Obwohl die Zahl der Einbrüche in Deutschland rückläufig ist[1], warnt die Bundespolizei davor, allzu unvorsichtig zu werden. Denn bei Einbrüchen in lag der Prozentsatz der aufgeklärten Fälle im vergangenen Jahr bei unter 20 %. Eine der grundlegenden Maßnahmen, um sich zu schützen, ist der Einbau moderner, hochwertiger Sicherheitstüren. Das gilt sowohl für das Büro wie auch für das eigene Zuhause.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste

Im Jahr 2021 ist die Zahl der Einbrüche auf Bundesebene um fast 20% zurückgegangen, was eine gute Nachricht ist. Die Statistiken zeigen auch einen Anstieg der gescheiterten Einbruchsversuche, was ein klares Zeichen dafür ist, dass sich die Menschen der Bedeutung von qualitativ hochwertigen Lösungen für ihre Haussicherheit bewusst sind.

Aber Achtung: Einbrecher sind nach wie vor aktiv. Diejenigen, die sich nicht um ihre Sicherheit kümmern, werden irgendwann (hoffentlich nicht) betroffen sein. Wie können wir also verhindern, dass Einbrecher unser Haus ins Visier nehmen bzw. darin einbrechen?

Sorgen Sie für die Sicherheit Ihres Hauses schon am Eingang

Die Polizei warnt, dass die meisten Einbrüche in Wohn- und Geschäftsräume zwischen 17 und 20 Uhr stattfinden, wenn die Menschen noch nicht zu Hause sind, aber ihren Arbeitsplatz bereits verlassen haben.

Die Sommermonate sind für diese Art von Straftaten besonders geeignet, da sie die Zeit der Ferien, Ausflüge und längeren Abwesenheit von zu Hause sind. In diesem Zusammenhang weisen sie darauf hin, dass Einbrüche besonders häufig in Wohnungen verübt werden, die nicht ausreichend gesichert und leichter zugänglich sind.

Klassifizierung von Haustüren nach ihrem Schutzgrad

Um einen angemessenen Schutz gegen unbefugtes Eindringen zu bieten, müssen Haustüren so konstruiert und hergestellt sein, dass sie den mechanischen Beschädigungen oder Werkzeugen standhalten, die die Einbrecher – vom Gelegenheitsdieb bis zum Profi – bei ihrer „Arbeit“ verwenden.

Um als Sicherheitstür eingestuft zu werden, müssen sie auch die entsprechenden internationalen Zertifikate besitzen. Das Schutzniveau von Haustüren ist in der europäischen Norm „EN 1627:2021 – Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung“ definiert, die das Einbruchhemmungsniveau in die Widerstandsklassen 1 bis 5 unterteilt: RC 1 ist ein Basisschutz, RC 2 und RC 3 sind ein fortgeschrittener Schutz für Wohngebäude, und RC 4 und RC 5 sind für einen hohen Schutz wichtigerer Gebäude vorgesehen.

Europas führender Hersteller von Aluminium-Haustüren

Einer der Marktführer im Bereich Einbruchschutz ist die Firma Inotherm aus Ribnica, Slowenien. Inotherm ist der größte Hersteller von Aluminium-Haustüren in Europa, der seine Kunden nicht nur mit einer breiten Palette von Möglichkeiten verwöhnt (jede ihrer Türen ist ein Unikat), sondern sie auch schützt.

Alle Modelle aus der Inotherm-Produktionshalle sind mit den neuesten einbruchhemmenden Technologien ausgestattet, die sie in die Sicherheitsklassen RC 2 und RC 3 einordnen (letztere stellt das höchste Schutzniveau für Wohngebäude dar). Ihre Türen sind für ihre überdurchschnittliche Festigkeit und Stabilität bekannt und zeichnen sich serienmäßig durch die folgenden Eigenschaften aus:

Überdurchschnittliche innere und äußere Aluminiumplatten mit einer Dicke von 3 Millimetern, die über dem Klassendurchschnitt liegen.

mit einer Dicke von 3 Millimetern, die über dem Klassendurchschnitt liegen. Schloss mit einer 5-fach-Verriegelung, die einen festen Sitz im Rahmen ermöglicht. Neben dem mittleren Riegel besteht es aus zwei weiteren Riegeln und einem Stift.

die einen festen Sitz im Rahmen ermöglicht. Neben dem mittleren Riegel besteht es aus zwei weiteren Riegeln und einem Stift. Drei Sicherheitsscharniere , die verhindern, dass ein Einbrecher das Türblatt herausnehmen kann.

