach oben wischen um zum Shop zu gelangen“, um Ihren Onlineshop optimal einzubinden.

Tipp Nummer 2: Bilder mit Effekten bearbeiten

Sie können GIF Bilder bearbeiten und zum Beispiel die Größe ändern. Dazu ziehen Sie das Bild mit zwei Fingern auseinander oder zusammen. In der Giphy Datenbank gibt es zahllose Effekte die zur Story hinzugefügt werden können. So ist es zum Beispiel möglich, bei der Vergrößerung des Bildes Schneefall zur Szenerie hinzuzufügen. Ebenso lassen sich comicartige Effekte wie zum Beispiel Zischlinien integrieren. Die Effekte erhöhen die Aufmerksamkeit und damit auch die durchschnittliche Betrachtungsdauer.

Tipp Nummer 3: Eigenen virtuellen Hintergrund kreieren

Giphy bietet noch mehr. Mit Giphy Backdrop können Sie Ihren eigenen virtuellen Hintergrund kreieren. Eigentlich wurde dieses Feature für Videokonferenzen entwickelt. Es ist jedoch möglich, diesen Hintergrund auf Instagram zu verwenden und im Vordergrund zum Beispiel eine Person oder eine animierte Figur darzustellen.

Nachdem Sie einen Hintergrund auf der Plattform erstellt haben, können Sie diesen einfach herunterladen und auch auf Instagram verwenden. Es gibt eine Vielzahl von Funktionen. Sie können zum Beispiel diverse GIFs übereinanderlegen und mit Effekten wie Sparkle, Rainbow, Wavy, Glitch und Typing kombinieren.

Eigene Fotos mit Effekten bearbeiten

Sie müssen GIF Bilder nicht zwingend über die Giphy Plattform suchen. Nutzen Sie stattdessen eigene Bilder und bearbeiten Sie diese mit Elementen. So können Sie den Bildern mehr Aufmerksamkeit verschaffen und auch gleich Ihre Botschaft transportieren.

Auf der Plattform finden Sie unzählige Bearbeitungsmöglichkeiten wie Schnurrbärte, Sonnenbrillen, Hüte und mehr. Sie können zum Beispiel Herzen aus Augen springen lassen, Cheeseburger um den Kopf kreisen lassen oder die Zunge bis zum Boden heraushängen lassen.

Bildqualität erhöhen: So geht es

Wenn Sie kreativ mit GIF Bildern arbeiten, investieren Sie viel Zeit und Mühe in Ihre Instagram Story. Das Resultat sollte dann auch bestmöglich ausfallen. Achten Sie deshalb auf eine möglichst hohe Bildqualität. Vor allem, wenn Sie Bilder in der Datenbank suchen und die Größe ändern, leidet die Qualität mitunter. Die Animation wirkt dann für Betrachter unscharf.

Um die Qualität zu verbessern bzw. die durch die Plattform maximal ermöglichte Qualität zu nutzen, klicken Sie in der Giphy App auf den Sticker und anschließend auf die drei Punkte rechts daneben. Anschließend speichern sie den Sticker für die Kamera, öffnen den Fotoordner auf Ihrem Smartphone und laden den gespeicherten Sticker herunter. Nun posten Sie den Sticker erneut – in höherer Qualität.

Eigenes GIF kreieren: So geht es

Mit Giphy Create können Sie eigene GIF Bilder kreieren und mit Animationen, Filtern, Stickern und mehr kombinieren. Dabei können Sie wählen, ob Sie ein eigenes Bild hochladen (akzeptierte Formate: JPG, PNG, GIF, MP4 und MOV) oder bei anderen Plattformen wie zum Beispiel YouTube oder Vimeo suchen. Wie immer bei der Contenterstellung gilt: Authentizität zahlt sich am Ende aus. Eigene GIF Bilder mit kreativer Leistung kommen beim Publikum besonders gut an.

Und so erstellen Sie ein GIF aus einem Video: Melden Sie sich bei Giphy mit Ihrem bestehenden Profil an oder erstellen erstmals ein Benutzerkonto. Die Anmeldung ist auch mit ihrer Apple ID möglich. Oben rechts auf dem Bildschirm sehen Sie den Button „Create“. Nach einem Klick darauf geben Sie in der Eingabezeile die URL des YouTube Videos (bzw. einer anderen Quelle) ein.

Wichtig: Giphy akzeptiert nur Videodateien mit maximal 15 Minuten Länge. Nun wählen Sie die Startposition für das GIF sowie seine Länge. Im Vorschaufenster auf der linken Seite können Sie absehen, wie sich Änderung der Länge auf den Effekt auswirkt. Wählen Sie nun Texte und andere Elemente, die Sie zum GIF hinzufügen möchten und lassen Sie die Plattform das Bild erstellen.