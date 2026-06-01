Agentische KI schreibt den Code inzwischen schneller, als ein Mensch ihn lesen kann. Damit verschiebt sich der eigentliche Engpass weg vom Programmieren und hin zum Beurteilen, ob das Ergebnis überhaupt stimmt. Der Entwickler Aaron Brethorst nennt das Fachwissen den letzten echten Vorsprung.

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Das Argument vom Fachwissen als Burggraben dreht eine verbreitete Annahme um. Lange galt der schwierige Teil der Softwareentwicklung als das Schreiben des Codes, doch der harte Kern war immer das Verständnis der Domäne, und genau dieses Verständnis bleibt unersetzlich.

Das Wichtigste in Kürze

Agentische KI trennt das Erzeugen von Code vom Verstehen der Fachlichkeit, das früher Voraussetzung war.

Der Engpass wandert vom Programmieren zur Frage, ob ein Ergebnis fachlich korrekt ist.

Brethorst widerruft seine eigene These vom Vorjahr, wonach diese Werkzeuge vor allem Senior-Entwickler stärken.

Den größten Vorteil hat, wer eine Domäne tief versteht und Code wie Ergebnisse zugleich prüfen kann.

Warum verschiebt sich der Engpass?

Brethorst: Softwareschreiben war nie das Problem. Verständnis von Pfändungen und Steuern war entscheidend. Agentische KI trennt nun Wissen von Code

Brethorst beschreibt, dass das Schreiben von Software nie die eigentliche Schwierigkeit war. Vor einem Lohnabrechnungssystem stand das Verständnis von Pfändungen, Vorsteuerabzügen und der Frage, was passiert, wenn ein Abrechnungszeitraum einen Tarifwechsel überspannt. Der Code war die Übersetzung dieses Wissens. Agentische KI kappt nun die Verbindung zwischen beidem, weil sich Software erzeugen lässt, ohne das Modell der Domäne je im Kopf gebaut zu haben. Damit bricht eine Annahme weg, um die herum der ganze Beruf organisiert war.

Bemerkenswert ist, dass Brethorst seine eigene Einschätzung aus dem Vorjahr kassiert. Damals lautete die gängige These, die Werkzeuge verstärkten vor allem erfahrene Entwickler, weil diese das nötige Urteilsvermögen mitbrächten.

Wer profitiert künftig am meisten?

Fachexperten ohne Softwarehintergrund erzielen größte Fortschritte bei KI-Anwendungen, da sie Fehler sofort erkennen

Den größten Sprung macht laut Brethorst eine überraschende Gruppe: der Fachexperte ohne Softwarehintergrund. Eine Disponentin in der Logistik oder eine klinische Codiererin kann keinen Stacktrace lesen, erkennt aber sofort, dass kein Fahrer eine bestimmte Schicht legal arbeiten darf oder dass eine Abrechnung mit diesen Codes nie bezahlt würde. Diese Menschen kennen die richtigen Ergebnisse, weil sie jahrelang in den Ein- und Ausgaben gelebt haben. Mit einem Agenten an der Hand werden sie schlagartig produktiv, weil das Werkzeug genau das liefert, was ihnen fehlte: den Code.

Der Code ist zur Massenware geworden, das Urteil darüber nicht. Wer seine Branche wirklich versteht, verhandelt gerade aus einer stärkeren Position als jeder reine Programmierer. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Für deutsche Mittelständler ist das eine ermutigende Nachricht. Die jahrzehntelange Tiefe in Maschinenbau, Logistik oder Versicherung wird zum Aktivposten, sobald KI das Programmieren übernimmt. Wie sich die Rollen dabei verschieben, zeigt auch unsere Analyse zum KI-Agenten mit eigener Handlungsvollmacht.

Was sollten Unternehmen jetzt tun?

Fachexperten sollten direkten Zugang zu KI-Werkzeugen erhalten. Domänenwissen muss dokumentiert werden, um KI-Ergebnisse zu validieren

Stellen Sie Ihre Fachexperten näher an die Werkzeuge, statt sie hinter einer Mauer aus IT-Anfragen warten zu lassen. Sinnvoll ist, Domänenwissen aktiv zu dokumentieren und prüfbar zu machen, denn die Fähigkeit, ein KI-Ergebnis als richtig oder falsch zu erkennen, wird zur eigentlichen Kernkompetenz. Den nötigen Überblick über die Werkzeuge selbst liefert unser LLMs-Ratgeber. Brethorsts vollständiger Beitrag lohnt die Lektüre, gerade weil er die eigene Prognose von gestern offen korrigiert.

Mehr Newshunger?