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Ein Tank, zwei Antriebe: MITs Trick für Mini-Satelliten

Michael Dobler
Michael Dobler
Autor Dr. Web
3 Min. Lesezeit
Ein Tank, zwei Antriebe: MITs Trick für Mini-Satelliten

MIT-Ingenieure testen ein Antriebssystem, das chemischen und elektrischen Schub aus einem einzigen Treibstoff zieht. Damit könnten aktentaschengroße Satelliten erstmals schnell und sparsam manövrieren, ohne zwei schwere Tanks.

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Das Antriebssystem für Kleinsatelliten verband bislang zwei Welten, die sich gegenseitig ausschlossen. MIT hat jetzt einen Treibstoff gefunden, der beide Schubarten speist. Vor zwei Tagen machte die Meldung in der Raumfahrtszene die Runde.

Das Wichtigste in Kürze

  • Chemische Triebwerke liefern kurze, kräftige Schübe, elektrische arbeiten langsam und sparsam.
  • Bisher brauchte jede Variante einen eigenen, schweren Tank.
  • Der MIT-Treibstoff ASCENT speist beide aus einer Quelle.
  • Eine NASA-Mission mit einem aktentaschengroßen CubeSat soll das System erstmals im Orbit testen.

Welches Problem löst der neue Antrieb?

Blaues Alox-Taschenmesser mit ausgeklappter Klinge (
CubeSats benötigen Hybrid-Antriebe: Elektrospray-Triebwerke für Effizienz, chemische für Schubkraft, aber beide zusammen sprengen Platz- und Gewichtsbudgets

Kleinsatelliten der CubeSat-Klasse wachsen rasant, stoßen aber an die Grenzen ihres Antriebs. Chemische Triebwerke beschleunigen schnell, brauchen dafür viel Treibstoff. Elektrospray-Triebwerke verbrauchen kaum Treibstoff, schieben aber nur sanft. Wer beides wollte, musste zwei getrennte, sperrige Systeme verbauen. Genau das sprengte bei aktentaschengroßen Satelliten das Budget an Platz und Gewicht.

Was macht den Treibstoff besonders?

Stahltank mit zwei Zapfpistolen und deutscher Beschriftung auf hellem Grund
Grüner Treibstoff ASCENT ermöglicht Satelliten schnelle Ausweichmanöver oder präzise Langzeit-Bahnkorrektionen durch Einsatz in chemischen und Elektrospray-Triebwerken

Der grüne Monergol ASCENT treibt sowohl chemische als auch Elektrospray-Triebwerke an. In Tests erreichte er bei den Elektrospray-Triebwerken die Leistung herkömmlicher ionischer Flüssigkeiten. Damit lässt sich ein Satellit bauen, der je nach Lage schnell ausweicht oder über Monate präzise nachjustiert. Amelia Bruno, ehemalige Postdoktorandin am MIT, bringt es auf den Punkt: chemischer und elektrischer Antrieb in einem kleinen Paket seien das Beste aus beiden Welten.

Aus dem Mittelstand heraus betrachtet ist das die spannendere Sorte Raumfahrt. Kleine, günstige Satelliten mit echter Manövrierfähigkeit öffnen Anwendungen, die bisher den großen, teuren Plattformen vorbehalten waren.

— Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wann fliegt das Ganze?

Metallkugel mit deutschsprachiger Aufschrift und Dampfstrahl aus Düse
MIT und NASA testen mit CubeSat-Mission erstmals Hybrid-Antrieb aus chemischen und Elektrospray-Triebwerken für Kleinsatelliten

MIT arbeitet mit der NASA an der Mission Green Propulsion Dual Mode. Ein aktentaschengroßer CubeSat trägt dabei ein chemisches und vier Elektrospray-Triebwerke, alle aus einem Tank gespeist. Der Flug wäre der erste Test eines solchen Zwei-in-eins-Systems. Gelingt er, könnten Kleinsatelliten künftig auch über die Erdumlaufbahn hinaus reisen.

Warum ist das auch für die Industrie interessant?

Silberner Industrietank mit Werbetext, grünem „Daumen hoch“-Logo und grünen Standfüßen
Manövrierfähige Kleinsatelliten ermöglichen flexibles Repositionieren und längere Missionen für Erdbeobachtung, Kommunikation und Forschung zu niedrigeren Kosten

Manövrierfähige Kleinsatelliten eröffnen Aufgaben, die bisher großen Plattformen vorbehalten waren: schnelles Ausweichen vor Weltraumschrott, flexibles Repositionieren über einem Zielgebiet, längere Missionen. Für Erdbeobachtung, Kommunikation und Forschung senkt das die Eintrittshürde. Behalten Sie die Mission im Auge, falls Ihr Geschäftsmodell auf Satellitendaten aufsetzt.

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Michael Dobler
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Michael Dobler
Ich bin der Herausgeber von Dr. Web. Um praxisfit zu bleiben, unterstütze ich darüber hinaus Kunden bei der digitalen Kundengewinnung und Kundenbindung. Erste eigene Gehversuche im Internet unternahm ich 1999 mit einem Kinomagazin. Nach 15 Jahren in Lohn und Brot, u.a. als Projektmanager für digitale Medien, machte ich mich schließlich Ende 2005 selbständig. Das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens.
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