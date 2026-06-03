Everand kombiniert sein Abo für Hörbücher und E-Books mit der Buchclub-App Fable und stellt sich damit offen gegen Amazon. Der Anbieter legt drei Funktionen in einen Vertrag, die der Marktführer bis heute über getrennte Apps verteilt.

drweb.de als bevorzugte Quelle auf Google hinzufügen Qualitätsgeprüfte Inhalte direkt in Google News & Discover

Jetzt hinzufügen

Fünf Millionen Leser, 1,5 Millionen Titel und knapp 200.000 Buchclubs: Everand fasst dieses Angebot seit dem 2. Juni 2026 in einem einzigen Abo zusammen. Das Lese-Abo des Mutterkonzerns Scribd verbindet damit E-Books, Hörbücher und eine aktive Community, ein Jahr nach der Übernahme der Buchclub-App Fable.

Das Wichtigste in Kürze

Everand und Fable laufen seit dem 2. Juni 2026 unter einem gemeinsamen Abo.

Das Paket umfasst rund 1,5 Millionen Hörbücher und E-Books sowie knapp 200.000 Buchclubs.

Die Preise starten in den USA bei 11,99 US-Dollar, umgerechnet rund 10,40 Euro im Monat.

Die einzelnen Everand-Tarife gibt es jetzt weltweit, das Community-Bündel mit Fable vorerst nur in den USA.

Was steckt im neuen Everand-Abo?

Gemeinsames Abo verbindet Everand und Fable: Lesefortschritt und Leselisten synchronisieren automatisch. Preise ab 10,40 Euro für ein Buch monatlich

Das gemeinsame Abo verzahnt beide Apps technisch. Lesefortschritt, Streaks und Leselisten aus Everand erscheinen automatisch in Fable, ohne manuelles Übertragen. Drei Stufen bestimmen den Preis: rund 10,40 Euro für ein Buch im Monat, rund 14,80 Euro für drei und rund 25 Euro für fünf. Fable Plus mit erweiterten Statistiken und werbefreiem Lesen liegt ohne Aufpreis bei, einzeln kostet dieser Zugang sonst rund 5,20 Euro.

Warum ist das Amazons eigenes Paradox?

Everand vereint Hörbücher, E-Books und Bewertungen in einem Abo, während Amazon Audible, Kindle und Goodreads separat hält

Amazon beherrscht das digitale Lesen mit Audible für Hörbücher, Kindle für E-Books und Goodreads für Bewertungen und Empfehlungen. Diese drei Bausteine besitzt der Konzern seit Jahren, führt sie aber bis heute nicht in einem gemeinsamen Abo zusammen. Genau diese Lücke besetzt Everand, indem ein kleiner Herausforderer zuerst verbindet, was der Marktführer trotz aller Mittel getrennt lässt.

Die Methode stammt aus Amazons eigenem Spielbuch. Wechselkosten entstehen, sobald ein Anbieter mehrere Dienste verzahnt und der Absprung dadurch teurer wird. Audible-Guthaben, Kindle-Bibliothek und Goodreads-Profil binden Leser bislang über drei Silos. Everand kopiert dieses Prinzip und richtet es gegen den Erfinder.

Amazon hat Hörbuch, E-Book und Leser-Community längst im Haus und verkauft sie trotzdem als drei Produkte. Diese Trägheit ist die eigentliche Einladung an jeden Angreifer. — Michael Dobler, Herausgeber Dr. Web

Was bedeutet das für Leser im DACH-Raum?

Everand-Abos in Deutschland verfügbar, kombiniertes Fable-Abo zunächst nur in USA mit einseitigem Datenaustausch

Für deutsche Leser zählt eine Einschränkung. Das kombinierte Abo mit Fable startet zunächst nur in den USA, und der Datenabgleich läuft in der Beta einseitig von Everand zu Fable.

Weltweit verfügbar sind dagegen die Everand-Tarife Standard, Plus und Deluxe, also auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wie tief Amazon im hiesigen Konsum sitzt, zeigt eine einzige Zahl: 62 Prozent der Deutschen starten ihre Produktsuche direkt bei Amazon. Wie dominant der Konzern im DACH-Handel auftritt, vertieft der Amazon-Agenturen-Vergleich.

Anbieter eigener Abo-Modelle lesen den Schritt am besten als Lehrstück. Bündelung bindet Kunden stärker als jedes Einzelprodukt, vorausgesetzt die Teile greifen technisch sauber ineinander. Prüfen Sie, welche Ihrer Dienste sich sinnvoll verknüpfen lassen, bevor ein Wettbewerber genau diese Verbindung anbietet. Für Leser im DACH-Raum lohnt vorerst der Blick auf die global verfügbaren Everand-Tarife, während das volle Community-Paket noch auf die Freigabe wartet.

Mehr Newshunger?