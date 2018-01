Finanzen im Griff: Online-Tools für Freiberufler und Selbstständige

Im folgenden Beitrag stellen wir dir eine (unvollständige) Übersicht professioneller Online-Tools für das Buchhaltungs- und Rechnungswesen vor, die speziell für Freiberufler und kleine Unternehmen konzipiert sind und in Deutschland entwickelt wurden.

Welcher Freiberufler oder kleine Selbstständige kennt diese ungeliebten Aufgaben nicht: Rechnungen schreiben, Buchhaltung erledigen, Mahnungen erstellen und dabei stets die Bankgeschäfte im Blick behalten. Auch wenn diese Aufgaben kein Geld verdienen, so geht doch kein Weg an ihnen vorbei, denn sie sorgen dafür, dass du im Geschäft bleibst. Leider gibt es kein Werkzeug, welches dir all diese Arbeiten komplett abnimmt. Es finden sich indes einige Online-Tools, mit deren Hilfe du die ungeliebten Aufgaben effektiver und zeitsparender erledigen kannst.

Professionelle Online-Tools für Buchhaltung, Rechnungen und mehr

Mittlerweile gibt es Online-Tools für jeden Zweck, so auch für Buchhaltung, Rechnungsein- und -ausgang, Belegerfassung, Kunden- und Projektverwaltung, Zeiterfassung und vieles mehr. Jedes dieser Tools hat seine Berechtigung, seine Stärken und Schwächen. Manches Hilfsmittel deckt nur einen bestimmten Bereich ab – wie zum Beispiel die Steuererklärung – aber erledigt diese eine Aufgabe dafür sehr gut. Andere Tools wiederum bieten einen erweiterten Funktionsumfang. Doch schau selbst:

Smartsteuer.de

Smartsteuer ist die einzige Online-Steuererklärung, die vom TÜV Rheinland in Datenschutz und Datensicherheit zertifiziert ist. Das soll Sicherheit und Vertrauen in den Dienst schaffen. Mit Smartsteuer kannst du deine Steuererklärung ohne Druck vorbereiten. Das macht schon fast Spaß; aber nur fast.

Mit Hilfe eines Interviews wirst du durch den Vorgang der Erstellung geführt, so dass du nichts übersehen kannst, was dir eventuell Geld wiederbringen kann. Der große Vorteil ist, dass nichts installiert werden muss und du deine Steuererklärung an jedem beliebigen Gerät machen kannst – sogar auf dem Tablet oder dem Smartphone.

Bezahlt wird pro Steuererklärung, dies allerdings erst, wenn du sie tatsächlich an das Finanzamt übermitteln willst. Der gesamte Prozess bis zu diesem Zeitpunkt kostet dich keinen Cent. Wenn du dann zur Abgabe bereit bist, wählst du zur sicheren Bezahlung unter den Optionen Paypal, SEPA, Kreditkarte, Giropay und Sofortüberweisung frei aus.

Die großen K: Kosten und Kompetenz

Jede Steuerklärung kostet 24,99 € pro Abgabe. SmartSteuer gehört zur Haufe-Gruppe. An der steuerrechtllchen Kompetenz besteht daher kein Zweifel. Entstanden ist das Produkt seinerzeit als Ergänzung zur damals bekannten Marke “Der große KONZ“, die sicherlich, die, die schon länger hier leben, noch kennen werden.

Hier gehts zu SmartSteuer >>

FastBill.com

FastBill wurde speziell für kleinere Unternehmen, Freiberufler und Selbstständige entwickelt. Erstelle Angebote, Rechnungen und Mahnungen professionell mit eigenem Briefpapier auf Knopfdruck. Die erstellten Dokumente verschickst du ganz einfach per E-Mail oder Post. Alle gesetzlichen Anforderungen werden erfüllt. Dein gesamter Auftritt / Schriftverkehr kann problemlos mit deinem Corporate Design versehen werden.

