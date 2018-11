Freebie: Human Pictos mit 500 Icons zu Menschen in Aktion

Es ist wieder soweit. Die Menschen stürmen die Innenstädte auf der Jagd nach dem perfekten oder wenigsten irgendeinem Weihnachtsgeschenk für ihre Lieben oder weniger Lieben. Unser Geschenk erfordert lediglich die Bewegung deiner rechten oder (je nachdem) linken Hand.

Denn, wir haben uns erneut mit unseren spanischen Freunden aus dem Hause Freepik hingesetzt und überlegt, mit was wir dir eine Freude machen können. Zunächst hatten wir das Naheliegendste im Blick, einen ordentlichen Satz von Weihnachts-Icons, den du allerdings in vier Wochen nicht mehr gebrauchen könntest.

Die Vernunft siegte und so entschieden wir uns für etwas zeitloseres, nämlich einen Satz mit 500 Symbolen, die Menschen in Aktion zeigen. Da hast du ganzjährig was davon. Dabei sind alle Icons – wie stets – kostenfrei verwendbar, sowohl für private, wie auch für kommerzielle Zwecke.

In unserem großen Set mit 500 Icons findest du ausschließlich Abbildungen von Menschen in den verschiedensten alltäglichen und weniger alltäglichen Situationen. Alle Piktogramme liegen als einzelne PNG in 512 x 512 Pixel vor. Zusätzlich enthält das Downloadpaket jedes Icon als einzelne SVG-Datei. Eine PSD-Datei mit allen 500 Symbolen als Vektorformen auf einzelnen Ebenen rundet das Paket ab.

Da die Icons sämtlich in bearbeitbaren Formaten geliefert werden, ist deiner Fantasie keine Grenze gesetzt. Weder was die Größe, noch was die Anpassung der Symbole betrifft, unterliegst du irgendwelchen Einschränkungen. Die PSD ist in keiner Form funktional beschnitten.

Alle 500 Piktogramme sind sorgfältig gearbeitet. Du wirst dich wohl recht häufig aus dem breiten Portfolio bedienen. Mein persönlicher Favorit ist dieser hier:

Ebensowenig, wie dich die mitgelieferten Dateiformate limitieren, tut es die Lizenz. Du kannst die Symbole frei für private und kommerzielle Zwecke ohne Einschränkungen verwenden. Du darfst das Set jedoch nicht auf anderen Websites zum Download anbieten und/oder so tun, als sest du der Urheber. Diese Regeln des Fairplay schränken indes nicht wirklich ein.

Insofern: Viel Spaß mit den 500 teils fast schon zu menschlichen Icons aus dem Human Pictos Paket…

Und hier geht es zum Download…

Das ZIP-Archiv bringt knappe 11 Megabyte auf die Waage. Nach dem Entpacken des Archivs findest du eine Ordnerstruktur vor, die die einzelnen Dateiformate sauber voneinander trennt.