Warum gibt es keine Ethik im Design?

Ethik und Design gehören im Kontext betrachtet. Trotz vieler Lippenbekenntnisse passiert das viel zu selten.

Erinnern wir uns an G20, Chemnitz, die Domplatte, haben wir alle sofort eine Meinung. „Die sind schuld.” „Nein, die.” „So darf man nicht agieren.” „Doch, genau so.” Trump twittert hanebüchene Satzfragmente. Die Meinung ist da und wird lautstark, bisweilen fast militant geäußert.

Wenn wir aber an unseren Design-Arbeiten sitzen, wo sind die ganzen ethischen Überlegungen dann? Wer designt Dienste wie Tellonym oder Uber? Wer denkt über die seltsamen Fähigkeiten Facebooks nach? Im Design ist momentan alles erlaubt, was technisch machbar ist, so darf man den Eindruck haben.

Typische Folge moderner Design-Schöpfungen.

Auch du stellst doch zumindest deinen Kunden auf seiner Website als Tip-Top-Unternehmer dar, der es auf jeden Fall verdient hat, Kunden ohne Ende zu akquirieren. Das tust du, selbst wenn du genau weißt, dass er zu 80 Prozent mit Minijobbern arbeitet und im Übrigen seine Mitarbeiter schlecht und unpünktlich bezahlt.

Immerhin ist der Kunde ja König und hat immer Recht. Hier haben wir als Designer eine große Schere im Kopf. Dies aber schon so lange, dass wir sie gar nicht mehr als solche wahrnehmen. Vielmehr ist das alles normal, macht doch jeder so und keiner anders.

Vielleicht sollten wir uns mal wieder an die gute alte Ethik erinnern. Sie kann uns sicherlich die Augen öffnen. Bezogen auf unsere Profession müssen wir folgende Dimensionen der Ethik beleuchten.

Der formale Aspekt der Design-Ethik

Ähnlich wie es den Hippokratischen Eid für Ärzte gibt, haben sich auch Designer-Verbände damit beschäftigt, einen ethischen Leitfaden für die ihnen angeschlossenen Berufsgruppen zu liefern. Anders als der Hippokratische Eid, der einen hohen Stellenwert besitzt, sind die Ethik-Codes unserer Verbände kaum bekannt und umfassen kaum mehr als Selbstverständlichkeiten.

Nehmen wir den „Code of Professional Conduct” der Academy of Design Professionals, denn der ist zudem auch noch schön anzusehen. Behandelt werden durchaus diverse Themen, der Schwerpunkt liegt jedoch tatsächlich auf eher formalen, relativ leicht objektivierbaren Aspekten.

So werden Designer etwa dazu verpflichtet, sich stets um Fortbildung und Weiterentwicklung zu bemühen. Sie sollen die Standards stets weiter nach oben schieben und dabei nicht nur das individuelle Design, sondern die gesamte Branche stetig verbessern. Dazu gehört es auch, eigene Kenntnisse und Fähigkeiten offen an die Gemeinschaft zurück zu geben. Natürlich sollen sie sich um die Einhaltung der Menschenrechte kümmern.

Wenn es um die Grundsätze im Umgang mit der Öffentlichkeit geht, treten Allgemeinplätze auf den Plan. So sollen Designer stets die geltenden Gesetze einhalten und sich in der Öffentlichkeit so verhalten, dass die potenziell positiven Auswirkungen von Design auf die Zivilgesellschaft auch so von ihr wahrgenommen werden.

Gegenüber den Kunden sollen sich Designer vor allem loyal und ehrlich zeigen und etwaige Interessenskonflikte klar kommunizieren. Verträge sollen so abgeschlossen werden, dass sie den Umfang des Projekts korrekt widerspiegeln und Regelungen für alle wesentlichen Tätigkeiten treffen.

Gegenüber den Berufskollegen sollen sich Designer fair verhalten und ehrlich äußern. Kostenlose Arbeiten sollen nicht geliefert werden. Beschäftigte sollen fair bezahlt und in ihrer Weiterentwicklung unterstützt werden.

Zwischendrin finden sich Regelungen, das Designer sich nicht an betrügerischen Projekten beteiligen, sich mit fremden Federn schmücken oder schlecht über Kollegen reden sollen.

Verstehen wir uns nicht falsch. Dieser Code of Conduct ist auf jeden Fall besser als gar keiner. Schlussendlich enthält er aber nur das, was sich im Verhaltenskodex für Tankwarte auch finden könnte.

Was vollkommen außer Acht gelassen wird, ist der massive Einfluss, den Design auf die Entwicklung unseres Informationszeitalters hat.

