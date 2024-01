In der doch recht komplexen Geschäftswelt spielt das richtige Marketing eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines Unternehmens. Qualitative Texte sind in vielen Bereichen des Marketings ausschlaggebend für den Ausgang verschiedener Kampagnen. Die Beauftragung von Ghostwritern zur Erstellung von hochwertigem Content hat sich dabei als effektive Methode etabliert.

Obwohl diverse K.I.-Sprachmodelle existieren, bleiben echte, menschliche Autoren unersetzbar. Die Ghostwriting-Branche verzeichnet kontinuierlich starke Nachfrage. Die Inanspruchnahme professioneller Unterstützung beim Erstellen von Marketingtexten konfrontiert Unternehmen mit verschiedenen Überlegungen und Anforderungen. In diesem Leitfaden zum Thema Ghostwriter Deutschland vermitteln wir wertvolles Wissen über Ghostwriter im Marketing – lesen Sie weiter und sichern sich einen Vorsprung durch Hintergrundwissen.

Die Bedeutung des Marketing in der modernen Geschäftswelt

In der Welt des Marketings bleibt die Bedeutung des Ghostwriters hoch. Menschliche Autoren stehen den aufkommenden KI-Sprachmodellen wie ChatGPT, Google Gemini, Lama usw. in nichts nach, indem sie durch kreatives Schreiben und überlegenen Sachverstand glänzen. Ein geeigneter Ghostwriter-Service wird insbesondere bei folgenden Marketingagenden nachgefragt:

Suchmaschinenoptimierung (SEO)

Suchmaschinenmarketing (SEM)

Social Media Marketing

Digitales Marketing

Content-Marketing

Produktmarketing

Gerade bei spezialisierten Fachthemen stoßen Allrounder in PR und Marketing oft an ihre Grenzen. Daher ist es ratsam, qualifizierte Ghostwriter für solche Aufgaben zu engagieren.

Was macht einen guten Ghostwriter im Marketing aus?

Ghostwriter verfügen meist über einen akademischen Hintergrund in einer entsprechenden Fachrichtung und/oder haben sich auf spezielle Fachgebiete spezialisiert. Viele Content-Marketing-Agenturen setzen Ghostwriter für folgende Teilbereiche ein:

Akademisches Ghostwriting

Lifestyle und Wellness

iGaming und Gaming

Psychologie

Kryptowährungen

Reisen

Gesundheitswesen und Medizin

Technologie und Innovation

Finanzwesen und Wirtschaft

Ein guter Ghostwriter ist in der Regel in mehreren Fachbereichen tätig und verfügt über das entsprechende Fachwissen. Von den Autoren wird erwartet, dass sie über aktuelle Ereignisse in ihren Spezialgebieten informiert sind und dieses Wissen jederzeit für ihre Klienten einsetzen können.

Schlüsselelemente eines guten Marketing-Ghostwriters Beispiele für Spezialisierungsbereiche Akademischer Hintergrund in einschlägigen Fachrichtungen Akademisches Ghostwriting Fachspezifische Spezialisierung Lifestyle und Wellness Informiert über zeitgemäße Ereignisse und Trends iGaming und Gaming Fähigkeit, Fachwissen abzurufen und anzuwenden Psychologie und Philosophie Vielseitigkeit in verschiedenen Fachbereichen Kryptowährungen Reisen Gesundheitswesen und Medizin Technologie und Innovation Finanzwesen und Wirtschaft

Wo findet man einen qualifizierten Ghostwriter für Marketing?

Online ist es kein Problem, den richtigen Ghostwriter für Marketingprojekte ausfindig zu machen. Lassen Sie uns einen ersten Blick auf die typischen Möglichkeiten werfen:

Direkt über Ghostwriting Agenturen

Remote Jobplattformen wie Upwork und Fiverr

Xing, LinkedIn und jobbezogene soziale Netzwerke

Freelance Portale und Texterbörsen

In den meisten Fällen ziehen Firmen es vor, mit Ghostwritern eine projektbezogene Vergütung zu treffen, statt sie in ein Angestelltenverhältnis zu übernehmen. Diese Herangehensweise ermöglicht eine flexible Skalierung der jeweiligen Marketingprojekte.

Preisgestaltung und Vertragsbedingungen von Ghostwritern im Marketing

Die Kosten für das Verfassen von Marketingtexten durch Ghostwriter orientieren sich hauptsächlich an der Erfahrung des Schreibers, dem Thema, der Fachrichtung und dem erforderlichen Rechercheaufwand.

Eine durchschnittliche Preisübersicht innerhalb Deutschlands lässt sich anhand der folgenden Tabelle darstellen:

Qualifikation Preis pro Stunde Preis pro Wort / Pauschale Einsteiger / Junior 30 bis 50 € 0,05 bis 0,10 € pro Wort Erfahren / Senior 50 bis 80 € 0,10 bis 0,25 € pro Wort Spezialist / Experte 80 bis 120 € 0,25 bis 0,40 € pro Wort Hochqualifiziert / Top-Experte 120 bis 150 € + Pauschale nach Projekt

Tipps zur Vertragsgestaltung, um Missverständnisse zu vermeiden.

Unabhängig davon, ob Sie direkt mit Freelancern arbeiten oder über eine Agentur, ist es entscheidend, die Anforderungen an die Texte präzise zu definieren. Bestimmen Sie den Umfang der Arbeit und legen Sie Ober- und Untergrenzen für die Wortzahl fest.

Geben Sie außerdem den gewünschten Schreibstil vor und unterstützen Sie Ihre Vorgaben mit passenden Beispielen. Alle diese Details sollten so genau wie möglich im Vertrag mit dem Freelancer festgehalten werden. Zusätzlich empfehlen wir folgende Maßnahmen:

Bestehen Sie auf Teillieferungen und Teilzahlungen: So können Sie die Arbeit regelmäßig überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen, während der Ghostwriter für bereits erbrachte Leistungen entlohnt wird. Geben Sie die Struktur und Keywords grob vor: Dadurch stellen Sie sicher, dass der Text Ihren Anforderungen entspricht und sowohl thematisch als auch für Suchmaschinen optimiert ist. Lassen Sie SEO-Texte mit Tools wie SurferSEO verfassen: Dies stellt sicher, dass Ihre Texte nicht nur inhaltlich, sondern auch in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung auf dem neuesten Stand sind.

Das Briefing ist entscheidend für die Qualität der Ergebnisse. Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Anweisung, die Sie geben, klare Richtlinien formulieren – überlassen Sie nichts dem Zufall. Gleichzeitig ist es wichtig, den Ghostwritern kreativen Freiraum zu lassen. Ein zu eng gefasster Rahmen kann die Qualität der Texte beeinträchtigen.

Fazit zum Ghostwriting im Marketing

Ghostwriter spielen eine unverzichtbare Rolle im Onlinemarketing, besonders wenn es darum geht, Kampagnen erfolgreich zu gestalten. Der Schlüssel zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit liegt in der Qualität und Klarheit der Vorgaben. Je präziser diese sind, desto genauer werden die Ergebnisse Ihren Erwartungen entsprechen.

Die Entscheidung, ob Freelancer direkt beauftragt oder über eine Agentur vermittelt werden, hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Marketingprojekts ab. Durch die Festlegung klarer Anweisungen und eine sorgfältige Auswahl der passenden Autoren können Sie optimale Ergebnisse erzielen.