Fotografie: Die seltsame Welt des Erik Johansson

Erik Johansson ist ein schwedischer Fotograf in seinen Dreißigern, der derzeit im tschechischen Prag beheimatet ist und seine Fotokunst professionell betreibt. Sein Ziel ist es nicht, festzuhalten, was ist, sondern was sein könnte. Dabei missachtet er gezielt die Grenzen des Möglichen. So entstehen Bilder, die mit dem menschlichen Verstand kaum zu erfassen sind, jedoch gerade aus dieser Überschreitung ihren besonderen Reiz ziehen.

