Günstiges Email-Marketing mit Sendinblue

Aber die deutschen Nutzer kommen seither in den Genuss des Serverstandortes Deutschland. Damit ist die Einhaltung der Vorgaben der DSGVO schon mal gesichert. Und dass eine recht große deutschsprachige Supportabteilung existiert, kann auch nur von Nutzen sein. Kunden und Tester loben jedenfalls die sehr kurzen Antwortzeiten auf Supportanfragen.

Sendinblue ist kostengünstig und einsteigerfreundlich

Auf seiner Webseite positioniert sich SendinBlue als die bessere und günstigere Alternative zum Wettbewerber Mailchimp. Das ist nicht nur einfach Marketinggetöse. Tatsächlich verfügt der Dienst über einen großen Funktionsumfang. In Bezug auf die Preisgestaltung geht das Unternehmen sogar komplett eigene Wege. Während andere Email-Provider ihre Preispakete nach der Anzahl der gespeicherten Kontaktadressen staffeln, ist diese Kennziffer bei Sendinblue völlig bedeutungslos. Du kannst in jedem Paket unbegrenzt viele Adressen speichern. Abgerechnet wird nach der Anzahl der monatlich versendeten Emails.

Anfängern im Email-Marketing macht es das Unternehmen besonders leicht. Der Einsteiger-Account ist kostenlos und bleibt es, solange du ihn nutzt. Die einschlägigen Wettbewerber bieten lediglich zeitlich begrenzte Test-Accounts kostenlos oder für einen symbolischen Preis von 1,- EUR an. Natürlich ist der Free-Account in seinem Funktionsumfang beschränkt. Du kannst auch nur 300 Emails pro Tag versenden. Aber für kleine Unternehmen und Solo-Selbständige reicht das aus, um sich in das Thema Email-Marketing einzuarbeiten. Sie können in aller Ruhe ihre Email-Liste wachsen lassen, ohne nach kurzer Zeit in einen teuren Profi-Account wechseln zu müssen.

Newsletter erstellen, Zielgruppen auswählen, und los

Welche Arten von Emails sind möglich?

Die am häufigsten eingesetzte Form ist sicher die Marketingkampagne, die an die gesamte Liste oder einen großen Teil davon gerichtet ist. Soll die Kampagne nur an einen Teil der gespeicherten Kontakte gesendet werden, helfen die Segmentierungsfunktionen des Tools. Sendinblue verfügt über eine Art Kampagnenbuilder, mit dem automatisierte Abläufe erstellt werden. Die Kampagnen werden hier folgerichtig Arbeitsabläufe genannt. Für den Anfänger stehen fertige Vorlagen für Arbeitsabläufe zur Verfügung, die sich anpassen lassen. Das erleichtert die Arbeit sehr und verkürzt die Lernkurve.

Für mit einzelnen Kontakten verknüpfte persönliche Ereignisse (Geburtstage, Feiertage und ähnliches) können Emails vorgeplant werden. In gleicher Weise hast du die Möglichkeit, automatische Begrüßungsmails für neue Kontakte versenden zu lassen.

Für Marketing und Kundenbindung besonders wertvoll ist die Möglichkeit einer automatischen Reaktion auf Aktionen deiner Kontakte. So kann bei einem Kauf, einem Besuch deiner Webseite oder durch andere Aktivitäten der Versand einer entsprechend vorbereiteten Email ausgelöst werden.

Email-Erstellung par excellence

Sendinblue verfügt über einen ausgefeilten und leicht zu bedienenden Drag-and-Drop-Editor für Emails. Das funktioniert in ähnlicher Weise wie bei den modernen Websitebuildern. Du kannst ca. 140 fertige Vorlagen nutzen und jede einzelne nach deinen Vorstellungen anpassen. Findest du gar nichts passendes, erstelle dir mit dem Builder selbst ein Template und speichere es zur weiteren Nutzung ab.

Die Vorlagen sind alle responsiv und passen sich der Darstellung auf Desktop und Mobilgeräten an. Während der Bearbeitung kannst du prüfen, wie dein Entwurf auf unterschiedlichen Geräten dargestellt wird. Damit stellst du sicher, dass deine Emails auf kleinen Smartphones ebenso beeindruckend aussehen, wie auf einem PC-Bildschirm.

Personalisierung und Targetierung

Über die Kontaktsegmentierung habe ich weiter oben schon kurz gesprochen. Das macht es dir möglich, in einer Liste sämtliche deine Email-Adressen zu pflegen und dennoch zu bestimmten Themen nur die passenden Gruppen deiner Kontakte anzuschreiben. Du brauchst nicht für jedes Thema eine extra Liste.

