MIT-Ingenieure testen ein Antriebssystem, das chemischen und elektrischen Schub aus einem einzigen Treibstoff zieht. Damit könnten aktentaschengroße Satelliten erstmals schnell und sparsam manövrieren, ohne zwei schwere Tanks.

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Das Antriebssystem für Kleinsatelliten verband bislang zwei Welten, die sich gegenseitig ausschlossen. MIT hat jetzt einen Treibstoff gefunden, der beide Schubarten speist. Vor zwei Tagen machte die Meldung in der Raumfahrtszene die Runde.

Das Wichtigste in Kürze

Chemische Triebwerke liefern kurze, kräftige Schübe, elektrische arbeiten langsam und sparsam.

Bisher brauchte jede Variante einen eigenen, schweren Tank.

Der MIT-Treibstoff ASCENT speist beide aus einer Quelle.

Eine NASA-Mission mit einem aktentaschengroßen CubeSat soll das System erstmals im Orbit testen.

Welches Problem löst der neue Antrieb?

CubeSats benötigen Hybrid-Antriebe: Elektrospray-Triebwerke für Effizienz, chemische für Schubkraft, aber beide zusammen sprengen Platz- und Gewichtsbudgets

Kleinsatelliten der CubeSat-Klasse wachsen rasant, stoßen aber an die Grenzen ihres Antriebs. Chemische Triebwerke beschleunigen schnell, brauchen dafür viel Treibstoff. Elektrospray-Triebwerke verbrauchen kaum Treibstoff, schieben aber nur sanft. Wer beides wollte, musste zwei getrennte, sperrige Systeme verbauen. Genau das sprengte bei aktentaschengroßen Satelliten das Budget an Platz und Gewicht.

Was macht den Treibstoff besonders?

Grüner Treibstoff ASCENT ermöglicht Satelliten schnelle Ausweichmanöver oder präzise Langzeit-Bahnkorrektionen durch Einsatz in chemischen und Elektrospray-Triebwerken

Der grüne Monergol ASCENT treibt sowohl chemische als auch Elektrospray-Triebwerke an. In Tests erreichte er bei den Elektrospray-Triebwerken die Leistung herkömmlicher ionischer Flüssigkeiten. Damit lässt sich ein Satellit bauen, der je nach Lage schnell ausweicht oder über Monate präzise nachjustiert. Amelia Bruno, ehemalige Postdoktorandin am MIT, bringt es auf den Punkt: chemischer und elektrischer Antrieb in einem kleinen Paket seien das Beste aus beiden Welten.

Aus dem Mittelstand heraus betrachtet ist das die spannendere Sorte Raumfahrt. Kleine, günstige Satelliten mit echter Manövrierfähigkeit öffnen Anwendungen, die bisher den großen, teuren Plattformen vorbehalten waren. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wann fliegt das Ganze?

MIT und NASA testen mit CubeSat-Mission erstmals Hybrid-Antrieb aus chemischen und Elektrospray-Triebwerken für Kleinsatelliten

MIT arbeitet mit der NASA an der Mission Green Propulsion Dual Mode. Ein aktentaschengroßer CubeSat trägt dabei ein chemisches und vier Elektrospray-Triebwerke, alle aus einem Tank gespeist. Der Flug wäre der erste Test eines solchen Zwei-in-eins-Systems. Gelingt er, könnten Kleinsatelliten künftig auch über die Erdumlaufbahn hinaus reisen.

Warum ist das auch für die Industrie interessant?

Manövrierfähige Kleinsatelliten ermöglichen flexibles Repositionieren und längere Missionen für Erdbeobachtung, Kommunikation und Forschung zu niedrigeren Kosten

Manövrierfähige Kleinsatelliten eröffnen Aufgaben, die bisher großen Plattformen vorbehalten waren: schnelles Ausweichen vor Weltraumschrott, flexibles Repositionieren über einem Zielgebiet, längere Missionen. Für Erdbeobachtung, Kommunikation und Forschung senkt das die Eintrittshürde. Behalten Sie die Mission im Auge, falls Ihr Geschäftsmodell auf Satellitendaten aufsetzt.

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