Booste die E-Mail-Liste deiner Agentur und locke zahlreiche Kunden auf deine Webseite! Wie? Na, ganz einfach durch den richtigen Einsatz von Lead Magneten. Was ist denn also so ein Lead Magnet genau? Er funktioniert ähnlich, wie ein klassischer Magnet, nur dass er anstelle von Eisen eben Kunden anlocken soll. Dies geschieht durch das Anbieten eines gratis Produkts. Im Gegensatz dafür muss der interessierte Kunde lediglich seine Kontaktdaten hinterlassen.

Einfaches Lead Building durch Lead Magnets

Die gesammelten E-Mail-Adressen sind sogenannte Leads. Diese Kontakte kannst du zu einem späteren Zeitpunkt erneut anschreiben, um sie dann in Kunden zu konvertieren. Eine SEO-Agentur kann beispielsweise einen kostenlosen Guide mit den „Top 10 Tipps für ein gutes Google-Ranking” im Tausch gegen die E-Mail-Adresse anbieten und später dann ihre Dienste verkaufen. Die Personen in deiner E-Mail-Liste gehören immerhin bereits zu deiner Zielgruppe, wodurch ihr Interesse bestimmt schon vorhanden ist.

Lead Magnet Ideen

Jetzt, da wir geklärt haben, wie ein Lead Magnet definiert wird, fragt sich: Wie sieht ein guter Lead Magnet eigentlich aus? Das hängt ganz von deiner Zielgruppe ab. Deshalb ist es auch wichtig, diese in einem ersten Schritt zu definieren und den Lead Magnet dann anzupassen. Sind es hauptsächlich B2B-Kunden, beispielsweise, dann bieten sich hier Whitepapers an.

Besonders gut funktioniert der Magnet, wenn du damit gleich ein prominentes Problem deiner Zielgruppe löst. Wenn die Zielgruppe aus jungen oder werdenden Müttern besteht, könnte ein Leitfaden zum Thema „Wie sich dein Baby entwickelt und was du beachten musst“ als Lead Magnet hervorragend eignen. Versuche dabei so spezifisch wie möglich zu sein. So garantierst du, dass du auch wirklich nur deine Zielgruppe erreichst, wodurch die Qualität deiner Leads steigt.

Lead Magnet Beispiele

Du hast das Prinzip der Lead Magneten zwar verstanden, hast aber noch immer keine Idee, wie du dies auf deine Agentur anwenden kannst? Dann geben wir dir hier gerne ein paar Beispiele, von denen du dich inspirieren lassen kannst. Alternativ bietet es sich natürlich auch an, sich Rat bei SEO und Copywriting Experten zu suchen.

1. Für deine B2B-Kunden: Case Studies

Wecke das Interesse deiner Kunden mit einer Fallstudie. Zeige hier auf, wie du deinen vorangehenden Kunden mit deiner Dienstleistung helfen konntest. Beginne dabei mit der Ausgangssituation und beschreibe alles bis hin zum Endergebnis. Ziel ist es, auf authentische Weise aufzuzeigen, wie du Herausforderungen gemeistert hast. Kunden sehen somit auch schnell, ob sie deine Herangehensweise mögen oder nicht.

2. Guides mit deinen Tipps und Tricks

Biete deinen Lesern und potenziellen Kunden eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Lösung eines Problems. Diese Art von Lead Magneten gehört wohl zu den beliebtesten und weit verbreitetsten. Reichere den Guide mit deinen Tipps und Tricks an und stelle sicher, dass du deinen Kunden einen Mehrwert bietest. Dadurch zeigst du gleich mal auf, dass du ein Experte auf deinem Gebiet bist und baust Vertrauen auf.

3. Für deine B2B-Kunden: Whitepapers

In einem Whitepaper klärst du über ein bestimmtes Thema in kompakter Art und Weise auf. Die Qualität eines Whitepapers ist im Vergleich zu einem E-Book höher, heißt: Es fokussiert sich mehr auf den Inhalt und Fakten, als beispielsweise auf gestalterische Elemente. Inhaltlich sollte dieses Whitepaper aber passgenau auf deine Zielgruppe angepasst sein, damit du auch die richtigen Personen ansprichst.

4. Checkliste zum Download bereitstellen

Heutzutage wollen wir alle Informationen und Lösungen für unsere Probleme sofort verfügbar haben. Langes Recherchieren und Stöbern im Internet will man möglichst umgehen. Deshalb sind Checklisten auch so beliebt. Sie sind kurz, prägnant und können einfach und schnell in der Kaffeepause gelesen werden. Um Zeit zu sparen, hinterlässt so mancher bereitwillig seine E-Mail-Adresse im Austausch für deine Checkliste.

Fazit: Lead Generierung muss nicht schwer sein

Mit einem guten Lead Magneten kannst du zielgerichtet potenzielle Kunden anlocken und deine E-Mail-Liste boosten. Welchen Lead Magneten du dabei einsetzt, hängt ganz von deiner Zielgruppe ab. Lerne dafür die Bedürfnisse deiner Zielgruppe gut kennen, dann wird die Kreation eines Lead Magneten zum Kinderspiel.