Rechnungen können direkt online von deinen Kunden bezahlt werden, via PayPal, Sofortüberweisung.de oder Stripe. FastBill informiert dich automatisch über Zahlungseingänge und überfällige Zahlungen.

Mit FastBill können außerdem regelmäßige Rechnungen oder Zahlungen für beispielsweise Mieten, Hosting oder Leasing automatisiert werden. Verbuche Kosten und Ausgaben ebenso mit FastBill wie Einnahmen. Markiere bezahlte Ausgaben und vergiss keine ausstehenden Zahlungen. Deine Belege archivierst du gleich online mit, auch von unterwegs, entweder per E-Mail-Upload oder mobil per Scan-App. Rechnungen, Belege und Zahlungsbewegungen können an deinen Steuerberater oder Buchhalter versendet werden.

In manchen Tarifen wird deinen Kunden ein Online-Kundencenter geboten, in dem sie alle bisher angefallenen Rechnungen jederzeit erneut herunterladen können.

Die Kosten

FastBill bietet 3 unterschiedliche Pakete an, das günstigste startet bei 9,99 € netto monatlich, der teuerste Tarif schlägt mit 49,99 € netto zu Buche.

Bereits im günstigsten Tarif kannst du unbegrenzt viele Rechnungen und andere Belege verarbeiten, sowie ein Konto per Onlinebanking anbinden. Der nach Betreiberangaben beliebteste Tarif kostet monatlich 29,99 € und beinhaltet neben den Standardfeatures das bereits erwähnte Kundencenter, eine E-Mail-Inbox für Belege, die du dir zuschicken kannst, sowie die Möglichkeit, deine Kunden online bezahlen zu lassen. In diesem Tarif stehen dir fünf Benutzer zur Verfügung, der größte Tarif bietet 10 Benutzer und priorisierten Support.

FastBill kann für einen Zeitraum von 30 Tagen kostenlos getestet werden.

Hier gehts zu FastBill >>

BillingEngine

BillingEngine ist eine weitere Cloud-Anwendung, mit der Freiberufler und Kleinunternehmer Rechnungen erstellen und verwalten können. Anders als etwa FastBill offeriert der Betreiber einen kostenlosen Tarif und kann von daher interessant sein für Freelancer, die für wenige große Kunden arbeiten und nicht mehr als drei Rechnungen pro Monat verschicken.

Um neuen Nutzern einen möglichst schnellen Einstieg zu ermöglichen, ist BillingEngine bewusst einfach gehalten und beschränkt sich auf einige wesentliche Kernfunktionen. Die Web-App eignet sich daher nicht für Bedarfe, die über die reine Faktura hinausgehen.

Verwenden kannst du die Web-App auf dem Computer, dem Tablet und sogar deinem Smartphone. Entstanden ist die BillingEngine aus dem Eigenbedarf der kleinen Hamburger Design-Agentur DesignBits, die das Produkt dann für die Allgemeinheit öffnete. Hier kannst du natürlich nicht die Manpower eines Haufe-Verlags erwarten.

Die Kosten

Mit BillingEngine kannst du drei Rechnungen kostenlos erstellen. Neben dem kostenlosen Tarif existieren drei weitere, die sich nur noch über die Zahl der Benutzer und der zu erstellenden Rechnungen differenzieren.

Schreibst du nicht mehr als 30 Rechnungen pro Monat und besteht dein Team aus maximal zwei Personen, die die BillingEngine nutzen können sollen, ist der Basic-Tarif für dich der richtige. Anders als im kostenlosen Tarif personalisierst du hier bereits deine Rechnungsvordrucke, kannst Fremdwährungen fakturieren, wiederkehrende Rechnungen anlegen und betreibst dein Mahnwesen. Zudem exportierst du bei Bedarf die Daten an deinen Steuerberater. Der Basic-Tarif schlägt mit vier Euro im Monat zu Buche.

