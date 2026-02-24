Generatives Füllen in Firefly: Objekte und Personen aus Fotos entfernen

Ob störende Elemente aus einem Foto verschwinden oder neue Objekte nahtlos eingefügt werden sollen: Die Funktion „Generatives Füllen“ (Generative Fill) in Adobe Firefly macht beides möglich. Direkt im Browser, ohne Photoshop-Abo und ohne tiefgreifende Bildbearbeitungskenntnisse. Dieser Artikel zeigt Schritt für Schritt, wie Sie die Funktion nutzen, um professionelle Ergebnisse zu erzielen.

Was ist Generatives Füllen und wie funktioniert es?

Generatives Füllen ist eine KI-gestützte Bearbeitungsfunktion, die auf Adobes Firefly-Bildmodell basiert. Sie analysiert den Inhalt und die Umgebung eines Bildes und kann auf dieser Grundlage Bereiche intelligent ausfüllen. Entweder, indem sie unerwünschte Objekte entfernt und den Hintergrund rekonstruiert. Oder indem sie komplett neue Elemente auf Basis einer Textbeschreibung (Prompt) einfügt. Das Besondere: Die Ergebnisse fügen sich in der Regel nahtlos in Belichtung, Perspektive und Farbgebung des Originalbildes ein.

Wer die gleiche Technologie lieber direkt in Photoshop nutzen möchte, findet in unserem Artikel Generatives Füllen in Photoshop: So einfach geht Fotoretusche in 2026 eine ausführliche Anleitung dazu.

So entfernen Sie Objekte und Personen aus Fotos mit Adobe Firefly #tutorial #aiart

Was brauchen Sie, bevor Sie loslegen?

Ein kostenloses Adobe-Konto reicht für erste Versuche aus, allerdings stehen Ihnen damit nur 25 Generative Credits pro Monat zur Verfügung. Jede Generierung verbraucht Credits. Bei Gemini 3 (w/ Nano Banana Pro), dem Modell mit den besten fotorealistischen Ergebnissen, sind es 40 Credits pro Generatives Füllen. Damit übersteigt bereits eine einzige Generierung mit diesem Modell das kostenlose Kontingent. Gemini 3 liefert die mit Abstand besten Ergebnisse, wir empfehlen also eines der kostenpflichtigen Firefly-Abos (Standard, Pro oder Premium).

Wie öffnen Sie die Bildbearbeitung in Adobe Firefly?

Um das Bild im Browser zu bearbeiten, wählen wir „Bild bearbeiten.“

Öffnen Sie firefly.adobe.com und melden Sie sich mit Ihrem Adobe-Konto an. Klicken Sie auf der Startseite auf „Bild bearbeiten“. Sie gelangen direkt in die Bearbeitungsansicht.

In der Bearbeitungsansicht sehen Sie oben die Navigation mit den Reitern Galerie, Generieren und Bearbeiten. Der Reiter „Bearbeiten“ ist bereits aktiv. In der Mitte befindet sich die Bildfläche, auf die Sie Ihr Bild per Drag-and-Drop ziehen oder über die Upload-Funktion hochladen können.

Unterhalb des Bildes finden Sie die Steuerungselemente. Dort wählen Sie das KI-Modell aus, legen das Seitenverhältnis und die Auflösung fest und geben Ihren Prompt ein. Ein Klick auf „Generieren“ startet den Vorgang.

Wie entfernen Sie störende Objekte aus Ihren Bildern?

Das Entfernen unerwünschter Elemente ist einer der häufigsten Anwendungsfälle. Ob Passant*innen im Hintergrund eines Architekturfotos, ein störendes Verkehrsschild oder ein Windschutz am Strand. Generatives Füllen beseitigt diese Elemente und rekonstruiert den darunterliegenden Bereich intelligent. Einen umfassenden Überblick über verschiedene Methoden zum Störende Elemente in Photoshop entfernen finden Sie in unserem separaten Artikel.

Hier können Sie Ihr Büro Bild hochladen.

