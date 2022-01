Anzeige Die Popularität des Internets hat auch ihre Schattenseiten. So ist das Internet bereits einer der größten Stromverbraucher weltweit, und somit auch ein großer CO₂-Emittent. Jeder, der an bzw. mit Websites arbeitet, kann also seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wie das geht, zeigt die Agentur Homepage & Design Heroes in ihrem Beitrag.