, die verhindern, dass ein Einbrecher das Türblatt herausnehmen kann. Sicherheitszylinder , der ein gleichzeitiges Entriegeln und Verriegeln von beiden Seiten ermöglicht.

, der ein gleichzeitiges Entriegeln und Verriegeln von beiden Seiten ermöglicht. Externe Sicherheitsrosette, die den Zylinderbereich vor dem Aufbohren schützt.

Wer die Sicherheit seiner ohnehin schon sicheren Aluminium-Haustür von Inotherm weiter erhöhen möchte, kann zusätzliche Sicherheitselemente bestellen:

Einscheiben-Sicherheitsglas ist stoßfest und zerfällt bei eventuellem Bruch in unscharfe Partikel, um Schäden zu vermeiden.

ist stoßfest und zerfällt bei eventuellem Bruch in unscharfe Partikel, um Schäden zu vermeiden. Verbundsicherheitsglas bietet ein noch höheres Maß an Sicherheit, da eine spezielle Folie zwischen den Schichten im Falle eines Bruchs Partikel zurückhält, so dass ein Einbruch unmöglich ist.

bietet ein noch höheres Maß an Sicherheit, da eine spezielle Folie zwischen den Schichten im Falle eines Bruchs Partikel zurückhält, so dass ein Einbruch unmöglich ist. Zylinder mit mehreren festen und aktiven Stiften sichert das Schloss gegen Aufbohren. Die Sicherheitszylinder sind außerdem mit einer speziellen Sicherungskarte ausgestattet, die ein unbefugtes Nachschlüsseln verhindert. Insbesondere muss bei der Anfertigung eines neuen Schlüssels die entsprechende Sicherheitskarte einem autorisierten Schlüsseldienst vorgelegt werden.

mit mehreren festen und aktiven Stiften sichert das Schloss gegen Aufbohren. Die Sicherheitszylinder sind außerdem mit einer speziellen Sicherungskarte ausgestattet, die ein unbefugtes Nachschlüsseln verhindert. Insbesondere muss bei der Anfertigung eines neuen Schlüssels die entsprechende Sicherheitskarte einem autorisierten Schlüsseldienst vorgelegt werden. Motorisiertes Schloss ist eine Erweiterung des Standardschlosses und verriegelt die Tür automatisch bei jedem Schließen.

Warum nicht auch die Haustür digitalisieren?

Da wir in einem digitalen Zeitalter leben, werden auch die Haustüren immer intelligenter. Die Modelle von Inotherm sind mit dem intelligenten Türöffnungssystem Inosmart ausgestattet, einem der fortschrittlichsten intelligenten Entriegelungssysteme, das drei Möglichkeiten bietet, Ihre Haustür zu entriegeln: mit einem numerischen Code, mit Ihrem Smartphone und mit Ihrem Fingerabdruck. Bei letzterem ist die Verbindung zwischen dem Scanner und der Steuereinheit durch ein hohes Maß an Verschlüsselung geschützt, was ein Einbruch ins System fast unmöglich macht.

Für ein noch höheres Maß an Sicherheit verfügt das System über einen Sensor mit 3D-Erfassungstechnologie und einen Algorithmus zur Fingerabdruckerkennung. Dieser ermöglicht einen schnellen und zuverlässigen Betrieb und ist immer in Bereitschaft, so dass sich die Tür öffnet, sobald der entsprechende Finger auf den Sensor gelegt wird.

Durch die Verwendung des Inosmart-Systems in Kombination mit den Inotherm-Sicherheitstüren wird der Zugang für alle Familienmitglieder einfach und sicher, und die Sorge um verlorene Schlüssel entfällt.

[1] Einbruchsstatistik der Polizei