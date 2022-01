Schön, dass Du Dich inhaltlich über einen Gastbeitrag auf Dr. Web einbringen möchtest. Unsere Leserzielgruppen besuchen drweb.de regelmäßig auf der Suche nach Lösungsansätzen und Inspiration für Problemstellungen aus ihrem Arbeitsalltag. Frischer, nutzwertiger Content aus der Praxis ist also jederzeit gefragt und willkommen.

Warum Du auf drweb.de publizieren solltest

Mit einem Artikel erhöhst Du langfristig Deine Reichweite und erhältst eine Referenz von einem Pionier der Digitalisierung, der schon seit 1997 online ist. Publizierst Du regelmäßig bei uns, so kannst Du z.B. Dein Autorenprofil in Deiner E-Mail-Signatur oder auf der Website verlinken. Nur so als Idee.

Wie pusht ihr meinen Gastbeitrag?

Auf der Startseite ✓

Am Publikationstag erscheint ein Teaser Deines Beitrags auf der Startseite. Da werden unsere Stammleser schon einmal auf Dich aufmerksam. Und natürlich die Menschen, die uns täglich über Google finden und auf der Homepage landen.



Social Media ✓

Zusätzlich spielen wir Deinen Beitrag über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest und XING aus (Gesamtreichweite: 30.000 Follower). Das beschert Dir zusätzlichen Traffic.

Newsletter ✓

Zudem promoten wir Deinen Content in der nächsten redaktionellen Newsletter-Ausgabe. Der geht an über 6.500 Digital Professionals raus.

SEO-Optimierung ✓

Selbstverständlich SEO-optimieren wir Deinen Beitrag. Interne Verlinkung, CTR starker Titel, knackige Meta Description. Textlänge. Dein Artikel ist uns genauso wichtig wie unsere eigenen.

Long-Tail-Traffic ✓

Dauerhaft zu finden ist Dein Gastbeitrag in einem Ressort, oder sogar mehreren Ressorts. Ressort? Das sind unsere Themenseiten wie SEO, WordPress oder Webdesign.

Mit der Zeit bekommst Du auch Suchmaschinen-Traffic ab. Dies geschieht, sobald Dein gutes Inhaltsstück in Google & Co. eine gewisse Sichtbarkeit hat.

Verlinkung in den Ressorts und Sichtbarkeit in den SERPs. Das bedeutet wertvoller Long Tail-Traffic für Dich und Dein Business.

Und das motiviert Dich vielleicht zusätzlich Deinen Artikel in den Jahren die da kommen frisch & nutzwertig zu erhalten.

Welche Themengebiete sind besonders interessant?

SEO, SEA, E-Mail-Marketing, Webdesign, Webentwicklung, Werbung, Content Marketing, Social Media Marketing, Reputationsmanagement, E-Commerce, Internet-Sicherheit, Artificial Intelligence, PR, Conversion Tracking, Affiliate Marketing, WordPress, Web Analytics, Projektmanagement, IT-Recht, Jobs & Karriere.

Dein Themengebiet ist nicht dabei? Nicht schüchtern sein und trotzdem anfragen, bitte.

Gibt es Vorgaben?

Ja. Und zwar…