Dr. Webs Einnahmen-Ausgabenrechnung 2015 für jedermann zum kostenlosen Download

Vor über vier Jahren schrieb Dr. Web-Autorin Manuela Müller einen bis heute viel beachteten Beitrag zum Thema Einnahme-Überschussrechnung (EÜR), auch als Einnahmen-Ausgabenrechnung (EAR) bekannt. Eigens für diesen Beitrag entwarf sie eine entsprechende Kalkulationstabelle auf der Basis von Open Office und Excel. Dieses Tool nahm sich unser Leser Thomas Räbiger nun bereits zum zweiten Male vor und arbeitete es auf den heutigen Stand der Erfordernisse um. Dabei ist die Version 2015 auf allen Plattformen unter Excel, Open Office und erstmals auch mit Google Tabellen zu verwenden. Wie schon bisher, kann die aktuelle Version 2015 ebenso kostenfrei genutzt werden. Im folgenden Beitrag finden Sie Erläuterungen zur Verwendung und den Download…

Der Fiskus: das unbekannte Wesen

Für viele Selbstständige – vor allem für Existenzgründer – ist die Buchführung eine lästige Pflicht. Dies vor allem, weil sie ein großer Zeitfresser ist. Besonders dann, wenn weder Buchführungskenntnisse noch eine entsprechende Software vorhanden sind und zudem die Neigung besteht, ein- und ausgehende Rechnungen nebst Zahlungsbelegen bunt durcheinander gewürfelt in Ablagekörben oder Schuhkartons zu horten, wird die Buchführung zu einer Mammutaufgabe.

Mit ein wenig Selbstdisziplin und einem pfiffigen Tool von Dr. Web bekommen Sie dieses Wirrwarr spielend in den Griff und erhalten eine rechtlich konforme Auflistung Ihrer Einnamen und Ausgaben. Zudem bietet das Tool eine grafische Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben.



Einnahmen und Ausgaben werden aus den Monatslisten automatisch in eine dynamische, grafische Jahresauswertung übertragen – ein Klick auf die Bilder zeigt größere Ausschnitte an.

Die rechtlichen Grundlagen

Wie bereits in einem separaten Artikel über die Einnahmenüberschussrechnung ausführlich erläutert, sind Freiberufler, Selbstständige und Gewerbetreibende, die nicht ins Handelsregister eingetragen sind, von der Pflicht zur doppelten Buchführung befreit. Für diese Gruppe reicht eine einfache Einnahmen- und Ausgabenliste, auf deren Basis der Gewinnüberschuss ermittelt wird, völlig aus. Außerdem darf bei Inanspruchnahme der vereinfachten Buchführung der Jahresumsatz laut Paragraf 141 der Abgabenordnung nicht höher als 500.000 Euro sein und der Gewinn nicht über 50.000 Euro liegen. Ins Handelsregister eingetragene Einzelunternehmer, die unter diesen Grenzwerten bleiben, fallen seit Inkrafttreten des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes ebenfalls unter die vereinfachten Buchführungsvorschriften.

Belege sammeln, Einnahmen und Ausgaben aufzeichnen

Bleiben Sie als selbstständiger Webworker mit Ihrem jährlichen Gewinn unter 50.000 Euro, ist eine Einnahmeüberschussrechnung für Sie somit völlig ausreichend. Dafür sammeln Sie im laufenden Jahr sämtliche Belege – sprich eingehende und ausgehende Rechnungen, Quittungen, Fahrkarten (eventuell Ersatzbelege, wenn Sie einmal einen Bon verloren haben sollten) und heften diese monatsweise ab.

Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind (das heißt einen Jahresumsatz von über 17.500 Euro haben), müssen Sie in den ersten zwei Jahren der Selbstständigkeit monatliche Umsatzsteuererklärungen abgeben. In dem Zuge sind auch monatliche Aufstellungen der angefallenen Einnahmen und Ausgaben zu machen. Ab dem dritten Geschäftsjahr reichen vierteljährliche Umsatzsteuererklärungen – solange die Umsatzsteuerzahllast 7.500 Euro pro Jahr nicht übersteigt.

Liegt Ihr Jahresumsatz unter 17.500 Euro, so können Sie die sogenannte Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Sie weisen dann auf Ihren Rechnungen keine Mehrwertsteuer aus, können aber im Gegenzug auch keine Umsatzsteuer aus eingehenden Rechnungen gegenüber dem Finanzamt geltend machen. Die Inanspruchnahme der Regelung ist wahlfrei, bindet Sie aber in jedem Falle für die nächsten fünf Jahre. Immer vorausgesetzt, der Umsatz steigt innerhalb dieses Zeitraums nicht über 17.500 Euro jährlich. Wichtiger Hinweis: Kleinunternehmer vermerken auf ihren Ausgangsrechnungen als Info für den Kunden, der ja seinerseits auch prüfungspflichtig ist, was die Korrektheit Ihrer Rechnungen betrifft: “Rechnungsbetrag gemäß § 19 UStG ohne Ausweis von Mehrwertsteuer.” Im Grunde selbstverständlich, dass Sie in diesem Falle auch nicht zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen und -erklärungen verpflichtet sind.