Die Tarife Plus für monatliche acht Euro und Premium für monatliche 16 Euro erhöhen die Zahl möglicher Benutzer auf vier, respektive acht und die Zahl der möglichen Rechnungen auf 300, respektive 3.000. Alle Preise sind Monatspreise bei jährlicher Zahlung.

Hier gehts zu BillingEngine

Easybill.de

Easybill hat sich auf Rechnungen, Angebote und Aufträge spezialisiert. Eine Besonderheit ist das kostenlose Designpaket, das ab dem Pluspaket enthalten ist. Dieses Designpaket umfasst die kostenlose Erstellung von Logo und Briefpapier, welches auch außerhalb von easybill verwendet werden kann.

Neben einer umfassenden Funktion für die Rechnungserstellung und Verwaltung, bietet Easybill auch eine Kundenverwaltung (bestehende Kunden können per Excel oder CSV importiert werden) und eine Zeiterfassung an.

Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration von Amazon und Ebay. Über die Amazon MWS API importiert Easybill deine Verkäufe über Amazon. Deine Kunden bekommen dann völlig automatisch die Rechnungen per E-Mail zugesendet.

Die Kosten

Der einfachste Tarif ist kostenfrei, allerdings können nur drei Kunden angelegt und mit beliebig vielen Rechnungen beschickt werden. Weiterführende Tarife kosten zwischen 9.- € bis hin zu 39.- € im Monat. Sondertarife für Händler mit großen Volumina von Online-Verkäufen liegen noch darüber.

Für den Standard-Fakturisten am brauchbarsten dürfte der Plus-Tarif für 19 Euro im Monat sein. Denn hier erhältst du immerhin die Möglichkeit unbegrenzt viele Dokumente an unbegrenzt viele Kunden zu versenden. Wiederholungsrechnungen sind hier ebenso möglich, wie das Importieren und Berechnen von 500 Onlineverkäufen im Monat.

Automatisiertes Mahnwesen, sowie die Möglichkeit der Mitarbeiterverwaltung nebst Anbindung an die Zeiterfassung von Mite, erfordern indes den höchsten Tarif, der dich 39 Euro im Monat kostet.

Unüblich ist die besonders kurze Zeit der Evaluation. Easybill erlaubt dir lediglich sieben Tage der Probenutzung. Da sind andere Wettbewerber weitaus überzeugter von ihrer Leistungsfähigkeit. Billomat etwa lässt dich 60 Tage lang in Ruhe, bevor du dich für einen der Tarife verbindlich entscheiden musst.

Hier gehts zu EasyBill >>

Billomat.com

Wie FastBill ist Billomat umfangreicher und kann bedeutend mehr als nur Rechnungen und Angebote verfassen. Unter anderem ist auch eine Artikelverwaltung integriert, in der Preise, Einheiten, Steuersätze pro Artikel definierbar sind.

Eine recht umfangreiche Kunden- und Lieferantenverwaltung besitzt Billomat ebenfalls, ebenso eine Mitarbeiterverwaltung mit frei definierbaren Zugriffsrechten. Belege und Eingangsrechnungen können ebenfalls verwaltet werden. Dazu lässt du sie per spezieller E-Mail-Verknüpfung an Billomat weiterleiten, lädst sie über den Browser hoch oder verwendest die kostenlose Billomat-App.

Die App für iOS und Android kann mehr als bloß Belege hochladen. Angelegt ist sie als Pendant zur Web-Version. Du kannst also damit auch Rechnungen schreiben, Artikel und Kunden verwalten und mehr. Allerdings ist die App unter Verwendern nicht uneingeschränkt beliebt und ein für den Herbst 2017 angekündigtes Update, welches sich gezielt mit der Verbesserung von Handling und Funktionalität befassen sollte, hat bis zum Erscheinungstermin dieses Beitrags (29.01.2018) noch nicht den Weg in die App-Stores gefunden.

