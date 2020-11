Focality: Ein Blick hinter die Kulissen einer Produktivitäts-App

Was ist Focality?

Gehörst Du auch zu den Personen, die ständig endlose Aufgabenlisten abarbeiten und dabei regelmäßig die eigenen Ziele aus den Augen verlieren? Hast Du das Gefühl, dass Du oft eher an den dringendsten anstatt an den wichtigsten Dingen arbeitest? Du möchtest lieber aktiv daran arbeiten Dich zu verbessern, als Dich immer wieder über die gleichen Fehler zu ärgern? Focality kann Dir dabei helfen.

Focality ist eine App zum Planen, Reflektieren und Optimieren. Sie hilft die eigenen Ziele im Blick zu halten und das Leben bewusster zu gestalten. Kern ist ein mehrdimensionaler Planer. Im ersten Schritt legst Du fest, was Du dieses Jahr erreichen möchtest. Dann diesen Monat, diese Woche, diesen Tag. Am Ende von jedem Zeitraum blickst Du zurück und kannst so Strategien entwickeln, wie es beim nächsten Mal noch besser laufen kann. Statistische Auswertungen ermöglichen weitere Erkenntnisse. Wenn Du mehr als 7h / Tag verplanst, sinkt Deine Umsetzungsquote? Vielleicht solltest Du mehr Puffer einplanen. Bei einem Ziel verfehlst Du Deine Vorhaben überdurchschnittlich oft? Hinterfrage Deine Motivation und/oder Prioritäten.

Hinter Focality steht kein Team, sondern ich als Einzelperson. Ich entwickele die App neben meiner Stelle als Konzepter in einer Internetagentur. Dementsprechend muss ich sehr gut überlegen, wie ich die begrenzte Zeit am effizientesten einsetze.

Die Technik

Im Kern ist Focality eine Web-App. Mit Hilfe von Capacitor wird diese in einen nativen Rahmen für iOS und Android gepackt. So kann sie über den App Store bzw. Play Store verbreitet werden.

Die App selbst ist mit React und Material UI umgesetzt. Letzteres ist eine UI-Bibliothek, die Googles Material Design umsetzt. Sie bietet viele einfach einsetzbare Komponenten, sodass man mit etwas visuellem Gespür eine ansehnliche App erstellen kann, auch wenn man selbst vielleicht kein Designer ist.

Capacitor wiederum ist ein Werkzeug, was diese Web-App in einen nativen App-Container verpackt. Man kann es mit jedem Framework verwenden, nicht nur mit React. An der App selbst sind wenige bis gar keine Anpassungen notwendig – je nachdem, welche Funktionen man nutzen möchte. Capacitor bietet JavaScript-Schnittstellen für diverse native Funktionen. So kann man z.B. auf die Kamera und das Dateisystem zugreifen oder Benachrichtigungen erstellen.

Das Backend besteht vollständig aus Serverless-Technologien: AWS Cognito für die Benutzerverwaltung und AWS AppSync für die Datenhaltung. Das Spannende dabei ist, dass man als Entwickler eigentlich überhaupt kein Backend entwickeln muss.

Für AppSync definiert man lediglich das gewünschte Datenschema. Das Tool generiert daraus eine vollständige GraphQL-API, die bei AWS gehostet wird. Die Daten werden in DynamoDB abgelegt, einer NoSQL-Datenbank. Darum muss man sich jedoch nicht kümmern, AppSync legt automatisch die Datenbank an und kümmert sich um den Zugriff. Als Entwickler nutzt man einfach nur die bereitgestellte API, um seine Daten zu speichern und abzurufen.

Ähnlich dazu generiert Cognito anhand weniger Parameter eine komplette Benutzerverwaltung inklusive typischer Abläufe wie das Zurücksetzen oder Ändern von Passwörtern. Auch das Login über Drittanbieter wie Facebook oder Google wird unterstützt.

Erfahrungen

Web-Technologien sind der nativen App-Entwicklung inzwischen ebenbürtig. Und die Vorteile sind massiv. Man kann fast ohne Zusatzaufwand für mehrere Plattformen entwickeln. Für mich wäre es zeitlich schlicht nicht möglich gewesen, für mehr als eine Plattform nativ zu entwickeln. Zudem kann man auf das gigantische Ökosystem der Web-Entwicklung zurückgreifen, das für fast jedes Szenario eine passende Bibliothek bietet. Es gibt nur noch wenige Gründe, die für eine native Entwicklung sprechen – bei einer App wie Focality eigentlich keinen.

Auch AWS AppSync und Cognito haben sich im Großen und Ganzen bewährt. Man spart unheimlich viel Zeit, wenn das Backend aus dem Datenschema generiert wird.

Es gibt aber auch Schattenseiten. Wenn ein Szenario von den Werkzeugen so nicht mitgedacht wurde, stößt man schnell an Grenzen. Beispielsweise wäre Focality theoretisch auch offline-fähig – wenn das AWS Framework nicht nach 30 Minuten auf ein frisches Access-Token bestehen würde. Langfristig werden solche Einschränkungen vielleicht doch noch ein individuelles Backend notwendig machen. Aber um ein Konzept schnell zu testen und an den Start zu bringen ist AppSync super.

Deine Meinung ist gefragt

Auch, wenn die Technik viele spannende Herausforderungen bietet, liegen die wahren Herausforderungen jedoch erwartungsgemäß an anderer Stelle. Der Markt für Kalender-Apps, To-do-Apps und Produktivitätssoftware ist heiß umkämpft und hoffnungslos überlaufen. Das macht es schwer, mit den ersten Nutzern ins Gespräch zu kommen. Ein intensiver Austausch ist jedoch unerlässlich, um ein Produkt von einer ersten Version zu etwas wirklich Erfolgreichem zu führen.

Daher ein Aufruf: Spricht Dich das Konzept an? Dann teste Focality und berichte, was Du davon hältst. Ganz besonders hilfreich wäre ein kurzes Gespräch. Als Dank gibt es 6 Monate die Pro-Version von Focality kostenlos.