Schritt 1: Bild hochladen

Laden Sie Ihr Bild in die Bearbeitungsansicht hoch. Ziehen Sie es per Drag-and-Drop auf die Bildfläche oder nutzen Sie die Upload-Schaltfläche.

Schritt 2: KI-Modell auswählen

In dem rot markierten Auswahlmenü können Sie das KI-Modell auswählen. Für fotorealistische Ergebnisse empfehlen wir Gemini 3.

Klicken Sie auf das Modell-Dropdown unterhalb des Bildes. Für fotorealistische Ergebnisse empfehlen wir Gemini 3 (w/ Nano Banana Pro). Dieses Modell liefert die schärfsten und natürlichsten Resultate. Andere Modelle wie Gemini 2.5 oder Firefly Image 5 (Vorschau) sind günstiger im Credit-Verbrauch, erzeugen aber häufig leicht verpixelte oder verschwommene Ergebnisse.

Schritt 3: Prompt eingeben

Beschreiben Sie im Prompt-Feld in natürlicher Sprache, was entfernt werden soll. Zum Beispiel:

„Entferne die Personen und den Windschutz auf der rechten Seite des Bildes.“

Die KI erkennt anhand Ihrer Beschreibung selbstständig, welche Objekte gemeint sind, und entfernt sie. Den freigewordenen Bereich füllt sie automatisch mit passenden Inhalten, die zur Umgebung des Bildes passen.

Schritt 4: Generieren

Klicken Sie auf den Button „Generieren“. Die KI analysiert Ihr Bild, identifiziert die beschriebenen Objekte und erstellt eine neue Version, in der diese Elemente entfernt und der Bereich mit passenden Texturen, Farben und Strukturen aufgefüllt wurde. Der Vorgang dauert in der Regel nur wenige Sekunden.

Schritt 5: Ergebnis prüfen und bei Bedarf erneut generieren

Mit dem Gemini 3-Modell haben wir die mit Abstand besten Ergebnisse erzielt. Das Foto sieht absolut realistisch aus.

Am unteren Bildschirmrand erscheint ein Verlauf mit Thumbnails Ihrer bisherigen Generierungen. Sollte das Ergebnis nicht zufriedenstellend sein, passen Sie Ihren Prompt an und klicken erneut auf „Generieren“. Formulieren Sie konkreter, welche Objekte genau verschwinden sollen. Jede Generierung verbraucht dabei Credits.

Schritt 6: Herunterladen

Sind Sie zufrieden, klicken Sie oben rechts auf „Herunterladen“, um das Bild lokal zu speichern. Über „Teilen“ können Sie es direkt weitergeben oder in Adobe Express zur weiteren Bearbeitung öffnen. Adobe fügt automatisch sogenannte Content Credentials hinzu, die kennzeichnen, dass KI bei der Bearbeitung eingesetzt wurde.

Für wen lohnt sich die Generatives Füllen in Adobe Firefly?

Generatives Füllen in Adobe Firefly ist ein leistungsstarkes Werkzeug, das die Bildbearbeitung grundlegend vereinfacht. Ob Sie störende Objekte entfernen oder kreative Elemente hinzufügen möchten. Die Funktion liefert in Sekunden Ergebnisse, die früher manuelles Arbeiten über Minuten oder sogar Stunden erfordert hätten.

Der Schlüssel zu guten Ergebnissen liegt in durchdachten Prompts und der Bereitschaft, mehrere Varianten auszuprobieren. Da die gesamte Steuerung über Textbeschreibungen läuft, brauchen Sie keinerlei Erfahrung mit klassischen Bildbearbeitungswerkzeugen. Das macht die Funktion besonders attraktiv für alle, die schnelle Bildkorrekturen ohne steile Lernkurve benötigen.

Für schnelle Korrekturen und kreatives Experimentieren ist die Firefly-Web-App eine ausgezeichnete Lösung. Wer darüber hinaus pixelgenaue Kontrolle benötigt, kann die Ergebnisse jederzeit in Photoshop weiter verfeinern. Auch Generatives Erweitern in Photoshop und Hintergrund generieren in Photoshop sind verwandte Funktionen, die Ihren kreativen Workflow ergänzen.