Ein Kundencenter ist ebenfalls vorhanden. Deine Kunden haben jederzeit Zugriff auf alle Rechnungen und können über das Center mit dir kommunizieren. Online-Zahlungsmethoden sind ebenfalls vorhanden. Kreditkarten, PayPal und SEPA-Lastschrift werden akzeptiert.

Etliche Schnittstellen für die Integration von Drittanwendungen stehen bereit. Diese nennt Billomat Add-Ons. Anders als etwa FastBill, die dir die Online-Zahlung seitens deiner Kunden direkt mit anbieten, setzt Billomat hier auf Drittanbieter, wie Figo oder Concardis.

Wenn du deine Dokumente nicht nur bei Billomat, sondern auch bei Dropbox, Google Drive oder OneDrive speichern möchtest, wirst du dich über die entsprechenden Add-Ons freuen. Auch für CRM, Projektverwaltung und Zeiterfassung existieren Schnittstellen zu externen Diensten. Wenn du solche Services ohnehin bereits nutzt, dürfte das ein deutlicher Mehrwert für dich sein.

Die Kosten

Billomat kann 60 Tage lang kostenlos im Tarif der Wahl ohne Einschränkungen getestet werden. Nach der Testphase muss ein kostenpflichtiger Account gebucht werden. Einen kostenlosen Account, wie ihn verschiedene Wettbewerber anbieten, offeriert Billomat nicht.

Preislich liegt Billomat oberhalb der von den Wettbewerbern aufgerufenen Linien, dabei allerdings immer noch im Rahmen. Einen kostenlosen Account gibt es gar nicht. Für den Freelancer wird indes der Solo-Tarif für 8,99 Euro im Monatsabo reichen. Hier kann ein Benutzer bis zu 30 Dokumente erstellen und an bis zu 60 Kunden versenden. Mahnwesen und Banking sind ebenso enthalten, wie die Möglichkeit, Zahlungen zu empfangen. Lediglich die bandbreitenbezogenen Leistungsmerkmale sind geringer und der Steuerberaterzugang fehlt ganz.

Für deine kleine Agentur solltest du schon den Business-Tarif buchen, der im Monatsabo mit 29,99 Euro zu Buche schlägt. Dafür kannst du unbegrenzt Rechnungen und andere Belege erstellen und unbegrenzt viele Kunden verwalten. Fünf Benutzer sind bereits im Preis enthalten und dein Steuerberater bekommt separaten Zugang.

Im Enterprise-Tarif erhöht sich die Zahl der Inklusiv-Benutzer auf 10, sowie der Monatspreis auf 49,99 Euro. Benötigst du mehr als zehn Benutzer, kannst du ab hier für fünf Euro pro Monat und Benutzer nachbuchen.

Hier gehts zu Billomat >>

Debitoor.de

Debitoor ist ein Dienst, der dir alle denkbaren Faktura-Funktionen bietet. Du erstellst Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Gutschriften und Mahnungen. Wiederkehrende Rechnungen verwaltet das System ebenfalls. Zusätzlich kannst du dir sogenannte Rechnungsvorlagen erstellen, die du dann immer wieder verwendest. Debitoor beherrscht die Verwendung aller Währungen für deine Rechnungen und bietet dir einen Rechnungsdesigner, mit dem du ein individuelles Layout erstellst.

Neben den “alltäglichen” Funktionen wie der Rechnungserstellung, bietet Debitoor noch einiges mehr als seine Konkurrenten. Debitoor bewegt sich nämlich deutlich in den Bereich der allgemeinen Buchhaltung hinein.

Je nach Tarif ist es möglich, eine Einnahme-Überschuss-Rechnung, eine Gewinn-und-Verlust-Rechnung oder sogar eine Bilanz mit der Software zu erstellen. Ebenfalls geboten ist eine Anlagenbuchhaltung, die dir automatisiert die Abschreibungen ermittelt. Zu guter Letzt kannst du die Umsatzsteuer-Voranmeldung direkt aus Debitoor versenden.

