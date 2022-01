Heute möchte ich euch ein neues Support-Feature meines Unternehmens Fiverr vorstellen. Fiverr kennen die meisten von euch wahrscheinlich schon. Denn womöglich habt ihr schon einmal im Rahmen eines Kundenprojekts die Erstellung eines Logos bei einem Fiverr Designer unterbeauftragt, weil bei euch die Kapazitäten eng waren und das Budget knapp. Oder ihr nutzt fiverr gar selbst als Akquise- und Sales-Kanal für eure Digitalagentur. Und selbstverständlich ist fiverr auch für Dich als Unternehmer etwas, falls du digitales Marketing in Eigenregie betreibst und z.B. Design-Leistungen zukaufen musst.

Das Ziel: einen geeigneten Fiverr Designer zukünftig schneller finden

Auf alle Fälle könnte “Inspire”, verfügbar für unsere Mobile App, interessant und vor allem bei der visuellen Ideenfindung zum Start eines neuen Projekts auch nutzwertig für Agenturen und sonstige Unternehmen sein. Denn im Meer unserer vielen Anbieter gehen die schönsten Arbeitsproben leicht einmal unter. Mit „Inspire“ jedoch setzen wir die schönsten Arbeiten unserer Creative Professionals in Szene und sparen Dir damit kostbare Lebenszeit und Nerven, in dem wir die Perlen in einem personalisierten Feed für Dich bündeln.

Die Inspire-Feeds werden auf Grundlage Deiner jüngsten Suchanfragen und Käufe auf unserer Plattform zusammengestellt. Der Vorteil für Dich als Einkäufer von Leistungen liegt auf der Hand: Du kommst so noch schneller an einen für Dich geeigneter Fiverr Designer heran. Sobald Du Inhalte im Feed „likst“, werden sie zu einem Moodboard oder einer Liste innerhalb der App hinzugefügt, so dass Du später darauf zurückgreifen kannst und Deine Favoriten auch für zukünftige Projekte und Inspirationsrunden findest.

Inspire hilft Dir auch den Frust und Stress zu minimieren, der entstehen kann, falls Du auf einen Fiverr Designer setzt, der zwar gut sein mag, aber doch Deinen spezifischen Anforderungen nicht entspricht, und Du das leider erst mitten im Projekt merkst…😕

Die wichtigsten Eigenschaften von „Inspire“ für Dich zum abhaken:

✓ Authentizität: der Feed zeigt nur Arbeiten und Projekte, die auf unserer Plattform auch wirklich nach Kundenauftrag entstanden sind. Sie stellt die Fähigkeiten der „Fiverristas” in den Fokus und nicht deren Preisgestaltung.

✓ Bildreiche Entdeckung: das Feature zeigt die ansprechenden visuellen Inhalte in der gewohnten Nutzweise eines Discovery-Feeds, so wie du das auch von Instagram gewohnt bist.

✓ Personalisierung: die Inhalte werden Dir basierend auf Deinen bereits von Dir gesuchten oder gekauften Services präsentiert.

✓ Ansprechend und interaktiv: während Du durch Deinen Feed scrollst, kannst Du Inhalte „liken“ und in Listen oder Moodboards abspeichern, um sie später wieder aufzurufen. Die Speicher-Funktion ist somit der Kernnutzen.

✓ Erkunden: – mit der nativen „Endless-Exploration“-Funktion sehen Nutzer:innen nicht nur die Inhalte, die für sie persönlich relevant sind, sondern auch neue, ergänzende Inhalten, die zur Inspiration anregen sollen.

„Inspire“ kannst Du auf unserer Mobile App in Deinem Smartphone nutzen. Hier geht es zum Download der neuesten Version in den App Stores: Fiverr App – Apple App Store und Fiverr App – Google Play Store).

Für alle, die Fiverr doch nicht kennen, hier noch etwas „Missionarisches” 😉:

Die Mission von Fiverr ist es, die Art und Weise zu verändern, wie die Welt zusammenarbeitet. Die Fiverr-Plattform verbindet seit mehr als 10 Jahren Unternehmen aller Größen mit qualifizierten Freiberuflern, die digitale Dienstleistungen in mehr als 500 Kategorien in 9 vertikalen Bereichen wie Grafikdesign, digitales Marketing, Programmierung, Video und Animation anbieten. In den zwölf Monaten bis zum 30. September 2021 kauften 4,1 Millionen Kunden vielfältige Dienstleistungen von Freiberuflern in mehr als 160 Ländern.

Viel Spass beim Ausprobieren von Inspire wünscht euch Liron vom Fiverr-Team.