Der britische Hedgefonds TCI Fund Management hat seinen Microsoft-Anteil von 10 auf 1 Prozent des Portfolios reduziert. Gründer Christopher Hohn schrieb in einem Investorenbrief: KI sei eine existenzielle Bedrohung für klassisches Softwaregeschäft. Die rund 8 Milliarden US-Dollar fließen stattdessen in Alphabet. Für deutsche Mittelständler mit Microsoft-365- und Azure-Abos ist der Schritt mehr als ein Aktien-Bewegungssignal.

Stellen Sie sich vor, einer der größten Microsoft-Investoren der vergangenen acht Jahre verkauft 90 Prozent seiner Position. Begründung: Das Geschäftsmodell wird gerade durch KI ausgehöhlt. Das ist exakt die Annahme, gegen die SAP heute über eine Milliarde Euro in das Freiburger KI-Startup Prior Labs investiert.

Das Wichtigste in Kürze

TCI Fund Management baut Microsoft-Position von 10 auf 1 Prozent ab

Verkaufsvolumen rund 8 Milliarden US-Dollar oder etwa 6,9 Milliarden Euro

Begründung: KI bedroht klassisches Office- und Azure-Geschäft

Stattdessen Alphabet-Position von 3 auf 5 Prozent des Portfolios erhöht

Wer ist TCI und warum zählt der Schritt

Christopher Hohn leitet TCI Fund Management seit 2003 von London. Der aktivistische Investor nutzt seine Positionen für Druck-Kampagnen auf Konzernchefs

Christopher Hohn führt TCI Fund Management seit 2003 von London aus. Der Fonds gilt als aktivistischer Investor mit langfristigem Horizont und nutzt seine Positionen häufig für öffentliche Druck-Kampagnen auf Konzernchefs. Microsoft hielt TCI seit 2017 in seinem Portfolio und profitierte von einer Aktienkurssteigerung um rund 400 Prozent.

Im aktuellen Investorenbrief schreibt Hohn laut Financial Times: „Wir haben unsere Beteiligung an Microsoft reduziert, da der rasante Fortschritt im Bereich der KI Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen Wettbewerbsposition von Microsoft mit sich bringt.“ Diese Sätze sind ungewöhnlich direkt für einen institutionellen Investor.

Warum sieht TCI in KI eine Bedrohung

KI-Assistenten wie Claude, ChatGPT und Gemini ersetzen zunehmend klassische Software wie Word, Excel und PowerPoint durch Chat-basierte Generierung

Die Sorge ist konkret: KI-Assistenten und Coding-Agenten lösen klassische Software-Funktionen auf. Wer Texte, Tabellen und Präsentationen über einen Chat-Prompt generieren lässt, braucht Word, Excel und PowerPoint nur noch als Anzeige-Layer. Anthropics Claude, OpenAIs ChatGPT und Googles Gemini greifen genau diese Kernanwendungen an.

Bridgewater Associates, ebenfalls einer der größten Hedgefonds der Welt, kommt zur gleichen Einschätzung. In einer parallelen Mitteilung an Investoren verglichen die Co-Investmentchefs Bob Prince, Greg Jensen und Karen Karniol-Tambour die KI-Welle mit Amazons Rolle im Buchhandel der späten 1990er-Jahre. Etablierte Software-Anbieter müssten „mit der KI ko-evolvieren oder sie werden verdrängt“.

Wenn ein langjähriger Microsoft-Investor 8 Milliarden Dollar abzieht, weil er die Wettbewerbsposition seines Investments bezweifelt, sollten deutsche IT-Strategen aufhorchen. Microsoft 365 ist das Rückgrat fast jedes deutschen Mittelständlers. Eine Abhängigkeit, die plötzlich neu bewertet werden muss. — Markus Seyfferth, Chefredakteur Dr. Web

Wo geht das Geld stattdessen hin

TCI erhöht Alphabet-Position auf 5 Prozent. Grund: Google könne KI durch Gemini, eigene TPUs und Suchmarktposition besser monetarisieren, verliert aber gleichzeitig Suchanteile an KI-Antworten

TCI hat die Alphabet-Position von 3 auf 5 Prozent des Portfolios erhöht. Begründung: Google sei mit Gemini, eigenen TPUs und der dominanten Such-Position besser aufgestellt, KI als Kernprodukt zu monetarisieren. Die These ist umstritten, weil Google parallel selbst durch KI-Antworten Such-Marktanteile verliert.

Spannend ist die Auslassung: Anthropic und OpenAI sind als Privatunternehmen für TCI nicht zugänglich. Beide Frontier-Labore haben aktuelle Bewertungen jenseits 800 Milliarden Dollar erreicht. Wer als institutioneller Investor auf die KI-Welle wetten will, muss über Halbleiter-Hersteller wie Nvidia oder über Plattform-Konzerne wie Alphabet investieren.

Was Mittelständler daraus lernen sollten

Microsoft-365-Abhängigkeit überprüfen, Azure-Lock-in bewerten, alternative Tools und KI-native Lösungen in IT-Strategie 2027 integrieren

Drei Konsequenzen drängen sich auf. Erstens die Microsoft-365-Abhängigkeit neu bewerten. Welche Workflows hängen wirklich an Office, welche lassen sich durch alternative oder KI-native Tools ersetzen? Diese Frage gehört in jede IT-Strategie für 2027.

Zweitens den Azure-Lock-in prüfen. Wer Azure-Datenbanken, Logic Apps und Microsoft-365-Integration nutzt, hat einen Migrations-Aufwand, der jede taktische Cloud-Diversifizierung erschwert. Genau gegen diese Falle entsteht die SAP-Telekom-Bundes-Cloud. Drittens als Long-Term-Hedge: Eigene Microsoft-Ausstiegs-Szenarien intern dokumentieren. Wer Karchers Beispiel folgen will, braucht eine drei-Jahres-Roadmap, keine ad-hoc-Entscheidung.

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