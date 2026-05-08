Freiburg-Vauban gilt bundesweit als das deutsche Vorzeigeviertel für die 15-Minuten-Stadt. Während andere deutsche Städte das Konzept noch diskutieren, lebt Vauban es seit über 20 Jahren. Was Stadtplaner, Mittelständler und Architekten konkret daraus mitnehmen können.

Hand aufs Herz: Wann haben Sie zuletzt ein deutsches Stadtviertel gesehen, in dem Kinder auf der Straße spielen, Solardächer überall stehen und Autos die Ausnahme sind? Der Freiburger Stadtteil Vauban macht genau das seit den frühen 2000er Jahren. Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und mehrere Fachstudien nennen Vauban regelmäßig als deutsches Best-Practice-Beispiel für die 15-Minuten-Stadt.

Das Wichtigste in Kürze

Vauban: rund 5.500 Einwohner auf 38 Hektar, Anfang 2000er Jahre auf einem ehemaligen Kasernengelände entwickelt

Konsequente Umsetzung der 15-Minuten-Stadt: autoarm, Solardächer, kurze Wege, Mischung aus Wohnen und Gewerbe

BBSR-Studie 2024: Nur 15 von 200 deutschen Großstädten haben das Leitbild explizit im Stadtentwicklungskonzept

Tübinger Südstadt als zweites deutsches Best-Practice-Beispiel mit ähnlichem Ansatz

Wie Vauban entstanden ist

Vauban: Freiburgs Öko-Modellquartier auf dem Gelände der 1992 geräumten französischen Kaserne, geplant ab 1995 mit intensiver Bürgerbeteiligung

Vauban liegt im Süden Freiburgs auf dem Gelände der ehemaligen französischen Vauban-Kaserne. Nach dem Abzug der französischen Truppen 1992 stand die Stadt vor der strategischen Frage: konventionelle Wohnsiedlung oder ökologisches Modellquartier? Eine Bürgerinitiative drängte auf das Modellquartier, die Stadtverwaltung folgte.

Die Planung startete 1995 mit ungewöhnlich starker Bürgerbeteiligung. Das Forum Vauban, ein Verein aus zukünftigen Bewohnern, hat das Konzept maßgeblich mitentwickelt. Konkret hieß das: autoarme Quartiere mit Stellplatz-Pflicht außerhalb des Wohnbereichs, Passivhaus-Standard für Neubauten, Solardächer als Norm und konsequente Mischnutzung.

Was Vauban anders macht

Vaubans Quartiere mit zentralen Parkhäusern am Rand ermöglichen autofreie Wohnstraßen, Grünflächen und Carsharing statt Privatfahrzeuge

Drei Punkte unterscheiden Vauban von vergleichbaren deutschen Quartieren. Autoarmes Wohnen: Wer in Vauban wohnt, parkt sein Auto nicht direkt am Haus, sondern in zentralen Quartiersgaragen am Rand. Das schafft Platz für Spielstraßen, Grünflächen und kurze Wege. Viele Haushalte besitzen gar kein Auto und nutzen stattdessen Carsharing.

Die Energie-Bilanz ist zweitens beeindruckend: Vauban hat eine der höchsten Photovoltaik-Dichten Deutschlands. Viele Häuser sind als Plusenergie-Häuser konzipiert, die mehr Energie produzieren als sie verbrauchen. Das ehemalige Kasernen-Heizwerk wurde zu einem Holzhackschnitzel-Blockheizkraftwerk umgebaut. Drittens die soziale Mischung: Genossenschaftsmodelle, Baugruppen und kommunale Wohnungen sorgen dafür, dass Vauban nicht zur reinen Mittelschichts-Enklave wurde.

Vauban ist nicht zufällig deutsches Vorbild geworden. Es ist das Ergebnis einer konsequenten Bürgerbeteiligung, die zwanzig Jahre durchgehalten wurde. Andere deutsche Städte planen drei Jahre, dann scheitern sie an Politikwechseln. Freiburg hat den Atem mitgebracht. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Wo der Schuh drückt

Vaubans Mieten steigen durch Gentrifizierung, da die erfolgreiche 15-Minuten-Stadt wohlhabendere Bewohner anzieht und die studentisch-alternative Prägung verschwindet

Vauban ist kein Paradies. Die Mieten sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, das ehemals studentisch-alternative Image wandelt sich zur gut situierten Mittelschicht. Diese Gentrifizierung ist ein bekannter Effekt erfolgreicher 15-Minuten-Quartiere weltweit. Wer alles in Fußnähe findet, will dort wohnen, treibt damit die Preise.

