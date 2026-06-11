Die Golfstrom-Abschwächung fällt einer neuen Auswertung zufolge deutlich stärker aus als bislang angenommen: 51 Prozent weniger Umwälzleistung bis zum Jahr 2100, in einer Spanne von 42 bis 58 Prozent. Bisherige Modelle setzten den Rückgang im selben Szenario nur auf etwa ein Drittel an. Damit rückt das System näher an einen Kipppunkt, ab dem sich ein Zusammenbruch nicht mehr aufhalten lässt.

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Das Wichtigste in Kürze

Die Arbeit um Klimaforscher Valentin Portmann (Universität Bordeaux) beziffert die Abschwächung der AMOC auf rund 51 Prozent bis 2100, etwa 60 Prozent mehr als der Modelldurchschnitt.

Der Golfstrom ist Teil dieser Atlantischen Meridionalen Umwälzzirkulation und beschert Europa sein mildes Klima.

Über Ausmaß und Zeitpunkt eines möglichen Kollapses streitet die Forschung weiter; gesichert ist allein die Abschwächung.

Für Infrastruktur, Energiewende und Landwirtschaft verschiebt sich damit die Annahme eines grob stabilen Klimas.

Was hat die neue Studie herausgefunden?

Valentin Portmann und sein Inria-Team kombinierten vier Beobachtungsmethoden mit Klimamodellen, um eine Verzerrung beim Salzgehalt des Südatlantiks zu korrigieren

Das Team um Valentin Portmann vom Inria-Zentrum Bordeaux kombinierte für die im Fachmagazin Science Advances veröffentlichte Studie vier verschiedene Beobachtungsmethoden mit Klimamodellen. Die Auswertung korrigiert vor allem eine Verzerrung beim Salzgehalt des Südatlantiks, die viele Modelle zu optimistisch rechnen ließ. Daraus ergibt sich ein Rückgang von 51 Prozent bei einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, gegenüber rund 32 Prozent im reinen Modellmittel.

Warum trifft die Abschwächung Europa besonders?

Atlantische Umwälzzirkulation transportiert warmes Wasser nach Norden. Ihr Abschwächen führt zu kälteren Wintern, trockeneren Sommern und verschobenen Niederschlägen in Nordwesteuropa

Die Atlantische Umwälzzirkulation schiebt warmes, salzreiches Wasser nach Norden und macht Nordwesteuropa milder, als es die geografische Breite hergibt. Lässt diese Pumpe nach, drohen kältere und stürmischere Winter, trockenere Sommer und verschobene Niederschläge. Schmelzwasser aus Grönland verstärkt den Effekt, weil es den Salzgehalt im Nordatlantik senkt und das Absinken des kalten Wassers bremst.

Ein mildes Klima galt jahrzehntelang als Geschäftsgrundlage, über die niemand nachdenken musste. Diese Sicherheit bröckelt, und das gehört in die Zeithorizonte jeder langfristigen Planung.“ — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wie sicher ist der Befund?

Klimaforscher debattieren über Tempo und Zeitpunkt eines möglichen Zusammenbruchs der Atlantikströmung. Rahmstorf hält pessimistische Szenarien für realistischer

Über die Abschwächung selbst besteht Konsens, beim Tempo und beim Zeitpunkt eines möglichen Kollapses gehen die Einschätzungen auseinander. Der Klimaforscher Florian Sévellec verweist darauf, dass das genaue Ausmaß weiter diskutiert wird. Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hält die pessimistischeren Modelle inzwischen für die realistischeren und schätzt die Wahrscheinlichkeit eines Kollapses auf über 50 Prozent, einen Kipppunkt hält er bereits zur Jahrhundertmitte für denkbar. Andere Arbeiten betonen die starken natürlichen Schwankungen über Jahrzehnte und mahnen bei der Zuordnung der jüngsten Messdaten zur Vorsicht.

Was heißt das für Entscheider?

Klimawandel erfordert Überprüfung von Infrastrukturplanungen: Stromnetze und Wärmesysteme müssen auf schnellere Klimaveränderungen ausgerichtet werden

Stromnetze, Kraftwerksstandorte und die kommunale Wärmeplanung werden für ein Klima ausgelegt, das als grob stabil gilt. Verschiebt es sich schneller als angenommen, steigen die Kosten für spätere Anpassungen. Prüfen Sie bei langfristigen Standort- und Infrastrukturentscheidungen, ob Ihre Klimaannahmen noch auf den optimistischen Modellen beruhen. Deutsche Städte reagieren bereits, etwa mit Schwammstadt-Konzepten gegen Starkregen und Hitze oder mit klimaresilienter Stadtplanung. Die einzige Stellschraube bleibt dieselbe, sie drängt nur stärker: Emissionen schneller senken.

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