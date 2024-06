Michael Dobler

Google Tabellen ist ein kostenloses und nützliches Tools aus dem Google Tooluniversum. Wie man Tabellen bereichsweise schützt, scheint unsere Leser seit 2012 sehr zu beschäftigen. Doch das Tabellen-Dingens kann noch viel mehr. Wir geben ein paar Google Tabellen Tipps, auf dass Sie eine Menge Geld sparen, weil Sie keine Software anschaffen müssen. Inhaltsverzeichnis Selber machen macht schlau. Wie schütze ich Tabellen bereichsweise? Tabellenbblätter schützen – Google Sheets TutorialWatch this video on YouTube Etliche Online-Magazine, darunter wir hier bei Dr. Web, verwenden Google Tabellen zur Realisierung des Redaktionsplans. Aber, wo viele Leute Zugriff auf etwas haben, ergibt es stets Sinn, einzelne Bereiche zu schützen. Das geht jetzt auch in Google Tabellen. Bleiben wir beim Beispiel eines (verkürzt dargestellten) Redaktionsplans. Autoren schlagen Themen vor, Redakteure beurteilen diese Themen, erteilen Schreibaufträge oder nicht. Die Zeitschiene muss verwaltet