Der moralische Aspekt einer Design-Ethik

Würdest du die neue Website von Donald Trump erstellen? Hier findest du womöglich eine klare Position für dich selber. Ich kenne indes auch viele, sehr viele, die lediglich nach dem Motto „Pecunia non olet” verfahren.

Und, was kostet deine Moral?

Würdest du am Staatstrojaner mitwirken oder an Gesichtserkennungstechnologien? Warum nicht, magst du denken, ist ja alles nicht verboten, mithin legal, mithin okay und akzeptiert. Wenn ich es nicht tue, tut es jemand anders.

Weißt du, was der Kunde mit den Daten anstellt, deren Sammelfunktion du ihm erstellt hast? Weißt du, wie viele Teenager sich umbringen, weil sie mit den anonymen Kommentaren nicht klarkommen, die Tellonym, das du mitgestaltet hast, ihnen vor den Latz knallt?

Weißt du, wie viele Menschen den Job schon verloren haben und noch verlieren werden, weil du so tolle Dienste, wie Uber, Fiverr oder Clickworker mitgestaltet hast?

Solange es einen selber nicht betrifft, ist es nicht schlimm, oder? Design ist gefragt wie nie. Vielleicht nicht mehr lange in der Form des visuellen Designs, aber die Gestaltung dialogbasierter Systeme wird auch in zwanzig Jahren noch erforderlich sein. Das Medium mag sich ändern, aber die Skills bleiben gefragt.

Sicherlich hast du eine politische Einstellung. Fließt die in deine Arbeitsethik ein? Gestaltest du nicht für CDU, AfD, Grüne, SPD oder Linke? So grundsätzlich nicht? Da würde ich fast wetten. Denn hier ist die Welt noch schön klein und überschaubar und die Empörung fällt leicht.

Wenn aber eine radikale Umwälzung der gesellschaftlichen Grundordnung aus rein kommerziellem Interesse heraus stattfindet, dann findet sich nicht so leicht eine Gegenposition. Da wird schnell von Fortschritt gesprochen und vom Kritiker als Fortschrittsverweigerer, als Ewiggestrigem.

Ich vermute, dass der Fortschritt derzeit so rasant schnell ist, dass unsere moralischen Sensoren nicht Schritt halten können. Zudem ist es ja auch toll, faszinierend, was so alles möglich ist.

Der politische Aspekt einer Design-Ethik

Trump und die Parteien habe ich bereits angesprochen. Hier kommt es schnell zur Lagerbildung. Selbst am Stammtisch unter Freunden geht das ganz fix. Jeder hat eine Orientierung, weiß aber vielfach gar nicht, was wirklich hinter dieser Orientierung steht. Ist auch egal, man versammelt sich als Gruppe und das fühlt sich schon mal sicher an. Du bist nicht allein.

Zusammen ist man weniger allein.

Dabei sind sich Politik und Design sogar ganz ähnlich. Beide erschaffen Bedingungen für das Zusammenleben. Die Frage ist nur, zu wessen Vorteil das geschieht. Der Politiker behauptet, das Allgemeinwohl wäre sein Ziel. Zumeist geht es doch nur um persönliche Macht.

Facebook entstand einst als erweiterte Kontaktverwaltung und ist heute die größte Datenkrake aller Zeiten. Verteile fünf Likes und Facebook kann die Größe deiner Unterhose errechnen. Auch hier geht es um Macht, in der Form von Einfluss und in der Form von Geld, vor allem in der Form von Geld.

Wenn es politisch wird im Design, dann wird es eng. Ebenso gut könnten wir über die religiösen Implikationen des Design reden. Gibt es nicht, glaubst du? Gibt es mit Sicherheit.

Na und? Ist doch überall nicht anders.

Man könnte sich auf den Standpunkt stellen, das alles sei möglicherweise so, aber als solches eben auch egal. Weil sich solche Einflussnahmen immerhin auf allen Ebenen und in allen Berufsbildern finden. Da mittelt sich das wieder aus.

Das allerdings würde die Bedeutung von Design für unser Leben unterschätzen. Das Design dialogbasierter System ist der Kern der modernen Gesellschaft und der modernen Wirtschaft, eben das, was als Digitalisierung bezeichnet wird.

So, wie es seit langem Diskussionen gibt, welche Art etwa von Stammzelleneinsatz erlaubt sein soll, wie weit Forschung generell gehen sollte, so braucht es auch in unserer Profession diese Diskussionen.

Und es braucht Designer, die den Arsch in der Hose haben, nicht immer nur dem Ruf des Geldes zu folgen. Vielleicht starten wir damit, die Diskussion überhaupt erst einmal aktiv einzufordern.