Außerdem ist Vauban als Modellquartier auf der grünen Wiese geplant worden. Die viel schwierigere Aufgabe ist die Umgestaltung bestehender Stadtviertel, die historisch gewachsen sind und in denen Auto-Infrastruktur über Jahrzehnte zementiert wurde. Hier zeigt der Vergleich mit Pariser Niedrigemissionszonen oder Leipziger Superblocks, dass die Transformation deutlich zäher ist als der Bau eines neuen Quartiers.

Was deutsche Stadtplaner mitnehmen können

Das Freiburger Vauban-Modell zeigt: Frühe Bürgerbeteiligung, transparente Kriterien und Mischnutzung sind Erfolgsfaktoren nachhaltiger Stadtentwicklung

Drei Lehren aus dem Freiburger Modell.

Bürgerbeteiligung von Anfang an

Vauban funktioniert, weil die zukünftigen Bewohner über das Konzept mitentschieden haben. Stadtverwaltungen, die ihre Bürger erst zum Abnicken einladen, scheitern regelmäßig. Echte Beteiligung verlangt frühzeitige Einbindung, transparente Kriterien und politische Rückendeckung.

Mischnutzung als Pflicht

Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Schule, Arzt im selben Quartier: Das ist Pflichtprogramm der 15-Minuten-Stadt. Vauban hat das durch verbindliche Bebauungspläne erzwungen. Wer Mischnutzung dem Markt überlässt, bekommt am Ende reine Schlafstädte mit langen Pendelwegen.

Langer Atem politisch absichern

Vauban ist über mehrere Wahlperioden hinweg umgesetzt worden. Politische Konstanz, parteiübergreifende Zustimmung und kontinuierliche Verwaltungsstrukturen waren entscheidend. Wer 15-Minuten-Stadt-Projekte nach drei Jahren wieder umstößt, weil die Mehrheit im Stadtrat wechselt, verbrennt Steuergelder ohne Effekt.

Was bedeutet das für 2026?

Vauban in Freiburg zeigt, wie Stadtverwaltung, Bürgerschaft und Politik gemeinsam die 15-Minuten-Stadt verwirklichen können

Freiburg ist das deutsche Stichwort für die 15-Minuten-Stadt, aber das Modell ist nicht 1:1 übertragbar. Vauban war ein Greenfield-Projekt, viele deutsche Städte stehen vor der schwierigeren Aufgabe der Bestandsumgestaltung. Trotzdem zeigt Vauban, was möglich ist, wenn Stadtverwaltung, Bürgerschaft und Politik an einem Strang ziehen.

Internationale Vergleiche helfen, die deutsche Diskussion einzuordnen. Was Mailands Aufforstungsprogramm Forestami für die südliche Klima-Anpassung leistet, leistet Vauban für die deutsche Stadtplanung der kurzen Wege. Beide Modelle zeigen: Stadt-Klima-Politik braucht Geduld, klare Indikatoren und politische Konstanz über mindestens zehn Jahre.

Mehr Newshunger?

Praxis-Wissen für Vauban-Bewohner und Stadtplaner

Vauban ist ein Magnet für Selbstständige, Kreative und kleine Unternehmen, die das autoarme Quartier und die kurzen Wege schätzen. Dr. Web hat einige Service-Tools im Angebot, die genau diese Zielgruppe ansprechen.

Wer in Vauban als Solo-Selbstständiger arbeitet, kennt die Frage nach dem richtigen Stundensatz. Der Gehaltsrechner für Selbstständige zeigt, wie viel Umsatz für ein Nettogehalt von 3.000 Euro nötig ist: rund 6.300 Euro brutto. Mehr als die Hälfte fließt an Finanzamt, Krankenkasse und Betriebskosten. Wer ein Gewerbe in Freiburg anmeldet, sollte den Gewerbesteuer-Rechner kennen: Freiburg liegt mit einem Hebesatz von 430 Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 400 Prozent.

Beim Thema Mobilität schließt sich der Kreis zur Vauban-Philosophie. Wer als Unternehmer einen Firmenwagen braucht, findet im Vergleichsrechner E-Auto-Leasing im Gewerbe die Antwort, ob sich der 0,25-Prozent-Satz beim geldwerten Vorteil rechnet. Beim Laden hilft der Ladetarif-Vergleich 2026: Lidl und Aldi Süd laden mit 0,29 Euro pro Kilowattstunde günstiger als der durchschnittliche Haushaltsstrom. Und für Vauban-Pendler, die bei Schwarzwald-Kälte zur Arbeit fahren, lohnt der Reichweiten-Rechner mit Wärmepumpen-Vergleich.