Dein Steuerberater erhält einen separaten Zugang. Alternativ verwendest du den DATEV-Export. Belege lassen sich mittels OCR digitalisieren und im Dienst verwalten. Ebenfalls bietet der Online-Dienst eine umfassende Banking-Funktion mit automatischem Import und automatischer Verbuchung für alle Transaktionen.

Interessant ist zudem, dass Debitoor mobile Apps für iOS und Android anbietet, mit denen du Rechnungen und Angebote von unterwegs senden, deine Ausgaben erfassen und mit wenigen Klicks Zugang zu deinen Kundendaten erhalten kannst. Die App ist im jeweiligen Tarif enthalten und damit kostenlos.

Die Kosten

Ein kostenloser Tarif existiert nicht. Die kostenpflichtigen Zugänge reichen von sechs Euro bis 30 Euro im Monatsabo. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist den Preisen noch hinzuzurechnen. Jahresabos sind deutlich günstiger.

Wenn du auf den vollen Funktionsumfang wert legst, und nicht mehr als 800 Rechnungen im Jahr schreibst, dann ist der M-Tarif mit 15 Euro im Monatsabo die richtige Wahl für dich. Neben deinem Steuerberater benötigst du dann keine weitere Software mehr. Kommst du mit 400 Rechnungen im Jahr aus und benötigst keine Bilanz, was auf die meisten Freelancer zutrifft, dann reicht auch der S-Tarif für 10 Euro im Monatsabo. Alle Tarife kannst du im Vorfeld kostenlos testen.

Hier gehts zu Debitoor >>

Jephi.de, die Online-Zeiterfassung für Freiberufler

Zeiterfassung ist ein ganz heikles Thema unter Freiberuflern. Die, die sie betreiben, sind von ihrem Nutzen in fast militanter Weise überzeugt und clocken sogar noch die letzten fünf Minuten. Die, die sie nicht betreiben, wissen eigentlich auch, dass es besser wäre, sie täten es, können aber den inneren Schweinehund nicht dazu bewegen. Für diese, ich behaupte mal größere, Zielgruppe muss eine Zeiterfassung demnach nicht nur zuverlässig, sondern vor allem komfortabel und omnipräsent sein. Hier kommt Jephi.de ins Spiel.

Jephi ist eine Zeiterfassung in der Cloud, die über eine Web-App, aber ebenso gut per Smartphone und Apps für Android und iOS genutzt werden kann. So kannst du jederzeit die Zeiterfassung starten oder stoppen, ganz unabhängig davon, wo du es beim ersten Mal vergessen hast 😉 Hauptsache, dein Smartphone ist dabei.

Jephi bietet verschiedene Integrationen zu anderen Anbietern. Darunter findet sich eine Datenintegration mit der eben vorgestellten Lösung Debitoor. Damit könntest du deine erfassten Zeiten direkt in die Rechnung übernehmen und deiner Liquidität einen Schub versetzen. Wenn du nur deine Zeiten berechnen willst, kannst du das direkt aus Jephi heraus tun. Allerdings müsstest du dich dann für den kostenpflichtigen Plan entscheiden, der dir diese Funktionalität und noch einiges mehr bietet. Aber die fünf Euro im Monat sollte dir deine Zeiterfassung dann schon wert sein.

Hier gehts zu Jephi >>

Fazit

Jedes der vorgestellten Programme hat seine Vor- und Nachteile. Eine ganz eindeutige Empfehlung können wir dir daher nicht geben. Auf jeden Fall nehmen alle Apps Selbstständigen und Freiberuflern sehr viel Arbeit ab und ersparen eine Menge Zeit, die dann für andere Dinge genutzt werden kann.

Vor Abschluss eines Premium-Tarifs solltest du auf jeden Fall eine Testphase mit einem kostenfreien Zugang einplanen. So kannst du herausfinden, welches Tool das richtige für dich ist.

Links zum Beitrag

(dpe)