Freebie: 50 derb-lustige Funny Icons

Oh, äh. Entschuldigung, der ist mir so raus gerutscht. Halte einfach eine Weile die Luft an. Hier draußen verzieht sich sowas ja schnell… Ja, das finde ich lustig. Sehr lustig sogar. Lies am besten nur weiter, wenn es dir auch so geht.

In Zusammenarbeit mit unseren spanischen Freunde von Freepik entwickelten wir die Idee zu einem Symbolsatz, für den du eine bestimmte Sorte Humor benötigst. In diesem Beitrag bieten wir dir das Ergebnis unserer Kalauereien zum Download an. Dabei sind alle Icons – wie stets – kostenfrei verwendbar, sowohl für private, wie für kommerzielle Zwecke.

Funny Icons: 50 Symbols als PNG und SVG

Heute stellen wir dir ein Set mit 50 spaßigen Icons, den sog. Funny Icons, zu deiner kostenlosen Verfügung. Die Funny Icons setzen nahtlos da an, wo unser letztes Set, die 500 Human Pictos aufhörte. Auch die Funny Icons stellen menschliche Situationen dar und können, vor allem hinsichtlich ihres konsistenten Designs, durchals als Add-On zu den Human Pictos gelten. Somit erhöht sich die Zahl unserer Human Icons auf 550. Ist ja auch nicht schlecht, oder?

Unsere Funny Icons kommen als separate PNGs in 256 x 256 Pixeln. Ebenfalls im Paket befindet sich jedes Icon als SVG. Auf diese Weise kannst du die Icons auf jede beliebige Größe bringen, ohne dabei Qualitätsverluste befürchten zu müssen. Da die Icons sämtlich in bearbeitbaren Formaten geliefert werden, ist deiner Fantasie keine Grenze gesetzt. Weder was die Größe, noch was die Anpassung der Symbole betrifft, unterliegst du irgendwelchen Einschränkungen.

Beispiel mit Adobe Illustrator

Alle 50 Situationen sind sorgfältig gezeichnet. Und auch wenn die Symbole sicherlich nicht in jedes Design passen, könnte ich mir vorstellen, dass du sie desöfteren nutzen wirst. Sag mal. Ist das nur ein komfortabler Stuhl?:

Ebensowenig, wie dich die mitgelieferten Dateiformate limitieren, tut es die Lizenz. Du kannst die Symbole frei für private und kommerzielle Zwecke ohne Einschränkungen verwenden. Du darfst das Set jedoch nicht auf anderen Websites zum Download anbieten und/oder so tun, als seist du der Urheber. Diese Regeln des Fairplay schränken indes nicht wirklich ein.

Insofern: Viel Spaß mit den 50 Funny Icons aus dem Hause Freepik…

Und hier geht es zum Download…

Das ZIP wiegt unter 500 kb und sollte deshalb selbst bei schwachbrüstigen Internetverbindungen mehr oder weniger sofort auf der lokalen Platte gelandet sein. Nach dem Entpacken findest du eine Ordnerstruktur vor, die die Formate PNG und SVG voneinander trennt.