Noch interessanter ist jedoch die Blockpersonalisierung. Füge in deine Emails dynamische Inhalte ein, die bei Erfüllung bestimmter Bedingungen angezeigt werden. Das bedeutet, du schickst an alle im Prinzip die gleiche Email. Aber bei einzelnen Empfängern werden zum Teil andere Inhalte angezeigt. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für deine zielgruppengenaue Kundenansprache.

Ebenfalls sehr interessant ist der Sendinblue-Tracker. Er verfolgt die Aktivitäten der Besucher auf deiner Webseite und löst ggf. die Versendung von Emails an die Besucher aus.

Weitere Funktionen von Sendinblue

Das Tool verfügt über eine ganze Reihe weiterer Funktionen, die allerdings zum Teil erst in den teureren Paketen zur Verfügung stehen. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, statt der Direktmails eine SMS an einzelne Kontakte zu schicken. Auch die Einbindung einer Live-Chat-Funktion auf deiner Webseite ist möglich. Darüber hinaus findest du auf Sendinblue Statistikfunktionen zur Erfolgskontrolle deiner Email-Kampagnen.

Ebenfalls erwähnenswert ist das CRM-System (Customer Relationship Management). Hier geht es nicht nur um die Segmentierung der Kontakte. Das CRM macht es möglich, zu jedem Kontakt und zu Gruppen von Kontakten bestimmte Aufgaben, Termine und Notizen hinzuzufügen. Die Erledigung der Aufgaben aus dem CRM lassen sich an Mitglieder deines Teams delegieren. Allerdings ist die Einrichtung von Multiuser-Accounts erst ab dem Premium-Paket möglich.

Die API-Schnittstelle erweitert die Möglichkeiten, die Sendinblue dir bietet. Über diese Schnittstelle verbindest du das Email-Marketing-Tool mit anderen Tools von Drittanbietern. Ein typisches Beispiel ist die Verknüpfung eines Verkaufs- und Zahlungsabwicklers wie zum Beispiel Digistore24 mit dem Email-Tool. Nur so ist es möglich, dass ein Kunde, der bei Digistore24 ein Produkt von Dir gekauft hat, nach dem Kauf von dir automatisch eine auf ihn zugeschnittene Email erhält.

Im Bereich Apps & Integrations auf der Arbeitsoberfläche von SendinBlue sind bereits 13 Optionen aufgeführt, bei denen die Verknüpfung bereits erledigt ist. Darunter sind zum Beispiel Hubspot, SurveyMonkey und MailChimp. Auch die Einrichtung einer Schnittstelle zu Zapier ist möglich, was viele Poweruser bestimmt freuen wird.

Zustellrate

Das beste Email-Marketing-Tool nützt nichts, wenn es bei einigen Email-Providern auf der schwarzen Liste steht und daher die Emails nicht zuverlässig bei den Empfängern ankommen. Entsprechend sind alle Betreiber solcher Tools extrem darum bemüht, nicht auf diesen schwarzen Listen zu landen.

Das ist bei Sendinblue nicht anders. In der Wissensdatenbank auf der Webseite ist vermerkt, dass die Email-Versendung unter Nutzung der bekannten Sicherheitsprotokolle DMARC, SPF und DKIM erfolgt. User und Tester berichten von sehr guten Zustellraten von über 90% bei ihren Kampagnen.

Preisgestaltung

Der Einstieg ist kostenlos und bleibt dauerhaft so. Es handelt sich nicht um einen zeitlich begrenzten Test-Account. Und bereits hier ist die Anzahl der Kontakte unbegrenzt. Begrenzt ist allerdings die Anzahl der Mails auf 300 pro Tag.

Der günstigste Bezahl-Account ist Lite. In der Grundkonfiguration mit 10k Emails pro Monat kostet er 19,- EUR netto. Er lässt sich funktionell mit zusätzlichen 9,- EUR netto auf Lite+ erweitern. Das Email-Limit kannst du kostenpflichtig heraufsetzen. 100k Emails pro Monat kosten zum Beispiel 69,- EUR netto.

Premium kostet mit 20k Emails pro Monat 49,- EUR netto und bietet weitere Funktionen wie Telefon-Support, Multiuser und Erstellung von Landingpages. Auch im Premium-Account kannst du das Email-Limit kostenpflichtig erhöhen.

Der Enterprise-Account bieten dann alle Funktionen, die Sendinblue ermöglichen kann. Umfang und monatlicher Preis werden individuell verhandelt.

Fazit

Nach meinem Eindruck wird Sendinblue seinem Ruf als gutes und günstiges Email-Marketing-Tool gerecht. Allerdings ist so eine Einschätzung immer subjektiv, weil jeder Nutzer seine eigenen Ansprüche hat. Deshalb lade ich dich ein, das Tool einfach selbst zu testen. Der Kostenlos-Account gibt dir die Möglichkeit, das völlig ohne Risiko zu tun.