Tipp: Theoretisch könnten Sie Zahlungsbelege auch in Tüten oder Kartons aufbewahren und eine handgeschriebene Liste mit den Einnahmen und Ausgaben einreichen. Was zunächst einfach erscheint, ist nach mehreren Monaten des Sammelns allerdings nicht mehr gut zu ordnen. Heften Sie Rechnungen und Belege daher lieber nach Monaten geordnet in Hängeheftern oder Stehordner ab. Bei Kassenbons und kleineren Belegen empfiehlt es sich, diese auf Zettel zu kleben – oder falls ausreichend groß – direkt zu lochen und im Ordner abzuheften. Das erleichtert Ihnen oder einem möglicherweise von Ihnen beauftragten Steuerberater erheblich die Arbeit und späteres Wiederauffinden von einzelnen Rechnungen.

Sortieren Sie die Belege einfach nach deren Datum. Noch idealer ist es, Kontoauszüge und Zahlungsbelege gemeinsam abzulegen und die entsprechenden Belege direkt den jeweiligen Kontoauszügen zuzuordnen. Auch wenn es nicht vorgeschrieben ist, sollten Sie für Ihr neues Unternehmen ein separates Geschäftsgirokonto einrichten.

Lassen Sie Excel für sich rechnen

Soweit so gut. Die Belege sind sortiert – nun geht’s an die Erfassung. Eine spezielle Buchhaltungssoftware benötigen Sie für Ihre Einnahme-Ausgaben-Liste nicht. Es reicht auch eine handgeschriebene Liste oder das Erfassen mit einer Tabellenkalkulation. Wir haben ein praktisches Tool für Sie erstellt, das Ihnen die folgenden Aufgaben abnimmt:

Erfassen, Datieren und fortlaufende Nummerierung der Einnahmen und Ausgaben

Automatisches Addieren von Ausgaben und Einnahmen, Bilden der Über- oder Unterdeckung

automatischer Übertrag in den Folgemonat

komfortables Eingeben von Buchungstexten über Auswahllisten

Herausrechnen der gezahlten Vorsteuer und Umsatzsteuer

flexible Eingabe der Mehrwertsteuersätze (19, 7 und 0 Prozent)

Ermitteln der voraussichtlichen Umsatzsteuerzahllast ans Finanzamt

automatisches Erstellen einer Jahresauswertung

grafische Darstellung der monatlichen Einnahmen und Ausgaben

So benutzen Sie das Tool

Die Arbeit mit dem Einnahme-Ausgaben-Rechner (E/A-Rechner) ist denkbar einfach. Laden Sie die Excel-Datei herunter, entpacken sie sie und speichern Sie diese unter einem beliebigen Namen ab. Nach dem ersten Öffnen der Datei füllen Sie zunächst das Arbeitsblatt Stammdaten aus.

Firmenname, Anschrift und Steuernummer werden anschließend automatisch in die Tabellenblätter mit den monatlichen Aufstellungen Ihrer Einnahmen und Ausgaben übernommen. Die Angabe eines Übertrags beziehungsweise Anfangsbestands ist sinnvoll, wenn Sie das Tool als Kassenbuch verwenden. Bei der Nutzung als Einnahme-Ausgabe-Liste brauchen Sie in dieses Feld nichts einzutragen.



Die Stammdaten werden automatisch in die anderen Tabellenblätter übernommen.

Immer wiederkehrende Buchungstexte und Kostenarten, wie zum Beispiel “Büromaterial”, “Honorar”, “Miete” oder “Reisekosten” sowie Steuersätze müssen Sie ebenfalls nur einmal im Zellbereich D2:D17 im Tabellenblatt “Stammdaten” erfassen.

Anschließend können Sie auf diese Einträge in den Tabellenblättern “Jan” bis “Dez” bequem über eine Auswahlliste zugreifen.



Buchungstexte werden automatisch aufsteigend sortiert.

Belege erfassen

Wenn Sie nun zu einem der Tabellenblätter “Jan” bis “Dez” wechseln, sehen Sie, dass Ihre Stammdaten übernommen wurden. Nun haben Sie Ihr Tool soweit vorbereitet, dass Sie mit dem Erfassen der Belege beginnen können. Auch dabei nimmt das Tool Ihnen einige Arbeit ab: Die fortlaufende Belegnummer wird automatisch generiert, sobald Sie ein Datum in Spalte B eintragen.

