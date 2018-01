Einmaleins des Webdesign 2018: 20 Fragen zu HTML, CSS und JavaScript

Im brandaktuellen Einmaleins des Webdesign musst du anhand von 20 Fragen beweisen, dass du auf dem Stand der Entwicklung bist, was deine Fachkenntnisse betrifft. Dabei geht es stets nur um Standards und nicht irgendwelche proprietären Technologien aus kommerziellem Hause.

HTML: Theorie und Praxis

Hier bei Dr. Web kennen wir Hunderte von Designern mit hoher Expertise in der konkreten Umsetzung. Wir sind aber häufig genug überrascht, auf welch vergleichsweise niedrigem Level die Grundkenntnisse vielerorts angesiedelt sind. Das ist nicht völlig unverständlich, immerhin verdient man mit dem Wissen um den Zeitpunkt der letzten HTML-Spezifikation mit Empfehlungsstatus nicht unmittelbar Geld. Und wichtig ist das Wissen ja nur insoweit, dass man wissen muss, welcher Browser was wie unterstützt. Wenn man ganz sicher gehen will, limitiert man sich auf unkritische Elemente und Attribute aus alten Standards. Das geht immer und der Kunde ist selten Fan von Bleeding-Edge-Technologien, sondern will bloß seine Pizza oder physikalische Therapie an die Frau und den Mann bringen.

Das Problem aber ist, dass wir alle, die wir wollen, dass sich das Netz in unserem Sinne fortentwickelt, daran mitarbeiten müssen. Wir sollten dieses Thema nicht einer Handvoll Aktivisten überlassen, die sich im Spezifikationsdschungel besser auskennen. Die Fortentwicklung des Web sollte demokratisch erfolgen und schon jetzt sind die Entscheidungen innerhalb der Spezifikationsprozesse nicht durchgängig das, was man als demokratisch bezeichnen würde.

Damit uns nicht andere das künftige Web definieren, müssen wir an dem Prozess teilnehmen. Dazu bedarf es Wissens um die Zusammenhänge. Wenn du alle der folgenden Fragen ohne die Hilfe Googles richtig beantworten kannst, bist du zumindest schon mal nicht ganz hinten dran…