Überall dort, wo Sie ein kleines rotes Dreieck sehen, wie in der folgenden Abbildung, ist ein Kommentar mit Erläuterungen der jeweiligen Funktion hinterlegt. Wenn Sie mit der Maus darüber fahren, wird der Kommentar eingeblendet.



Fortlaufende Nummern werden automatisch generiert.

Erfassen Sie nun in den Spalten B bis D das Datum des Belegs, den Buchungstext und die Kostenart. Bei Ausgaben tragen Sie in Spalte E den Bruttopreis und in Spalte F den Mehrwertsteuersatz ein – bei Einnahmen wählen Sie die Spalten J und K. Die enthaltene Steuer und der Nettobetrag werden automatisch ausgerechnet und gesondert in den Spalten G und H beziehungsweise L und M aufgeführt.

In Spalte N wird der Saldo gebildet. Sofern Sie in den Stammdaten einen Übertrag eingegeben haben, wird dieser Übertrag zu Ihrer ersten Buchung addiert beziehungsweise abgezogen. Die folgenden Buchungen werden jeweils aufaddiert.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass in einer Zeile jeweils nur eine Einnahme oder eine Ausgabe erfasst werden darf. Andernfalls wird in Spalte N eine Fehlermeldung angezeigt.

Ob Sie mit Ihren Einnahmen und Ausgaben im grünen beziehungsweise roten Bereich liegen, zeigen Ihnen die kumulierten Werte in den Zellen N3 bis N5 auf einen Blick:



Schwarze Zahlen – alles im Lot.



Rote Karte: Der Umsatzrückgang fällt sofort auf.

Umsatzsteuer wird automatisch erfasst

Äußerst hilfreich und eine gute Gedächtnisstütze für Selbstständige, die Umsatzsteuer nur alle drei Monate ans Finanzamt abführen müssen, ist die automatische Erfassung der gezahlten und vereinnahmten Umsatzsteuer. Das Tool ermittelt zudem die voraussichtliche Zahllast ans Finanzamt.

Die Werte aus den Monatstabellen werden automatisch in die Jahresauswertung übernommen und quartalsweise kumuliert. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es zu leichten Abweichungen zwischen den so ermittelten Werten und der tatsächlichen Forderung des Finanzamts kommen kann – etwa dann, wenn Sie einen falschen Steuersatz eingeben oder eine Zahlung dem falschen Monat zugeordnet haben. Die folgende Tabelle aus dem Arbeitsblatt “Jahresübersicht” ist dennoch eine gute Hilfe für Ihre Liquiditätsplanung.

Update des Jahres 2015

Das Tool wurde für die aktuelle Version insbesondere wieder um die Kompatibiltät zu Open Office erweitert und ist erstmals auch für die Verwendung mit Google Tabellen vorbereitet. Einige Fehler wurden behoben und gewünschte Features erweitert, vor allem:

Dropdown-Menus angepasst

Formfehler beseitigt

Hinzufügen von neuen Zeilen verbessert, somit wird auch nur das gedruckt, was eingetragen ist.

Hinzufügen bis annähernd 5000 Zeilen pro Monat möglich

Hinzufügen von Zeilen bei Buchungstexten und Kostenarten möglich

„Tipps zur Benutzung des Tools“ angepasst

Das Tool zum Herunterladen

Ein letzter Tipp: Speichern Sie nach dem Herunterladen die Datei einmal als leeres Exemplar mit neutralem Namen an einem sicheren Platz ab und ein zweites unter dem Namen des jeweiligen Jahres, das Sie damit erfassen – etwa “EA-Rechner-2015_AKTIV.xlsx”. Das hat den Vorteil, dass Sie im nächsten Jahr mit einem frischen Tool beginnen können, ohne alte Einträge löschen zu müssen. Und falls Sie mal eine Formel ruinieren sollten, können Sie in Ihrem leeren Exemplar nachsehen, was in die entsprechende Zelle hineingehört.

Download des Einnahmen-Ausgaben-Rechners in der Version 2015

Um den Rechner mit Google Tabellen zu verwenden, laden Sie ihn einfach in Ihren Google Drive hoch und rufen ihn auf. Auch hier empfiehlt es sich, ein leeres Original zu behalten.

Viel Erfolg mit Ihrem neuen Einnahmen-Ausgaben-Rechner. Wir freuen uns über Fragen, Lob oder Anregungen zum weiteren Ausbau in den Kommentaren.